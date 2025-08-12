Apple’ın dizüstü bilgisayar planlarında takvim değişiklikleri gündemde. Yeni nesil MacBook Pro modelleri için beklentiler, önceki yıllara kıyasla daha ileri bir tarihe işaret ediyor. Üstelik sonraki serilerde tasarım ve ekran teknolojisinde önemli yenilikler bekleniyor.

Yeni MacBook Pro’yu bekleyenler için ufukta pek de iyi haberler yok gibi. Son gelen bilgiler güncellemenin sandığımızdan daha geç gelebileceğini gösteriyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre, M5 işlemcili modeller için takvim biraz sarkalabilir.

Ming-Chi Kuo’ya göre M5 işlemcili MacBook Pro’lar için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Analist, bu modellerin 2026’dan önce piyasaya çıkmayabileceğini söylüyor. Kuo ayrıca, iPhone 18 serisinde kullanılacak A20 işlemcilerin WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) adı verilen yeni bir üretim teknolojisiyle paketleneceğini de belirtiyor.

M5 işlemcili modelleri 2026’ya kadar bekleyeceğiz

2026’da gelmesi beklenen üst seviye M5 Pro ve M5 Max işlemcilerinde ise bu iki üretim süreci ayrı ayrı uygulanmaya devam edecek. Aslında M5 işlemcili MacBook Pro’ların 2025’in sonunda tanıtılması bekleniyordu. Ancak Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple, çıkışı 2026’ya ertelemeyi düşünüyor. Kuo’nun “2026 MacBook’ları” ifadesi de bu ihtimali güçlendiren son işaret olarak öne çıktı.

Öte yandan, M5 serisinin ardından gelmesi beklenen M6 işlemcili modellerin; OLED ekran, daha ince bir tasarım ve daha küçük çentik gibi önemli yeniliklerle geleceği konuşuluyor. Ancak bu modellerin de en erken 2027’nin başında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.