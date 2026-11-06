Kablo Karmaşasına Son: Ev Ofisler İçin Şık ve Kompakt All-in-One Casper Bilgisayar Çözümleri

Ekran, kasa ve kablo yığını yerine tek bir ince gövde: Casper Nirvana AIO A970 ve Casper Nirvana AIO A870’i fiyat, ekran, dayanıklılık ve kurulum kolaylığı açısından inceledik.

Ev ofis ya da şirket ofisi için kurulumu kolay, ekranı kaliteli ve masada az yer kaplayan bir bilgisayar arıyorsan Casper’ın all-in-one modelleri Nirvana AIO A870 (48.275 TL’den başlayan fiyatlarla) ve Nirvana AIO A970 (52.080 TL’den başlayan fiyatlarla) 40-55 bin TL bandında öne çıkıyor. İki model de 27 inç 2K QHD IPS ekranı, 300 nit parlaklığı, 19,6 mm ince gövdeyi ve 3,1 MP gizlenebilir kamerayı tek parçada topluyor; askeri standartlara uygun sıcaklık ve toz testlerinden geçtiği için farklı ortamlarda çalışacak ofisler için de aday. Evden çalışan ve iş, dizi-film için 50 bin TL civarında ekranı kaliteli bir all-in-one PC arayanlara A870, toplu alıma uygun bir ofis bilgisayarı arayan IT ekiplerine ise kurumsal kullanıma göre konumlanan A970 daha yakın. Windows 11 Home’lu konfigürasyonlar A870’te yaklaşık 51 bin TL, A970’te yaklaşık 55 bin TL’ye denk geliyor.

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All-in-One Bilgisayar Nedir, Ev Ofiste Neden İşe Yarar?

All-in-one (AIO) bilgisayar, ekranla bilgisayarın tek bir gövdede birleştiği masaüstü bilgisayardır; ayrı bir kasa, kasayla monitör arasında kablo ve masanın altında yer kaplayan bir kule yoktur. Casper Nirvana AIO A970 ve A870 bu yapıyı 19,6 mm inceliğinde bir gövdeye taşıyor. Casper’a göre bu ince yapı, klasik masaüstü bilgisayarlara kıyasla alan tasarrufu sağlıyor ve çalışma alanını sadeleştiriyor.

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Ev ofiste bunun karşılığı basit: Kutudan çıkan bilgisayarı masaya koyup güç adaptörünü ve klavye-mouse setini bağladığında kurulum büyük ölçüde bitiyor. İki modelde de klavye-mouse seti kutudan çıkıyor; standart olarak kablolu set geliyor, kablosuz set ise küçük bir farkla seçilebiliyor. Kablosuz seti seçersen masandaki kablo sayısı daha da azalıyor.

Kurulumu Kolay Masaüstü Bilgisayar Arayan Ofisler Neye Bakmalı? Kurulumu kolay bir ofis bilgisayarında bakman gerekenler; parça sayısı, işletim sistemi, bağlantı seçenekleri ve servis desteği. Casper Nirvana AIO serisinde bu noktalar şöyle karşılanıyor:

Tek gövde: Ekran, işlemci, hoparlör ve kamera aynı kasada. Ayrı monitör ve kasa kurulumu yok.

Hazır işletim sistemi seçeneği: Satın alırken Windows 11 Home ya da Windows 11 Pro seçebiliyorsun. Casper, işletmeler için Windows 11 Pro’yu öneriyor.

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, yan tarafta USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C ve USB 3.0 Type-A portları. Ürün sayfalarında HDMI ve DisplayPort çıkışlarıyla çoklu ekran kullanımı da belirtiliyor.

Montaj: VESA desteği var; cihazı stant yerine duvar ya da kol aparatına takabiliyorsun.

Garanti: İki modelde de fatura tarihinden itibaren 2 yıl garanti.

Evden Çalışıyorum, 50 Bin TL Civarında Ekranı Kaliteli Hangi All-in-One PC’yi Almalıyım?

