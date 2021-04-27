macOS Big Sur 11.3 Yayınlandı: İşte Tüm Yeni Özellikler

Apple, uyumlu tüm Mac modelleri için macOS Big Sur 11.3 güncellemesini yayınladı. Söz konusu güncelleme, bazıları yeni iOS güncellemesinde de bulunan pek çok yeni özellik sunuyor.

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 14.5 (iPad için iPadOS 14.5) güncellemesini yayınlarken; Mac kullanıcıları için de masaüstü işletim sisteminin son sürümü olan macOS Big Sur 11.3'ü kullanıma sundu. macOS Big Sur'un üçüncü büyük güncellemesi olan Big Sur 11.3, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanırken büyük bir yenilik sunmuyor desek yeridir.

macOS Big Sur 11.3 ile gelen yenilikler arasında en dikkat çekenleri AirTag desteği, M1 işlemcili Mac'ler için iPhone ve iPad uygulamaları, yeni emojiler, Siri ses seçenekleri, Apple Music, Safari, oyun kolu desteği oldu. Apple tarafından yayınlanan macOS Big Sur 11.3 sürüm notlarını okumak istemiyorsanız aşağıdaki listeden söz konusu özelliklerin detaylarını inceleyebilirsiniz.

iOS 14.5 ile gelen tüm yenilikler

AirTag desteği

Big Sur 11.3 ile birlikte Apple, uyumlu tüm Mac'lerin AirTag desteğine kavuşmasını sağlıyor. Söz konusu destek ile birlikte Find My uygulaması aracılığı ile AirTag'leri görüntüleyebilir, kaybolması halinde bulunmasını sağlayabilirsiniz.

M1 işlemcili Mac'ler için iPhone ve iPad uygulamaları

Big Sur 11.3 güncellemesinin ardından M1 işlemcili bir Mac'e sahip olan kullanıcılar bilgisayarlarında bir iPhone ya da iPad uygulaması açarken uygulamanın pencere boyutunu değiştirebilecek, uygulamayı en yüksek çözünürlükte tam ekran olarak açabilecek, desteklenen iPhone ve iPad oyunları için klavye ve mouse desteğine sahip olacaklar.

Yeni emojiler

Apple, iOS 14.5'te olduğu gibi Big Sur 11.3'te de geçtiğimiz yıl Unicode konsorsiyumu tarafından yayınlanan Emoji 13.1 sürümüne yer verdi. Söz konusu güncelleme ile birlikte büyülenmiş yüz, alevli kalp, sakallı kadın gibi 200'den fazla yeni emoji Mac kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.

Siri ses seçenekleri

Big Sur 11.3'ün iOS 14.5 ile benzer bir diğer özelliği de Siri için yeni ses seçenekleri oldu. Bu yenilik ile birlikte Apple artık sesli asistanı Siri için yalnızca bir kadın ve erkek sesi sunmayacak. Bunun yerine kullanıcılardan bir Siri sesi seçmelerini isteyecek. Ayarlar>Siri ve Arama>Siri Sesleri aşamalarını uygulayarak bu ses seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.

Apple Music

Apple Music artık bir şarkının ya da çalma listesinin sonuna geldiğinizde benzer müzik türünde bir şarkıyı otomatik olarak oynatmaya başlıyor. Evet, Spotify'da uzun zamandır bulunan bu özellik artık Apple Music'te de bulunuyor. Ayrıca yeni Şehir Haritaları özelliği, dünya çapında 100 farklı şehirde hangi şarkıların popüler olduğunu anlık olarak gösteriyor.

Safari

Big Sur 11.3 ile birlikte kullanıcılar, Safari başlangıç sayfasındaki bölümlerin sıralaması özelleştirebiliyor. Ayrıca WebExtensions API, yeni sekme sayfası kullanan uzantılar için geliştiricilere imkan sunuyor. Web Speech API ise geliştiricilerin gerçek zamanlı altyazı desteği sunmasını mümkün kılıyor.

Oyun kolu desteği

Big Sur 11.3, Sony ve Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları olan PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S'in oyun kolları için destek sunuyor. Böylece sınırlı sayıdaki macOS oyununu daha efektif bir şekilde oynayabilmek mümkün oluyor.