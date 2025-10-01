Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Henüz Tanıtılmayan M5 İşlemcili iPad Pro'nun İnceleme Videosu Yayımlandı

Apple’ın M5 çipli yeni iPad Pro modeli tanıtılmadan önce sızdırıldı. Yayımlanan video ise cihazın tasarımı ve performansına dair ilk ipuçlarını verdi.

Henüz Tanıtılmayan M5 İşlemcili iPad Pro'nun İnceleme Videosu Yayımlandı
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Apple’ın yeni iPad Pro modeli daha tanıtılmadan gündeme oturdu. Rusya’da iki farklı YouTuber’ın paylaştığı videolar, M5 işlemcili iPad Pro’yu gözler önüne serdi. Görüntülerdeki cihaz, henüz resmî olarak duyurulmamış olsa da Apple’ın sıradaki tableti hakkında ilk ipuçlarını veriyor.

Yeni iPad Pro’nun tasarımında büyük bir değişiklik yok gibi görünüyor. Geçtiğimiz mayısta tanıtılan M4 modeline oldukça benzer bir görünüme sahip olan cihaz, yine ince çerçeveleriyle ve tek arka kamerasıyla karşımıza çıkıyor fakat iddialara göre bu kez yatay kameranın yanında dikey kullanım için ikinci bir ön kamera da yer alabilir.

M5 iPad Pro’nun arkasında artık “iPad Pro” yazısı yok

65272-136441-m5ipadproyoutubeleak1-xl

Görüntülerde iPad’in üst kısmında ikinci bir sensör dikkat çekiyor ancak bunun gerçekten kamera olup olmadığı henüz belli değil. Tasarım tarafında göze çarpan bir başka detay da cihazın arkasında artık “iPad Pro” yazısının yer almaması. Arka kısımda sadece anten çizgisi, kamera modülü ve Apple logosu bulunuyor. Performans testlerinde ise M5 çipli model, Geekbench 6 sonuçlarına göre tek çekirdekte 4.133, çok çekirdekte 15.437 puana ulaşırken, M4 çipli versiyonun 3.718 ve 13.324 puan aldığı görülüyor.

Grafik performansında da tablo benzer. M5 işlemcili model, 74.568 puan alarak M4’ün 55.702 puanını geride bırakıyor. Apple ise şimdilik sessizliğini koruyor. Ekim ayında tanıtılması beklenen yeni iPad Pro’nun gerçek özelliklerini görmek için çok uzun süre beklemeyeceğiz gibi görünüyor.

Ekim Ayında Bir Apple Etkinliği Olacak mı? İşte Bu Ay Tanıtılması Beklenen Yeni Apple Ürünleri Ekim Ayında Bir Apple Etkinliği Olacak mı? İşte Bu Ay Tanıtılması Beklenen Yeni Apple Ürünleri
iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler
Apple Ipad

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim