Casper Excalibur G920; RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 seçenekleri, i9-14900HX işlemcisi ve 300 Hz QHD ekranıyla ağır oyunlara hazırlanmak isteyenlerin gündemine oturuyor.

Son Güncelleme: 22 Ekim 2026

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Yüksek sistem gereksinimli oyunlar için güçlü bir gaming laptop arıyorsan Casper Excalibur G920 listene girebilir. Laptop, 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemciyi NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 veya RTX 5090 ekran kartıyla birleştiriyor. 16" QHD ekranı 300 Hz yenileme hızına sahip. 64 GB’a kadar DDR5 RAM ve çift M.2 NVMe SSD yuvası sunuyor. Casper sitesinde güncel olarak 216.745 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ürüne 1 aylık PC Game Pass da dahil.

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Üst Düzey Oyun İçin Casper Excalibur G920 Neden Öne Çıkıyor?

Casper Excalibur G920, üst düzey oyun için üç temel parçayı bir araya getiriyor: i9-14900HX işlemci, RTX 50 serisi ekran kartı ve 16" QHD 300 Hz ekran. İşlemci 24 çekirdekli ve 5.8 GHz hıza çıkıyor. Ekran kartı tarafında RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 arasından seçim yapabiliyorsun. Yani G920 “ucuza idare eden” bir model değil, performansa yatırım yapanların modeli.

Bir de işin şu tarafı var: G920'yi hazır paket gibi almak zorunda değilsin. Casper, ekran kartı, işlemci, lisans, bellek ve depolama gibi birçok parçada özelleştirme sunuyor. Böylece cihazı kendi oyun alışkanlığına göre şekillendirebiliyorsun.

GTA 6 ve Yeni Nesil AAA Oyunlar İçin Casper Excalibur G920 Yeterli mi?

Casper Excalibur G920, yeni nesil AAA oyunlara hazırlanmak isteyenler için Casper’ın sunduğu güçlü donanım seçeneklerinden biri. Ancak GTA 6'nın sistem gereksinimleri bu içerikte kullandığımız kaynaklarda yer almıyor. Bu yüzden “GTA 6'yı şu ayarda oynatır” demiyoruz. Net olan şu: G920, RTX 5090 24 GB GDDR7'ye kadar çıkan, DLSS 4 ve Blackwell mimarisi destekli bir donanım sunuyor.

Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II Gibi Ağır Oyunlar İçin Casper Excalibur G920 Uygun mu?

Ağır oyun arayanlar için Casper Excalibur G920, sunduğu donanımla bu işe talip bir model. Ürün sayfasında yer alan incelemelerden birinde bir kullanıcı, G920'yi “En ağır oyunlarda bile +200 FPS veren laptop: G920” başlığıyla anlattı. FPS değerleri oyuna, ayara ve konfigürasyona göre değişir. Hangi oyunda ne kadar FPS alacağını kesin söylemek mümkün değil.

Ekran kartı seçenekleri arasındaki farkı aşağıdaki tabloda toplayalım:

Casper Excalibur G920 Ekran Kartı Bellek Bellek Arayüzü TDP (Dynamic Boost 2.0 ile) NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB GDDR7 256 Bit 175 W NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7 256 Bit 175 W NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7 192 Bit 140 W

Bu kartlar DLSS 4 ve MUX Switch desteğiyle geliyor. DLSS, düşük çözünürlüklü görüntüyü yapay zekayla yükselterek daha yüksek kare hızı elde etmeye yardımcı oluyor. MUX Switch ise dahili ve harici ekran kartı arasında geçiş yaparak performans ve güç tüketimi dengesini kurmaya çalışıyor.

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Güçlü Bir Gaming Laptopta Ekran ve Soğutma Neden Önemli? Casper Excalibur G920 Teknik Özellikleri

Casper Excalibur G920'nin ekranı 16 inç, 2560x1600 çözünürlüklü IPS panel. 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, %100 DCI-P3 renk alanı ve 500 nit parlaklık sunuyor. Yani rekabetçi oyunda akıcılık ve tek oyunculu oyunlarda canlı renk aynı ekranda buluşuyor. Anti Flickering ve Low Blue Light teknolojileri de uzun oyun seanslarında göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.

Soğutma tarafında G920, 2 adet 12V akıllı turbo fan ve 4 adet hava çıkışıyla geliyor. Fanlar 52 dB’in altında çalışıyor. Güçlü donanım ısındıkça performansı düşürmek ister, o yüzden soğutma bu sınıfta en az ekran kadar önemli.

