Apple'ın MacBook'lara hücresel veri özelliği getirmeyi planladığı ifade edildi. Böyle bir şey olursa yurt dışından alınan MacBook'lar için de IMEI kayıt ücreti ödemek gerekecek. Hücresel veri özelliğini kullanmayı düşünmeyenlerin ise IMEI'sini kayıt ettirmesi gerekmeyecek.

Apple'ın cihaz maliyetlerini azaltmak ve 3. parti donanım üreticilerine olan bağlılığını azaltmak için kendi bileşenlerini geliştirmeye son dönemde çok daha fazla önem veriyor. iPhone modellerinde görmeye alışık olduğumuz gibi artık Mac bilgisayarlarda da Apple'ın kendi işlemcileri bulunuyor. Ayrıca şirketin kendi Wi-Fi ve hücresel çiplerini geliştirdiğini de biliyoruz.

Bloomberg'in deneyimli teknoloji editörü Mark Gurman, paylaşmış olduğu son yazısında Apple'ın kendi hücresel veri çipleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gurman'ın paylaşmış olduğu bilgilere göre Apple, gelecek yıl iPhone SE 4, iPhone 17 Air ve iPad'de kendi hücresel veri modemine yer verecek. Asıl önemli kısım ise Apple'ın 2026 yılında kendi hücresel veri modemini diğer ürünleriyle birlikte Mac modellerinde de kullanmayı planlıyor olması.

Yurt dışından alınan MacBook'ları Türkiye'de kullanabilmek için IMEI kayıt ücreti ödenmesi gerekecek

Ne güzel işte… MacBook aldığımızda internete bağlanmak için Wi-Fi aramak ya da telefonumuzdan hücresel veri paylaşımı yapmak gerekmeyecek. Evet, MacBook'ta dahili bir hücresel veri modemi bulunmasının böyle avantajları olacak ancak kullanıcıların işine yarayacak bu yeni özellik, yurt dışından MacBook alıp Türkiye'de kullanmayı zorlaştırabilir.

Hücresel veri bağlantısı bulunan herhangi bir cihazın Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI adresinin kayıt edilmiş olması gerekiyor. Ürünü Türkiye'den aldıysanız IMEI zaten kayıtlı oluyor. Ancak yurt dışından alıp Türkiye'ye geldiğinizde IMEI kayıt ücretiyle birlikte pasaportunuzda kaydetmeniz gerekiyor. Evet, tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi…

Dolayısıyla yurt dışından hücresel veri özellikli bir MacBook alıp Türkiye'ye geldiğinizde hücresel veri özelliğini kullanabilmeniz için IMEI adresini pasaportunuza kayıt ettirmeniz gerekecek. Paylaşılan bilgilere göre IMEI kayıt ücreti, 2025 yılında 45.614 TL olacak. M4 işlemcili bir MacBook Pro'nun halihazırda 75.000 TL başlangıç fiyatı olduğunu düşünürsek 2026'da yurt dışından MacBook alıp Türkiye'de kullanmak, en azından hücresel veri özelliğini de kullanmak isterseniz hiç mantıklı bir alışveriş olmayacak.