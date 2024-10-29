Apple, M4 ve M4 Pro işlemci seçeneklerine sahip olan ve daha kompakt bir yapıya sahip yeni Mac mini modelini resmî olarak tanıttı.
Yeni Mac mini, önceki nesle göre daha küçük ve çok daha verimli bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Bir önceki modele kıyasla yeni model genişlik ve derinlik açısından önemli ölçüde küçülmüş olmasına rağmen biraz daha yüksek bir yapıya sahip. Yeni Mac mini'nin tasarımı, Apple’ın kıdemli başkan yardımcısı John Ternus tarafından resmî tanıtım videosunda tanıtıldı.
Yeni Mac mini 1,5 kat daha iyi performans sunuyor
Boyutlarının küçülmesiyle birlikte yeni Mac mini'nin tasarımı da daha işlevsel hâle getirildi. Apple, yeni modelde kasanın hem ön hem de arka tarafına yerleştirilen bağlantı noktaları ile daha pratik bir kullanım sunmayı hedefliyor.
Apple ayrıca performans açısından da önceki nesilden büyük bir sıçrama yapan M4 işlemcinin sağladığı yüksek verimliliği öne çıkarıyor. Yeni modelde M3 işlemciyi atlayarak direkt olarak M4 ve M4 Pro işlemci seçeneklerine geçilmesiyle birlikte yeni Mac mini’nin CPU performansında M2 Pro’ya kıyasla ortalama 1,6 kat, GPU performansında ise 1,5 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor.
Yeni Mac mini özellikleri
|Apple M4
|Çip
|
4 adet performans çekirdeğine ve
10 çekirdekli GPU
Donanım hızlandırmalı ışın izleme
16 çekirdekli Neural Engine
120 GBps bellek bant genişliği
|RAM
|16 GB
(Tercihe bağlı 24 GB, 32 GB)
|Depolama
|256 GB SSD
(Tercihe bağlı 512 GB, 1 TB, 2 TB)
|Ekran Desteği
|
Üç adede kadar ekran:
Thunderbolt 4 dijital video çıkışı
USB‑C üzerinden özgün DisplayPort 1.4
|Video Oynatma
|
Desteklenen biçimler arasında
|Ses Çalma
|Desteklenen biçimler arasında
AAC, MP3, Apple Lossless,
FLAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus ve Dolby Atmos
yer alır
|Ses
|
Yerleşik hoparlör
|Bağlantı ve Genişletme Seçenekleri
|
Ön tarafta:
Arka tarafta:
|Bağlantı Teknolojileri
|
Wi‑Fi
|Boyut ve Ağırlık
|
Yükseklik: 5 cm
|Elektrik ve Çalışma Gereksinimleri
|
Hat gerilimi: 100 - 240 V AC
Yeni Mac mini Pro özellikleri
|Apple M4 Pro
|Çip
|
8 adet performans
16 çekirdekli GPU
Donanım hızlandırmalı ışın izleme
16 çekirdekli Neural Engine
273 GBps bellek bant genişliği
|RAM
|24 GB
(Tercihe bağlı 48 GB, 64 GB)
|Depolama
|512 GB SSD
(Tercihe bağlı 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB)
|Ekran Desteği
|
Üç adede kadar ekran: Thunderbolt veya
|Video Oynatma
|Desteklenen biçimler arasında
HEVC, H.264, AV1 ve ProRes
yer alır
HDR özellikli Dolby Vision,
HDR10+/HDR10 ve HLG
|Ses Çalma
|Desteklenen biçimler arasında
AAC, MP3, Apple Lossless,
FLAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus ve Dolby Atmos
yer alır
|Ses
|Yerleşik hoparlör
Yüksek empedanslı
kulaklıklar için
gelişmiş destek sağlayan
3,5 mm kulaklık jakı
HDMI bağlantı noktası
üzerinden çok kanallı
ses çıkışı desteği
|Bağlantı ve Genişletme Seçenekleri
|Ön tarafta:
USB 3 (10 Gbps’ye kadar)
destekli iki adet USB‑C
bağlantı noktası
Arka tarafta:
|Bağlantı Teknolojileri
|Wi‑Fi
Wi‑Fi 6E (802.11ax)2
Bluetooth
Bluetooth 5.3
Ethernet
10/100/1000BASE-T Gigabit
Ethernet (RJ-45 konnektörü)
10 Gb Ethernet ile yapılandırılabilir
(RJ-45 konnektörü aracılığıyla
1 Gb, 2.5 Gb,
5 Gb ve 10 Gb Ethernet
desteğiyle Nbase-T Ethernet)
|Boyut ve Ağırlık
|Yükseklik: 5 cm
Genişlik: 12,7 cm
Derinlik: 12,7 cm
Ağırlık: 0,73 kg3
|Elektrik ve Çalışma Gereksinimleri
|Hat gerilimi: 100 - 240 V AC
Frekans: 50 Hz - 60 Hz, tek
faz
Maksimum sürekli güç: 155 W
Çalışma sıcaklığı: 10° ila 35°C
Depolama sıcaklığı: -40°C ila
47°C
Bağıl nem: %5 ila %90,
yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği: 5.000
metreye kadar test edilmiştir
Tipik akustik performans: Ses
basınç düzeyi
(kullanıcının konumu):
Boştayken 5 dBA4
Yeni Mac mini fiyatları
Bugün ön siparişe açılan yeni Mac mini modellerinin teslimatları 8 Kasım tarihinde başlayacak.
|Model
|Fiyat
|M4 / 10 Çekirdekli CPU ve GPU / 16 GB RAM / 256 GB SSD
|28.999 TL
|M4 / 10 Çekirdekli CPU ve GPU / 16 GB RAM / 512 GB SSD
|37.999 TL
|M4 / 10 Çekirdekli CPU ve GPU / 24 GB RAM / 512 GB SSD
|46.999 TL
|M4 / 12 Çekirdekli CPU ve 16 Çekirdekli GPU / 24 GB RAM / 512 GB SSD
|64.999 TL
Yeni Mac mini tanıtım videosu
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