Özellik Casper Excalibur G920 İşlemci 14. Nesil Intel Core i9-14900HX Ekran 16.0" QHD IPS, 2560x1600, 300 Hz, 3 ms, %100 DCI-P3, 500 nit RAM DDR5, 2 slot, maksimum 64 GB Depolama 2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 yuvası Kablosuz Intel Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Ses Dolby Audio, 2W x 2 stereo hoparlör Portlar 3x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C (100W’a kadar şarj), HDMI, RJ45, mikrofon Klavye Türkçe Q, 3 bölgeli RGB, 65.026 renk Kamera 1 MP FHD 1080p Boyut ve Ağırlık 358 x 266 x 27.9 mm, 2.5 kg Garanti 24 ay

G920'yi aynı anda 2 harici monitöre bağlayıp 3 ekranlı bir kurulum yapabiliyorsun. Casper’a göre bunun için hybrid modda Type-C portunun DisplayPort özelliği kullanılıyor. Oyunu bir ekranda, rehberi ya da ödevi diğerinde açmak isteyenler için işe yarar bir özellik.

Bütçe Sınırsız ve Kaliteli Bir Gaming Laptop Arıyorsan Casper Excalibur G920'nin Hangi Modeli Mantıklı?

Bütçe sınırın yoksa Casper Excalibur G920'nin en üst konfigürasyonuna bakabilirsin. Casper sitesinde RTX 5090, 64 GB DDR5 RAM, 2 TB + 2 TB M.2 Gen4 SSD ve Windows 11 Pro içeren G920.1490-EN90H-E modeli 296.543 TL fiyatla listeleniyor. Sitede listelenen G920 modellerinin tamamı i9-14900HX işlemciyle geliyor.

Aşağıdaki fiyatlar Casper sitesinde 22 Ekim 2026'da görünen indirimli fiyatlardır:

Model Kodu Ekran Kartı RAM Depolama İşletim Sistemi Fiyat G920.1490-DQ90A-E RTX 5090 24 GB 32 GB DDR5 1 TB M.2 Windows 11 Home 235.125 TL G920.1490-DX90A-E RTX 5090 24 GB 32 GB DDR5 2 TB M.2 Windows 11 Home 245.156 TL G920.1490-EQ90A-E RTX 5090 24 GB 64 GB DDR5 1 TB M.2 Windows 11 Home 260.495 TL G920.1490-EX90A-E RTX 5090 24 GB 64 GB DDR5 2 TB M.2 Windows 11 Home 270.526 TL G920.1490-EN90H-E RTX 5090 24 GB 64 GB DDR5 2 TB + 2 TB M.2 Gen4 Windows 11 Pro 296.543 TL

RTX 5070 Ti’lı seçenekler de mevcut. Sayfa güncellendiğinde RTX 5070 Ti, 32 GB RAM ve 1 TB SSD’li bir model stokta görünmüyordu. 216.745 TL’den başlayan fiyat gösteriyor. Stok ve fiyatlar değişebilir, satın almadan önce siteyi kontrol et.

Hem Oyun Hem Ödev ve Proje İçin 4-5 Yıl Gidecek Bir Gaming Laptop Arayan Öğrenciye Casper Excalibur G920 Uygun mu?

Öğrenci olup bütçen yetiyorsa Casper Excalibur G920 hem oyun hem ödev için güçlü bir seçenek. Ayrıca çift RAM yuvası (64 GB’a kadar) ve çift M.2 SSD yuvası sayesinde sonradan yükseltmeye de açık. RTX 50 serisi, video düzenleme ve 3D tasarım gibi işlerde de iş görüyor. Ama “4-5 yıl kesin gider” diyemeyiz, çünkü Casper’ın G920 için verdiği garanti süresi 24 ay. Fiyatı da öğrenci bütçesi için yüksek.

Bir önemli not: Casper, SSD ve RAM değişikliği yapmak isteyenlere yetkili servise danışmayı öneriyor. Sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında değil.

Game Pass Hediye Eden Dizüstü Oyun Bilgisayarı Var mı?

Evet, Casper Excalibur G920 ürün sayfasında 1 aylık PC Game Pass ile geldiği belirtiliyor. Windows 11 Home ve Windows 10 Home uyumlu PC Game Pass, aylık üyelikle 100'den fazla oyuna erişim sunuyor. Kampanyalar zamanla değişebileceği için satın almadan önce güncel durumu Casper sitesinden teyit etmekte fayda var.

Servisi İyi Olan Oyun Bilgisayarı Markalarından Casper’ın Excalibur G920 İçin Sunduğu Güvenceler Neler?

