5 Arka Kameralı Nokia 9 PureView Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Nokia'nın aylardır beklenen yeni amiral gemisi Nokia 9 PureView, Barcelona'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Nokia'nın uzun bir süredir konuşulan 5 arka kameralı yeni amiral gemisi Nokia 9 PureView, bugün MWC 2019 kapsamında düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. 5'li arka kamera kurulumuyla bir ilki gerçekleştiren Nokia, cihazın diğer özellikleri hakkında da oldukça iddialı.

Ekran ve Tasarım Özellikleri:

Son yıllarda birçok telefonda olduğu gibi metal kasa ve ön ve arka kısmında cam materyal ile gelen Nokia 9 PureView, IP67 sertifikasıyla da suya ve toza karşı dayanıklılık kazanıyor. Nokia 9 PureView'ın 5,99 inç P-OLED ekranı, HDR10 teknolojisi ve 2.880 x 1.440, yani 2K çözünürlükle geliyor. Cihazın ekranı ise Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor.

Teknik Detaylar:

Nokia, diğer üreticilerin de yaptığı gibi parmak izi okuyucusunu Nokia 9 PureView'da ekran altına yerleştirmiş, ayrıca cihazın bir de yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi bulunuyor.

HMD, maalesef bu cihazında Qualcomm'un en yeni ve en güçlü yonga seti olan Snapdragon 855 yerine Snapdragon 845'i tercih etti. Böylece 5G özelliklerinden mahrum kalan Nokia 9 PureView'ın, yine de performans anlamında kesinlikle sorun yaşatmayacağını söyleyebiliriz.

Geceyarısı Mavisi olarak tek renk seçeneğiyle gelen Nokia 9 PureView, aynı zamanda tek bir versiyonla geliyor; 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı. Tabii ki ilerleyen dönemde bu seçenekler artırılabilir.

Kamera Özellikleri:

Arka tarafta toplamda 5 adet kamera bulunan Nokia 9 PureView'ın Zeiss ortaklığıyla geliştirilen 5 kamerası da 12 MP çözünürlüğünde ve hepsi f/1,8 diyafram aralığına sahip. Bu kameralardan ikisi RGB, diğer üçü ise monokrom, yani siyah-beyaz. Cihazın aynı zamanda çok fazla adı geçmeyen altıncı bir kamerası daha bulunuyor. ToF sensör olan bu kamera, daha iyi derinlik efekti sağlaması için geliştirilmiş.

Cihazın 5 kamerası da 28 mm fokal lens uzunluğuna sahip. Üzülerek söylüyoruz ki Nokia 9 PureView, rakiplerinde olduğu gibi geniş açılı çekim modu gibi havalı özelliklere sahip değil.

5 farklı kameranın çektiği görüntüleri birleştirip tek ve oldukça iyi bir fotoğraf elde ettiği söylenen Nokia 9 PureView ile çekilen fotoğraflar farklı açılardan ışık aldığı için en iyi görüntüyü elde edebiliyor.

Nokia 9, RAW fotoğrafları düzenlemek isteyen profesyonel kullanıcılar için de özel optimizasyonlar sunduğu gibi, Adobe ile iş birliği yaparak bunu taçlandırıyor. Adobe Lightroom'un ücretsiz versiyonunu kullanıcılarına sunacak olan Nokia, cihaz Android One kullandığı için bu uygulamayı ön yüklü olarak kullandıramayacak; bunun yerine telefonun ilk kurulum aşamasında kullanıcılara Lightroom uygulamasını kullanmak isteyip istemediği sorulacak.

Adobe'un haricinde Google ile de iş birliğine gittiğini açıklayan Nokia, Nokia 9 PureView'ın 5 kamerasıyla çekilen fotoğrafları direkt olarak Google Fotoğraflar uygulaması üzerinden düzenleme imkanı sunacak. Fotoğrafı çektikten sonra bile odağı değiştirme imkanı ve bokeh derinliğini ayarlama imkanı bu düzenleme seçeneklerinden sadece ikisi.

Bu kadar fazla kamera ve ToF sensörü sayesinde Nokia 9 PureView, 1200 katmanlı bir derinlik haritası oluşturabiliyor. Kameradan 40 metre uzakta bile bokeh efekti sağlayabilen cihaz, aynı zamanda kamerayı tamamen manuel olarak kullanmak isteyen profesyoneller için de ayrı bir mod sunuyor. Cihazın video yetenekleri ise çok heyecan verici değil, Nokia 9'un 4K 30 fps çekim imkanı mevcut.

Ön tarafında 20 MP f/1,8 değerlerinde sahip bir kamera bulunan Nokia 9 PureView, Tetracell pixel binning teknolojisiyle düşük ışık koşullarında pikselleri bir araya getirerek 5 MP çözünürlüğünde de olsa kaliteli fotoğraflar sunuyor.

Teknik Özellikleri:

Ekran: 5,99 inç P-OLED, HDR10 teknolojisi ve 2.880 x 1.440 çözünürlük, Corning Gorilla Glass 5

5,99 inç P-OLED, HDR10 teknolojisi ve 2.880 x 1.440 çözünürlük, Corning Gorilla Glass 5 Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Arka kamera: 5 adet 12 MP f/1,8; ikisi RGB üçü monochrome

5 adet 12 MP f/1,8; ikisi RGB üçü monochrome Ön kamera: 20 MP f/1,8

20 MP f/1,8 RAM: 6 GB

6 GB Dahili depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 3.320 mAh, QC3 ve USB PD

3.320 mAh, QC3 ve USB PD Suya ve toza dayanıklılık: IP67 sertifikası

Android One programına dahil olan Nokia 9 PureView, tahmin edebileceğiniz üzere Android'in son sürümü Pie ile geliyor. 3.320 mAh batarya, QC3 ve USB PD hızlı şarj teknolojilerini destekliyor ve aynı zamanda 10W hızlı kablosuz şarj da telefonun yetenekleri arasında. Telefonda 3,5 mm kulaklık girişi olmadığını da ekleyelim.

Snapdragon 855 yerine Snapdragon 845 kullanan Nokia 9 PureView'ın fiyatı, 699 dolar olarak belirlendi; rakiplerine göre oldukça rekabetçi olarak konumlandırılan cihazın sınırlı sayıda üretileceği ve stok bittiğinde tekrar üretilmeyeceği açıklandı ancak şirket, cihazın ne kadar üretileceğini açıklamadı.

Cihazın ülkemiz fiyatı veya satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmış değil.