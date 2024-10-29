Apple duyurularına yeni Mac mini ile devam ediyor. Şirket yeni bir tanıtım videosu ile merakla beklenen Mac mini modellerini tanıttı.

Apple, M4 ve M4 Pro işlemci seçeneklerine sahip olan ve daha kompakt bir yapıya sahip yeni Mac mini modelini resmî olarak tanıttı.

Yeni Mac mini, önceki nesle göre daha küçük ve çok daha verimli bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Bir önceki modele kıyasla yeni model genişlik ve derinlik açısından önemli ölçüde küçülmüş olmasına rağmen biraz daha yüksek bir yapıya sahip. Yeni Mac mini'nin tasarımı, Apple’ın kıdemli başkan yardımcısı John Ternus tarafından resmî tanıtım videosunda tanıtıldı.

Yeni Mac mini 1,5 kat daha iyi performans sunuyor

Boyutlarının küçülmesiyle birlikte yeni Mac mini'nin tasarımı da daha işlevsel hâle getirildi. Apple, yeni modelde kasanın hem ön hem de arka tarafına yerleştirilen bağlantı noktaları ile daha pratik bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Apple ayrıca performans açısından da önceki nesilden büyük bir sıçrama yapan M4 işlemcinin sağladığı yüksek verimliliği öne çıkarıyor. Yeni modelde M3 işlemciyi atlayarak direkt olarak M4 ve M4 Pro işlemci seçeneklerine geçilmesiyle birlikte yeni Mac mini’nin CPU performansında M2 Pro’ya kıyasla ortalama 1,6 kat, GPU performansında ise 1,5 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Yeni Mac mini özellikleri

Apple M4 Çip 4 adet performans çekirdeğine ve

6 adet verimlilik

çekirdeğine sahip

10 çekirdekli CPU 10 çekirdekli GPU Donanım hızlandırmalı ışın izleme 16 çekirdekli Neural Engine 120 GBps bellek bant genişliği RAM 16 GB

(Tercihe bağlı 24 GB, 32 GB) Depolama 256 GB SSD

(Tercihe bağlı 512 GB, 1 TB, 2 TB) Ekran Desteği Üç adede kadar ekran:

Thunderbolt aracılığıyla bağlanmış,

60 Hz’te 6K çözünürlüğe kadar iki adet

ekran ve Thunderbolt aracılığıyla bağlanmış,

60 Hz’te 5K çözünürlüğe kadar

bir adet ekran veya HDMI aracılığıyla bağlanmış

60 Hz’te 4K çözünürlüğe kadar bir adet ekran



İki adede kadar ekran: Thunderbolt aracılığıyla

bağlanmış, 60 Hz’te 5K çözünürlüğe kadar

bir adet ekran ve Thunderbolt veya HDMI aracılığıyla

bağlanmış, 60 Hz’te 8K çözünürlüğe ya da

240 Hz’te 4K çözünürlüğe kadar bir adet ekran Thunderbolt 4 dijital video çıkışı USB‑C üzerinden özgün DisplayPort 1.4

çıkışı desteği Video Oynatma Desteklenen biçimler arasında

HEVC, H.264, AV1 ve ProRes

yer alır



HDR özellikli Dolby Vision,

HDR10+/HDR10 ve HLG Ses Çalma Desteklenen biçimler arasında

AAC, MP3, Apple Lossless,

FLAC, Dolby Digital, Dolby

Digital Plus ve Dolby Atmos

yer alır Ses Yerleşik hoparlör



Yüksek empedanslı

kulaklıklar için

gelişmiş destek sağlayan

3,5 mm kulaklık jakı



HDMI bağlantı noktası

üzerinden çok kanallı

ses çıkışı desteği Bağlantı ve Genişletme Seçenekleri Ön tarafta:



USB 3 (10 Gbps’ye kadar)

destekli iki adet USB‑C

bağlantı noktası



3,5 mm kulaklık jakı Arka tarafta:



Gigabit Ethernet bağlantı

noktası (10 Gb Ethernet

ile yapılandırılabilir)



HDMI bağlantı noktası



Üç adet Thunderbolt 4 (USB‑C)

bağlantı noktası aracılığıyla

aşağıdakileri destekler:



Thunderbolt 4

(40 Gbps’ye kadar)



USB 4 (40 Gbps’ye kadar)



DisplayPort Bağlantı Teknolojileri Wi‑Fi



Wi‑Fi 6E (802.11ax)2



Bluetooth



Bluetooth 5.3



Ethernet



10/100/1000BASE-T Gigabit

Ethernet (RJ-45 konnektörü)



10 Gb Ethernet ile yapılandırılabilir

(RJ-45 konnektörü aracılığıyla

1 Gb, 2.5 Gb,

5 Gb ve 10 Gb Ethernet

desteğiyle Nbase-T Ethernet) Boyut ve Ağırlık Yükseklik: 5 cm



Genişlik: 12,7 cm



Derinlik: 12,7 cm



Ağırlık: 0,67 kg3 Elektrik ve Çalışma Gereksinimleri Hat gerilimi: 100 - 240 V AC



