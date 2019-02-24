Nokia 9 PureView'ın Fotoğraf Örnekleri Yayınlandı

Aylardır konuşulan Nokia 9 PureView, sonunda tanıtıldı. Cihazın kamera örnekleri ise oldukça iyi görünüyor.

5 kameralı Nokia 9 PureView, HMD'nin Barcelona'da MWC 2019 kapsamında düzenlediği etkinlikte tanıtıldı. Cihazın en merak edilen kısmı olan kamerası hakkında bizi biraz fikir sahibi yapacak olan fotoğraf örnekleri de yayınlandı.

İşte o fotoğraflar:

Nokia 9 PureView'ın gelen ilk fotoğraf örnekleri oldukça etkileyici görünüyor. Geniş açılı fotoğraf gibi ilgi çekici özellikler sunmasa da Nokia 9, sunduğu fotoğraf kalitesi ile hepimizi büyüleyecek gibi görünüyor.

Fotoğrafların daha büyük boyutlu hallerini alttaki kaynak kısmında yer alan linkten inceleyebilirsiniz.