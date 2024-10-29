Apple, Performansıyla Dikkat Çeken M4 İşlemcili Yeni Mac mini'yi Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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Apple duyurularına yeni Mac mini ile devam ediyor. Şirket yeni bir tanıtım videosu ile merakla beklenen Mac mini modellerini tanıttı.

Apple, M4 ve M4 Pro işlemci seçeneklerine sahip olan ve daha kompakt bir yapıya sahip yeni Mac mini modelini resmî olarak tanıttı.

Yeni Mac mini, önceki nesle göre daha küçük ve çok daha verimli bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Bir önceki modele kıyasla yeni model genişlik ve derinlik açısından önemli ölçüde küçülmüş olmasına rağmen biraz daha yüksek bir yapıya sahip. Yeni Mac mini'nin tasarımı, Apple’ın kıdemli başkan yardımcısı John Ternus tarafından resmî tanıtım videosunda tanıtıldı.

Yeni Mac mini 1,5 kat daha iyi performans sunuyor

Boyutlarının küçülmesiyle birlikte yeni Mac mini'nin tasarımı da daha işlevsel hâle getirildi. Apple, yeni modelde kasanın hem ön hem de arka tarafına yerleştirilen bağlantı noktaları ile daha pratik bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Apple ayrıca performans açısından da önceki nesilden büyük bir sıçrama yapan M4 işlemcinin sağladığı yüksek verimliliği öne çıkarıyor. Yeni modelde M3 işlemciyi atlayarak direkt olarak M4 ve M4 Pro işlemci seçeneklerine geçilmesiyle birlikte yeni Mac mini’nin CPU performansında M2 Pro’ya kıyasla ortalama 1,6 kat, GPU performansında ise 1,5 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Yeni Mac mini özellikleri

  Apple M4
Çip

4 adet performans çekirdeğine ve
6 adet verimlilik
çekirdeğine sahip
10 çekirdekli CPU

10 çekirdekli GPU

Donanım hızlandırmalı ışın izleme

16 çekirdekli Neural Engine

120 GBps bellek bant genişliği
RAM 16 GB
(Tercihe bağlı 24 GB, 32 GB)
Depolama 256 GB SSD
(Tercihe bağlı 512 GB, 1 TB, 2 TB)
Ekran Desteği

Üç adede kadar ekran:
Thunderbolt aracılığıyla bağlanmış,
60 Hz’te 6K çözünürlüğe kadar iki adet
ekran ve Thunderbolt aracılığıyla bağlanmış,
60 Hz’te 5K çözünürlüğe kadar
bir adet ekran veya HDMI aracılığıyla bağlanmış
60 Hz’te 4K çözünürlüğe kadar bir adet ekran

İki adede kadar ekran: Thunderbolt aracılığıyla
bağlanmış, 60 Hz’te 5K çözünürlüğe kadar
bir adet ekran ve Thunderbolt veya HDMI aracılığıyla
bağlanmış, 60 Hz’te 8K çözünürlüğe ya da
240 Hz’te 4K çözünürlüğe kadar bir adet ekran

Thunderbolt 4 dijital video çıkışı

USB‑C üzerinden özgün DisplayPort 1.4
çıkışı desteği
Video Oynatma

Desteklenen biçimler arasında
HEVC, H.264, AV1 ve ProRes
yer alır

HDR özellikli Dolby Vision,
HDR10+/HDR10 ve HLG
Ses Çalma Desteklenen biçimler arasında
AAC, MP3, Apple Lossless,
FLAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus ve Dolby Atmos
yer alır
Ses

Yerleşik hoparlör

Yüksek empedanslı
kulaklıklar için
gelişmiş destek sağlayan
3,5 mm kulaklık jakı

HDMI bağlantı noktası
üzerinden çok kanallı
ses çıkışı desteği
Bağlantı ve Genişletme Seçenekleri

Ön tarafta:

USB 3 (10 Gbps’ye kadar)
destekli iki adet USB‑C
bağlantı noktası

3,5 mm kulaklık jakı

Arka tarafta:

Gigabit Ethernet bağlantı
noktası (10 Gb Ethernet
ile yapılandırılabilir)

HDMI bağlantı noktası

Üç adet Thunderbolt 4 (USB‑C)
bağlantı noktası aracılığıyla
aşağıdakileri destekler:

Thunderbolt 4
(40 Gbps’ye kadar)

USB 4 (40 Gbps’ye kadar)

DisplayPort
Bağlantı Teknolojileri

Wi‑Fi

Wi‑Fi 6E (802.11ax)2

Bluetooth

Bluetooth 5.3

Ethernet

10/100/1000BASE-T Gigabit
Ethernet (RJ-45 konnektörü)

10 Gb Ethernet ile yapılandırılabilir
(RJ-45 konnektörü aracılığıyla
1 Gb, 2.5 Gb,
5 Gb ve 10 Gb Ethernet
desteğiyle Nbase-T Ethernet)
Boyut ve Ağırlık