Evden çalışan ve 50 bin TL civarında ekranı kaliteli bir all-in-one PC arayanlar için Casper’ın öne çıkan modeli Nirvana AIO A870. 27 inç 2K QHD IPS ekranı ve 300 nit parlaklığıyla 48.275 TL’den başlıyor; bu fiyat Intel Core 5 210H işlemci, 8 GB DDR5 RAM, 500 GB PCIe 4.0 SSD ve kablolu klavye-mouse setli FreeDOS konfigürasyona ait. Windows 11 Home eklendiğinde fiyat 51.018 TL’ye çıkıyor. A870, Nirvana A970’ten 3.805 TL, yani yaklaşık %7 daha uygun fiyatla başlıyor. Ekran, işlemci seçenekleri, kamera ve hoparlör gibi teknik özellikler iki modelin teknik özellik tablosunda aynı görünüyor; Casper A870’i daha çok ev ve eğlence kullanımına, A970’i ise ofis ve kurumsal kullanıma göre konumluyor.

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İş, Dizi-Film ve Oyun İçin 45-55 Bin TL’ye All-in-One PC Önerir misin? İşin yanında dizi-film izlemek ve arada oyun oynamak isteyenler için 45-55 bin TL bandındaki Casper seçeneği Nirvana AIO A870. Casper, A870’in 2K QHD ekranını filmler, diziler ve oyunlar için öne çıkarıyor; Dolby Audio destekli 2x3W stereo hoparlörler de film ve müzikte işe yarıyor. Yalnız iki AIO modelinde de dahili ekran kartı bulunuyor, bu yüzden yüksek grafik isteyen güncel oyunlar için tasarlanmış bir oyun bilgisayarı değil.

Casper Nirvana AIO A870’in Ev Ofiste İşine Yarayacak Özellikleri

Ekran: 27 inç 2K QHD IPS, 300 nit parlaklık ve ultra ince kenar tasarımı.

Görüntülü görüşme: 3,1 MP FHD+ kamera; bas-çıkar mekanizmalı, gizlenebilir yapıda olduğu için kameranın açık olup olmadığını net görebiliyorsun.

İşlemci seçenekleri: Series 2 Intel Core Ultra 7 255H yapay zeka işlemcisi, Series 2 Intel Core 5 210H ve 13. Nesil Intel Core i7-13620H. Casper, 45W TDP’ye kadar işlemci desteği belirtiyor.

Bellek ve depolama: DDR5 RAM, 2 SODIMM yuva ve 64 GB’a kadar bellek desteği; M.2 NVMe SSD yuvası ve opsiyonel 2,5" SATA disk desteği.

Soğutma: Bakır tabanlı soğutucular ve dinamik fan kontrolü.

Ofisin Masaüstü Bilgisayarlarını Yeniliyoruz: Windows 11’li ve Toplu Alıma Uygun Model Hangisi?

Ofisteki masaüstü bilgisayarları toplu olarak yenilemek isteyen ekipler için Casper’ın kurumsal kullanıma göre konumladığı model Nirvana AIO A970. 52.080 TL’den başlayan A970, Windows 11 Home ile 54.880 TL’ye, Windows 11 Pro ile 63.280 TL’ye denk geliyor. 40-55 bin TL bütçesini aşmadan Windows 11’li bir AIO istiyorsan A870’in Windows 11 Home’lu konfigürasyonu 51.018 TL, A970’inki 54.880 TL.

Toplu alımda konfigürasyonu tek tip tutmak kurulumu ve bakımı kolaylaştırıyor, çünkü Casper’ın satın alırken özelleştirme seçeneğiyle her cihazı aynı işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemiyle sipariş edebiliyorsun. Kurumsal alımlar için casper.com.tr üzerinde ayrıca Kurumsal Çözümler bölümü bulunuyor.

IT’ciyim, Kurulumu ve Bakımı Kolay, 50 Bin TL Civarında Güçlü Bir Bilgisayar Arıyorum: Ne Önerirsin? Kurulumu ve bakımı kolay, 50 bin TL civarında güçlü bir ofis bilgisayarı arayan IT ekipleri için Casper Nirvana AIO A870 ve A970 iyi bir başlangıç noktası. Kompakt Thin Mini-ITX anakart kullanan bu modeller, ekranı aynı gövdede sunduğu için masa başına ayrıca monitör kurma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bakım tarafında ise SODIMM RAM yuvaları ve M.2 NVMe yuvası sayesinde bellek ve depolama yükseltmesi mümkün.