Frekans: 50 Hz - 60 Hz, tek

faz



Maksimum sürekli güç: 155 W



Çalışma sıcaklığı: 10° ila 35°C



Depolama sıcaklığı: -40°C ila

47°C



Bağıl nem: %5 ila %90,

yoğuşmasız



Çalışma yüksekliği: 5.000

metreye kadar test edilmiştir



Tipik akustik performans: Ses

basınç düzeyi

(kullanıcının konumu):

Boştayken 5 dBA4

Yeni Mac mini Pro özellikleri

Apple M4 Pro Çip 8 adet performans

çekirdeğine ve

4 adet verimlilik

çekirdeğine sahip

12 çekirdekli CPU 16 çekirdekli GPU Donanım hızlandırmalı ışın izleme 16 çekirdekli Neural Engine 273 GBps bellek bant genişliği RAM 24 GB

(Tercihe bağlı 48 GB, 64 GB) Depolama 512 GB SSD

(Tercihe bağlı 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB) Ekran Desteği Üç adede kadar ekran: Thunderbolt veya

HDMI aracılığıyla bağlanmış, 60 Hz’te

6K çözünürlüğe kadar üç adet ekran



İki adede kadar ekran: Thunderbolt

aracılığıyla bağlanmış, 60 Hz’te

6K çözünürlüğe kadar bir adet ekran

ve Thunderbolt veya HDMI aracılığıyla

bağlanmış, 60 Hz’te 8K çözünürlüğe

ya da 240 Hz’te 4K çözünürlüğe kadar

bir adet ekran



Thunderbolt 5 dijital video çıkışı



USB‑C üzerinden özgün

DisplayPort 2.1 çıkışı desteği



HDMI ekran video çıkışı



60 Hz’te 8K çözünürlüğe veya

240 Hz’te 4K çözünürlüğe

kadar bir adet ekran

desteği (M4 ve M4 Pro) Video Oynatma Desteklenen biçimler arasında

HEVC, H.264, AV1 ve ProRes

yer alır



HDR özellikli Dolby Vision,

HDR10+/HDR10 ve HLG Ses Çalma Desteklenen biçimler arasında

AAC, MP3, Apple Lossless,

FLAC, Dolby Digital, Dolby

Digital Plus ve Dolby Atmos

yer alır Ses Yerleşik hoparlör



Yüksek empedanslı

kulaklıklar için

gelişmiş destek sağlayan

3,5 mm kulaklık jakı



HDMI bağlantı noktası

üzerinden çok kanallı

ses çıkışı desteği Bağlantı ve Genişletme Seçenekleri Ön tarafta:



USB 3 (10 Gbps’ye kadar)

destekli iki adet USB‑C

bağlantı noktası Arka tarafta:



Gigabit Ethernet bağlantı

noktası (10 Gb Ethernet

ile yapılandırılabilir)



HDMI bağlantı noktası



Üç adet Thunderbolt 5

(USB‑C) bağlantı noktası

aracılığıyla aşağıdakileri

destekler:



Thunderbolt 5

(120 Gbps’ye kadar)



USB 4 (40 Gbps’ye

kadar)



DisplayPort Bağlantı Teknolojileri Wi‑Fi



Wi‑Fi 6E (802.11ax)2



Bluetooth



Bluetooth 5.3



Ethernet



10/100/1000BASE-T Gigabit

Ethernet (RJ-45 konnektörü)



10 Gb Ethernet ile yapılandırılabilir

(RJ-45 konnektörü aracılığıyla

1 Gb, 2.5 Gb,

5 Gb ve 10 Gb Ethernet

desteğiyle Nbase-T Ethernet) Boyut ve Ağırlık Yükseklik: 5 cm



Genişlik: 12,7 cm



Derinlik: 12,7 cm



Ağırlık: 0,73 kg3 Elektrik ve Çalışma Gereksinimleri Hat gerilimi: 100 - 240 V AC



Frekans: 50 Hz - 60 Hz, tek

faz



Maksimum sürekli güç: 155 W



Çalışma sıcaklığı: 10° ila 35°C



Depolama sıcaklığı: -40°C ila

47°C



Bağıl nem: %5 ila %90,

yoğuşmasız



Çalışma yüksekliği: 5.000

metreye kadar test edilmiştir



Tipik akustik performans: Ses

basınç düzeyi

(kullanıcının konumu):

Boştayken 5 dBA4

Yeni Mac mini fiyatları

Bugün ön siparişe açılan yeni Mac mini modellerinin teslimatları 8 Kasım tarihinde başlayacak.

Model Fiyat M4 / 10 Çekirdekli CPU ve GPU / 16 GB RAM / 256 GB SSD 28.999 TL M4 / 10 Çekirdekli CPU ve GPU / 16 GB RAM / 512 GB SSD 37.999 TL M4 / 10 Çekirdekli CPU ve GPU / 24 GB RAM / 512 GB SSD 46.999 TL M4 / 12 Çekirdekli CPU ve 16 Çekirdekli GPU / 24 GB RAM / 512 GB SSD 64.999 TL

Yeni Mac mini tanıtım videosu

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