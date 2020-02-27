Apple’ın en pahalı ürünlerinden biri olan Mac Pro, aksesuarlarının yüksek fiyatları ile de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgi Mac Pro’yu yeniden şakaların hedefine haline getirecek gibi. Mac Pro’nun taşınabilir hale getirilmesi için satılan tekerleklerde, cihazın sabit kalmasını sağlayacak bir kilit bulunmuyor.

Apple, geçtiğimiz aylarda yeni Mac Pro’yu tanıtmıştı. Türkiye’de en yüksek konfigürasyonu 426.000 TL olan bu bilgisayar, sosyal medyada önemli bir gündem olmuştu. Ortaya çıkan yeni bir bilgi ise Mac Pro ile ilgili şakaların geri dönmesine neden olabilir.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Mac Pro, özellikle akıllara ziyan fiyatı ile gündem haline gelmişti. Temel konfigürasyonu ile satın alındığında dahi 42.000 TL olan Mac Pro’nun en yüksek konfigürasyonunun fiyatı 426.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Mac Pro’nun aksesuarları da kendisi kadar pahalı. Mac Pro’yu taşınabilir hale getirmek için kullanılan tekerlekler, Türkiye’de 3.200 TL'ye satılıyor.





Marques Brownlee isimli bir YouTuber, Mac Pro’nun bu pahalı tekerleklerinde sabitleyici kilitler bulunmadığını fark etti. Brownlee’nin kendi Twitter adresinden paylaştığı videoda, eğik bir zemine bırakılan Mac Pro, kaymaya başlıyor.

Tekerleklerin kolayca hareket edebiliyor olması, çok da iyi bir şey değil. Zira Mac Pro’yu eğik olduğunu bilmediğiniz bir masanın üzerine koyduğunuzda bu tekerlekler, muhtemelen Mac Pro’nun masadan düşmesine neden olacak. 400.000 TL'lik bir bilgisayarın kendi kendine masadan düştüğünü hayal bile etmek istemiyoruz.