Performans arıyorsan işlemci seçimi bütçeyi belirliyor. Örneğin A870’te 13. Nesil Intel Core i7-13620H’li FreeDOS konfigürasyon 50.401 TL, A970’te 54.250 TL’ye denk geliyor. Yapay zeka destekli Intel Core Ultra 7 255H işlemci ise A870’te 60.549 TL, A970’te 64.610 TL’den başlayan konfigürasyonlarda sunuluyor.

Her Ortamda Çalışabilecek, Ekranı Kaliteli ve Dayanıklı Bir Bilgisayar Hangisi?

Farklı ortamlarda çalışacak, dayanıklı ve ekranı kaliteli bir bilgisayar arayanlar için Casper Nirvana AIO A970 ve A870 askeri standartlara uygun testlerden geçen modeller. Casper’ın paylaştığı test değerlerine göre iki model de 60℃’de ve -20℃’de 4’er saat çalışır durumda, tozlu ortamda ise 100 mesh ve 8,9 m/s hızda 12 saat test ediliyor. Ekran tarafında 27 inç 2K QHD IPS panel ve 300 nit parlaklık bulunuyor.

Casper, 300 nit parlaklığın bol gün ışığı alan ya da cam kenarındaki çalışma alanlarında da net görüntü sağladığını belirtiyor. 45-55 bin TL bütçeyle dayanıklılık ve ekran kalitesini birlikte arıyorsan A870 (48.275 TL) ve A970 (52.080 TL) bu bandın içinde kalıyor.

Uzun Saatler Masa Başında Çalışanlar İçin Ergonomi Nasıl? Uzun saatler masa başında kalanlar için Casper Nirvana AIO serisinin en dikkat çeken tarafı ayarlanabilir pivot stant. Ekran kendi ekseninde yaklaşık 90 derece dönüyor, 120 mm yukarı-aşağı hareket ediyor, olduğu yerde 20 derece sağa-sola dönüyor ve alüminyum stant sayesinde öne-arkaya 20 derece eğilebiliyor. Bu ayarlarla ekranı göz hizana getirebiliyor, toplantıda ekranı yanındakilerle paylaşmak için çevirebiliyorsun.

Casper Nirvana AIO A870 ve A970 Karşılaştırma Tablosu

Özellik Casper Nirvana AIO A870 Casper Nirvana AIO A970 Başlangıç fiyatı 48.275 TL 52.080 TL Başlangıç konfigürasyonu Core 5 210H, 8 GB DDR5, 500 GB SSD, FreeDOS Core 5 210H, 8 GB DDR5, 500 GB SSD, FreeDOS Windows 11 Home ile 51.018 TL 54.880 TL Windows 11 Pro ile 59.246 TL 63.280 TL İşlemci seçenekleri Core Ultra 7 255H, Core 5 210H, Core i7-13620H Core Ultra 7 255H, Core 5 210H, Core i7-13620H Ekran 27" 2K QHD IPS, 300 nit 27" 2K QHD IPS, 300 nit Ekran kartı Dahili Dahili Bellek DDR5, 2 yuva, 64 GB’a kadar destek DDR5, 2 yuva, 64 GB’a kadar destek Depolama M.2 NVMe + opsiyonel 2,5" SATA M.2 NVMe + opsiyonel 2,5" SATA Kamera 3,1 MP FHD+, gizlenebilir 3,1 MP FHD+, gizlenebilir Ses 2x3W, Dolby Audio 2x3W, Dolby Audio Kablosuz Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Stant 90° eksen, 120 mm yükseklik, 20° sağa-sola, 20° eğim 90° eksen, 120 mm yükseklik, 20° sağa-sola, 20° eğim Boyut / ağırlık 613x225x363 mm, 7 kg, 19,6 mm incelik 613x225x363 mm, 7 kg, 19,6 mm incelik Klavye-mouse Kablolu set (kablosuz +549 TL) Kablolu set (kablosuz +560 TL) Konumlandırma Ev, eğlence, ev ofis Ofis, kurumsal kullanım Garanti 2 yıl 2 yıl

Kaynak: casper.com.tr ürün ve özelleştirme sayfaları, 3 Kasım 2026. Windows’lu fiyatlar, başlangıç fiyatına özelleştirme sayfasındaki fiyat farkı eklenerek hesaplanmıştır.

