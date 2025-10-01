Henüz Tanıtılmayan M5 İşlemcili iPad Pro'nun İnceleme Videosu Yayımlandı

Apple’ın M5 çipli yeni iPad Pro modeli tanıtılmadan önce sızdırıldı. Yayımlanan video ise cihazın tasarımı ve performansına dair ilk ipuçlarını verdi.

Apple’ın yeni iPad Pro modeli daha tanıtılmadan gündeme oturdu. Rusya’da iki farklı YouTuber’ın paylaştığı videolar, M5 işlemcili iPad Pro’yu gözler önüne serdi. Görüntülerdeki cihaz, henüz resmî olarak duyurulmamış olsa da Apple’ın sıradaki tableti hakkında ilk ipuçlarını veriyor.

Yeni iPad Pro’nun tasarımında büyük bir değişiklik yok gibi görünüyor. Geçtiğimiz mayısta tanıtılan M4 modeline oldukça benzer bir görünüme sahip olan cihaz, yine ince çerçeveleriyle ve tek arka kamerasıyla karşımıza çıkıyor fakat iddialara göre bu kez yatay kameranın yanında dikey kullanım için ikinci bir ön kamera da yer alabilir.

M5 iPad Pro’nun arkasında artık “iPad Pro” yazısı yok

Görüntülerde iPad’in üst kısmında ikinci bir sensör dikkat çekiyor ancak bunun gerçekten kamera olup olmadığı henüz belli değil. Tasarım tarafında göze çarpan bir başka detay da cihazın arkasında artık “iPad Pro” yazısının yer almaması. Arka kısımda sadece anten çizgisi, kamera modülü ve Apple logosu bulunuyor. Performans testlerinde ise M5 çipli model, Geekbench 6 sonuçlarına göre tek çekirdekte 4.133, çok çekirdekte 15.437 puana ulaşırken, M4 çipli versiyonun 3.718 ve 13.324 puan aldığı görülüyor.

Grafik performansında da tablo benzer. M5 işlemcili model, 74.568 puan alarak M4’ün 55.702 puanını geride bırakıyor. Apple ise şimdilik sessizliğini koruyor. Ekim ayında tanıtılması beklenen yeni iPad Pro’nun gerçek özelliklerini görmek için çok uzun süre beklemeyeceğiz gibi görünüyor.