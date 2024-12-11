Apple'ın 2026'da çıkaracağı MacBook Pro modellerinde çentiğin kaldırılacağı ve yerine delikli ekran tasarımı geleceği öne sürüldü.

Apple’ın son yıllarda çıkardığı MacBook modellerinde gördüğümüz özelliklerden biri de ekrandaki çentikti. Bu çentik hem kameraya ev sahipliği yapıyordu ve tasarım için önemli bir detaydı. Gelen yeni bilgiler ise yakında değişebileceğini gösterdi.

Araştırma firması Omdia’nın aktardığı bilgilere göre Apple, ilerleyen yıllarda piyasaya süreceği MacBook Pro modellerinde çentiği bırakabilir.

Çentik yerine delikli tasarım gelebilir

İddiaya göre şirket, 2026 itibarıyla piyasaya süreceği MacBook Pro modelinde çentikli tasarımdan vazgeçecek. Bunun yerine, günümüzdeki birçok Android telefonda gördüğümüz delikli ekrana geçebileceği belirtilmiş.

MacBook kullanıcıları arasında tartışmalı bir tasarım olan çentikli ekran, avantajlara ve dezavantajlara sahipti. Kameraya özel gayet büyük bir alan tanıyordu. Ancak delikli bir tasarım kullanmak da daha fazla ekran alanının kullanıcıya sunulamsını sağlayabilir. Tabii ki kamera da deliğe yerleştirilecektir. Ayrıca bu yeni tasarımın, iPhone’lardaki dinamik adayı da MacBook’a getirebileceğini düşünebiliriz.

Bunlar dışında şirketin o yıl çıkaracağı MacBook’ların OLED ekrana geçiş yapacağı da aktarılmış. Burada bahsedilen cihazların 2026 ve 2027’de çıkacak 14 ve 16 inçlik MacBook Pro’lar olduğunu belirtelim.

Tabii ki bunların hepsi birer iddia. Kesin doğru çıkacak diye bir şey yok. Gerçek olup olmayacağını görmek için biraz daha beklememiz gerek.