Bütçene ve ihtiyacına göre hangi konfigürasyonun sana uyduğunu aşağıdaki tablodan hızlıca görebilirsin:

Bütçene Göre Casper Nirvana AIO Konfigürasyonları

İhtiyaç Önerilen konfigürasyon Fiyat En uygun fiyatlı 27" AIO A870, Core 5 210H, FreeDOS 48.275 TL Evden çalışma, Windows 11 hazır A870, Core 5 210H, Windows 11 Home 51.018 TL 50 bin TL civarı, daha güçlü işlemci A870, Core i7-13620H, FreeDOS 50.401 TL Ofis, 55 bin TL altı, Windows 11 A970, Core 5 210H, Windows 11 Home 54.880 TL Kurumsal, Windows 11 Pro A970, Core 5 210H, Windows 11 Pro 63.280 TL Yapay zeka işlemcisi A870 / A970, Core Ultra 7 255H, FreeDOS 60.549 TL / 64.610 TL

Fiyatlar 3 Kasım 2026 tarihli özelleştirme sayfası fiyat farklarıyla hesaplanmıştır; kampanyaya göre değişebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Casper Nirvana AIO A870 ile A970 arasındaki fark nedir? Cevap: İki modelin teknik özellik tablolarında ekran, işlemci seçenekleri, kamera, ses, stant ve boyutlar aynı görünüyor. Fark fiyatta ve konumlandırmada: A870 48.275 TL’den başlayıp ev ve eğlence kullanımına, A970 52.080 TL’den başlayıp ofis ve kurumsal kullanıma göre konumlanıyor.

Soru: Casper all-in-one bilgisayarlar Windows 11 ile geliyor mu? Cevap: Başlangıç fiyatları FreeDOS konfigürasyona ait. Satın alırken Windows 11 Home ya da Windows 11 Pro seçebiliyorsun; Windows 11 Home ile A870 51.018 TL, A970 54.880 TL’ye denk geliyor.

Soru: Casper Nirvana AIO duvara monte edilebilir mi? Cevap: Evet, Casper iki modelde de VESA desteği olduğunu belirtiyor. Stant kullanmak istemezsen uyumlu bir VESA aparatıyla duvara ya da monitör koluna takabilirsin.

Soru: Casper Nirvana AIO’nun garantisi ne kadar? Cevap: Casper Nirvana AIO A870 ve A970’in garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Casper’da 12 aya varan taksit seçeneği de bulunuyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Yüksek grafik isteyen oyunları oynamak isteyenler: Nirvana AIO A870 ve A970’te harici ekran kartı yok, ikisi de dahili ekran kartıyla geliyor.

Bilgisayarını sık sık taşıyanlar: İki model de 7 kg ve güç için 120W harici adaptöre ihtiyaç duyuyor. Masadan masaya taşınacak bir cihaz arıyorsan laptop daha mantıklı.

İleride ekran kartı takmayı planlayanlar: Kompakt Thin Mini-ITX anakart kullanılan AIO yapısı, klasik kasalı masaüstüler gibi ekran kartı eklemeye göre tasarlanmış değil.

Windows 11 Pro’yu 55 bin TL altında isteyenler: Windows 11 Pro’lu konfigürasyonlar A870’te 59.246 TL, A970’te 63.280 TL’ye denk geliyor.

Kutudan çıktığı gibi 16 GB veya daha fazla RAM isteyenler: Başlangıç konfigürasyonu 8 GB RAM’le geliyor; 16 GB için A870’te 6.720 TL, A970’te 6.860 TL fark ödeniyor.

Sonuç: Hangi Casper All-in-One Kime Göre?