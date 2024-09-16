Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın M4'lü Mac'leri ne zaman tanıtacağını paylaştı. İddiaya göre birçok model, önümüzdeki ay düzenlenecek etkinlikle yenilenecek. Ancak yeni MacBook Air için biraz daha beklememiz gerekecek.

Geçen hafta iPhone 16’yı bizlerle buluşturan Apple, bahar aylarında yeni iPad Pro’yu da tanıtmıştı. Bu cihazla birlikte Apple silikon işlemci ailesinin yeni üyesi M4 bizlerle buluşmuştu. M4’ün ne zaman Mac’lere geleceği büyük merak konusuydu.

Apple hakkında en güvenilir kaynak olan Bloomberg yazarı Mark Gurman, dün yayımlanan Power On bülteninde bu konuya da değindi. Gurman, önceki iddiaları doğrulayarak M4’lü Mac’lerin ekimde geleceğini aktardı.

Birçok Mac modeli önümüzdeki ay yenilenecek

Gurman’ın edindiği bilgilere göre teknoloji devi, ekimde de bir etkinlik düzenleyecek ve M4 çipe sahip Mac modellerini bizlerle buluşturacak. Şimdiden fabrikalardan sevkiyatların başladığı da gelen bilgiler arasında. Tüm modeller çıkışa hazırmış.

Etkinliğin ekim sonlarına doğru gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yeni Mac’lerin teslimatları ise muhtemelen kasım başı gibi olacak. Aşağıdan önümüzdeki ay gelecek Mac’lere ulaşabilirsiniz.

Ekimde tanıtılacak M4’lü Mac modelleri

M4 işlemcili 14 inçlik MacBook Pro

14 ve 16 inçlik, daha üst seviye M4 çipli (M4 Pro ve M4 Max gibi) MacBook Pro’lar

M4 çipli iMac

Tasarımı yenilenen M4 ve M4 Pro versiyonlara sahip yeni Mac mini

Yukarıdan da görebileceğiniz gibi Mac modellerin büyük bir çoğunluğu yenilenecek. Apple Intelligence odaklı olacak bu cihazların işlemcilerinde önceki nesillerde olduğu gibi Pro ve Max versiyonları da göreceğiz. M4'lü Mac'lerde 16 GB RAM'ın standart olmasını beklediğimizi belirtelim. Mac mini ise çok uzun süre sonra ilk büyük tasarım değişikliğini yaşayacak.

MacBook Air’ın yer almadığını fark etmişsinizdir. Gurman’a ve diğer tüm kaynaklara göre Apple, M4’lü MacBook Air’ı 2025’in ilk çeyreğinde çıkarmayı planlıyor. Yeni MacBook Studio 2025 ortasında, M4’lü Mac Pro ise 2025 sonuna doğru tanıtılacak.