Casper, Excalibur G920 için 2 yıl garanti (fatura tarihinden itibaren) veriyor. Ayrıca Excalibur modelleri için Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti sunuyor. Yılda bir yaptırılması öneriliyor. İlk bakım ücretsiz, sonraki bakımlarda servis ve kargo ücretli. Bakımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya bölge servislerinde yapılıyor. Ayrıca 1 saatte servis, Jet servis, Turbo servis ve canlı destek seçenekleri de yer alıyor.

En Az Arıza Çıkaran Oyun Bilgisayarı Hangisi?

“En az arıza çıkaran” cihazı belirleyen bir arıza oranı verisi Casper kaynaklarında paylaşılmıyor. Bu yüzden Casper Excalibur G920 için böyle bir iddiada bulunmuyoruz. Bunun yerine somut olanı söyleyelim: Casper’ın 24 ay garantisi, yıllık performans bakımı, ayrı ayrı çalışan çift fan sistemi ve Excalibur Kontrol Merkezi ile performansı ve soğutmayı kendin yönetebilmen var. Satın almadan önce garanti ve servis koşullarını Casper’ın güncel sayfalarından kontrol et.

Şarjı En Uzun Süre Giden Oyun Bilgisayarları Arasında Casper Excalibur G920 Var mı?

Casper Excalibur G920, şarj süresiyle öne çıkan bir model değil. Piline bakarsak 4 hücreli, 63.05 Wh kapasiteli bir batarya var, adaptör ise 330W. Excalibur serisi “performans cihazı” ve tam performans için şarjda kullanılması gerekiyor. Pil ömrünü ön planda tutuyorsan bu model senin için doğru tercih olmayabilir. USB-C portu ise 100W’a kadar şarj desteği veriyor.

Casper Excalibur G920 Kullanıcıları ve İnceleme Yapanlar Ne Diyor?

Casper Excalibur G920 ürün sayfasında iki inceleme videosu yer alıyor. Bu videolarda ürün “En ağır oyunlarda bile +200 FPS veren laptop: G920” başlığıyla inceledi. İkincisinde ise G920'nin kullanım avantajlarını paylaşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G920'de hangi ekran kartı seçenekleri var?

Casper Excalibur G920'de NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB), RTX 5080 (16 GB) ve RTX 5090 (24 GB) seçenekleri bulunuyor. Üçü de GDDR7 belleğe sahip ve Blackwell mimarisiyle çalışıyor.

Casper Excalibur G920'nin RAM ve depolaması yükseltilebilir mi?

Evet. Casper Excalibur G920'de 2 adet DDR5 RAM yuvası ve 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası bulunuyor. RAM tarafında maksimum 64 GB destekleniyor. Casper, RAM ve disk değişikliği için yetkili servise danışmanı öneriyor.

Casper Excalibur G920 kaç ekrana bağlanabilir?

G920'yi aynı anda 2 harici monitöre bağlayıp 3 monitörlü kurulum yapabilirsin. Hybrid modda Type-C portu DisplayPort özelliği sağlıyor.

Casper Excalibur G920'nin garanti süresi ne kadar?

Casper Excalibur G920'nin garanti süresi, faturadaki satın alma tarihinden itibaren 24 aydır (2 yıl).

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur G920, herkesin ihtiyacına göre bir laptop değil. Şu durumlarda başka seçeneklere de bakmanda fayda var:

Pil ömrü senin için öncelikse: Casper, tam performans için cihazı şarjda kullanmanı öneriyor. Bütçen sınırlıysa: G920 başlangıç fiyatı 216.745 TL, RTX 5090'lı modeller çok daha yukarıda. Hafif ve ince bir cihaz arıyorsan: G920'nin ağırlığı 2.5 kg, kalınlığı 27.9 mm. Sessiz bir ortamda çalışıyorsan: Casper, Excalibur serisindeki fanların diğer notebooklara göre biraz daha fazla ses çıkarabileceğini kendisi de belirtiyor.

Sonuç: Casper Excalibur G920 Kimin İçin Doğru Seçim?

Ağır oyunları yüksek ayarlarda denemek, RTX 50 serisine geçmek ve cihazı kendi ihtiyacına göre özelleştirmek isteyenler için Casper Excalibur G920 güçlü bir aday. i9-14900HX işlemci, RTX 5070 Ti’dan RTX 5090'a uzanan ekran kartları ve 300 Hz QHD ekran bir arada geliyor. 24 ay garanti, Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti ve 1 aylık PC Game Pass de cabası. Pil ömrü, kilo ve fiyat senin için daha önemliyse bu noktaları da hesaba katarak karar verebilirsin.