Yükseklik: 5 cm

Genişlik: 12,7 cm

Derinlik: 12,7 cm

Ağırlık: 0,67 kg3
Elektrik ve Çalışma Gereksinimleri

Hat gerilimi: 100 - 240 V AC

Frekans: 50 Hz - 60 Hz, tek
faz

Maksimum sürekli güç: 155 W

Çalışma sıcaklığı: 10° ila 35°C

Depolama sıcaklığı: -40°C ila
47°C

Bağıl nem: %5 ila %90,
yoğuşmasız

Çalışma yüksekliği: 5.000
metreye kadar test edilmiştir

Tipik akustik performans: Ses
basınç düzeyi
(kullanıcının konumu):
Boştayken 5 dBA4

Yeni Mac mini Pro özellikleri

  Apple M4 Pro
Çip

8 adet performans
çekirdeğine ve 
4 adet verimlilik
çekirdeğine sahip
12 çekirdekli CPU

16 çekirdekli GPU

Donanım hızlandırmalı ışın izleme

16 çekirdekli Neural Engine

273 GBps bellek bant genişliği
RAM 24 GB
(Tercihe bağlı 48 GB, 64 GB)
Depolama 512 GB SSD
(Tercihe bağlı 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB)
Ekran Desteği

Üç adede kadar ekran: Thunderbolt veya
HDMI aracılığıyla bağlanmış, 60 Hz’te
6K çözünürlüğe kadar üç adet ekran

İki adede kadar ekran: Thunderbolt
aracılığıyla bağlanmış, 60 Hz’te
6K çözünürlüğe kadar bir adet ekran
ve Thunderbolt veya HDMI aracılığıyla
bağlanmış, 60 Hz’te 8K çözünürlüğe
ya da 240 Hz’te 4K çözünürlüğe kadar
bir adet ekran

Thunderbolt 5 dijital video çıkışı

USB‑C üzerinden özgün
DisplayPort 2.1 çıkışı desteği

HDMI ekran video çıkışı

60 Hz’te 8K çözünürlüğe veya
240 Hz’te 4K çözünürlüğe
kadar bir adet ekran
desteği (M4 ve M4 Pro)
Video Oynatma Desteklenen biçimler arasında
HEVC, H.264, AV1 ve ProRes
yer alır

HDR özellikli Dolby Vision,
HDR10+/HDR10 ve HLG
Ses Çalma Desteklenen biçimler arasında
AAC, MP3, Apple Lossless,
FLAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus ve Dolby Atmos
yer alır
Ses Yerleşik hoparlör

Yüksek empedanslı
kulaklıklar için
gelişmiş destek sağlayan
3,5 mm kulaklık jakı

HDMI bağlantı noktası
üzerinden çok kanallı
ses çıkışı desteği
Bağlantı ve Genişletme Seçenekleri Ön tarafta:

USB 3 (10 Gbps’ye kadar)
destekli iki adet USB‑C
bağlantı noktası

Arka tarafta:

Gigabit Ethernet bağlantı
noktası (10 Gb Ethernet
ile yapılandırılabilir)

HDMI bağlantı noktası

Üç adet Thunderbolt 5
(USB‑C) bağlantı noktası
aracılığıyla aşağıdakileri
destekler:

Thunderbolt 5
(120 Gbps’ye kadar)

USB 4 (40 Gbps’ye
kadar)

DisplayPort
Bağlantı Teknolojileri Wi‑Fi

Wi‑Fi 6E (802.11ax)2

Bluetooth

Bluetooth 5.3

Ethernet

10/100/1000BASE-T Gigabit
Ethernet (RJ-45 konnektörü)

10 Gb Ethernet ile yapılandırılabilir
(RJ-45 konnektörü aracılığıyla
1 Gb, 2.5 Gb,
5 Gb ve 10 Gb Ethernet
desteğiyle Nbase-T Ethernet)
Boyut ve Ağırlık Yükseklik: 5 cm

Genişlik: 12,7 cm

Derinlik: 12,7 cm

Ağırlık: 0,73 kg3
Elektrik ve Çalışma Gereksinimleri Hat gerilimi: 100 - 240 V AC

Frekans: 50 Hz - 60 Hz, tek
faz

Maksimum sürekli güç: 155 W

Çalışma sıcaklığı: 10° ila 35°C

Depolama sıcaklığı: -40°C ila
47°C

Bağıl nem: %5 ila %90,
yoğuşmasız

Çalışma yüksekliği: 5.000
metreye kadar test edilmiştir

Tipik akustik performans: Ses
basınç düzeyi
(kullanıcının konumu):
Boştayken 5 dBA4

Yeni Mac mini fiyatları

Bugün ön siparişe açılan yeni Mac mini modellerinin teslimatları 8 Kasım tarihinde başlayacak.

Model Fiyat
M4 / 10 Çekirdekli CPU ve GPU / 16 GB RAM / 256 GB SSD 28.999 TL
M4 / 10 Çekirdekli CPU ve GPU / 16 GB RAM / 512 GB SSD 37.999 TL
M4 / 10 Çekirdekli CPU ve GPU / 24 GB RAM / 512 GB SSD 46.999 TL
M4 / 12 Çekirdekli CPU ve 16 Çekirdekli GPU / 24 GB RAM / 512 GB SSD 64.999 TL

Yeni Mac mini tanıtım videosu

Peki siz yeni Mac mini hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.apple.com/tr/newsroom/2024/10/apples-all-new-mac-mini-is-even-more-mighty-and-more-mini/
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