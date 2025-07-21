Çok beklenen yeni nesil iPad Pro'lar hakkında bilgiler geldi. Cihazların beklendiği gibi M5 işlemciyle geleceği söylenirken ön tarafında 2 kamera göreceğimiz aktarıldı. Ayrıca ne zaman tanıtılacakları konusunda da bilgiler var.

Apple, şu anda piyasada bulunan en güncel iPad Pro modelini Mayıs 2024’te tanıtmıştı. Bu modelde M4 çip bulunuyordu. Aradan 1 yılı aşkın süre geçmesinin ardından da kullanıcılar, yeni nesil iPad’lerin ne zaman geleceğini ve nasıl özelliklere sahip olacağını merak etmeye başladı.

Bu konuda yeni bilgiler geldi. En güvenilir Apple sızıntı kaynağı olan Bloomberg’den Mark Gurman, dünkü Power On bülteninde yeni iPad Pro’lar ile ilgili konuştu. Gurman’ın edindiği bilgilere göre cihazlar, bu yıl içinde çıkış yapacak ve yeni özelliklerle gelecek.

M5 çip ve 2 ön kamerayla gelecek

Gurman’a göre yeni nesil iPad modellerinde tahmin edildiği gibi yeni M5 çipleri görmeye başlayacağız. Bu çipler, cihazlarda önemli bir performans artışı sağlayarak kullanıcı için çok daha iyi bir deneyim sunacak. Tıpkı geçen seneki gibi OLED ekranın devam edeceğini de eklemek gerekiyor.

En dikkat çeken yenilik, ön kamerada olacak. Öyle ki iddiaya göre Apple, cihazın önüne portre, yani dikey çekimlere uygun bir kamera daha ekleyecek. Hâlihazırda ön kamera yatay tuttuğunuz kısımda yer alıyordu. Artık cihazı dikey olarak tuttuğunuz bölümde de bir kamera daha yer alacak. Böylece şirket, kullanıcının cihazın nasıl durduğu konusunda sorun yaşamadan fotoğraflar çekmesini ve görüntülü aramalara girmesini sağlamak istiyor.

Yeni iPad’ler hakkında bildiklerimiz bu kadar. Geçen yılki modelde büyük yenilikler olduğu için bu senekinde öyle başka kayda değer güncellemeler beklemiyoruz. Ne zaman tanıtılacağı konusunda net bir şey yok ancak sonbahar aylarında olacağını söyleyebiliriz. Eylül veya ekim gibi gelebilir.