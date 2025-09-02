Son dönemde dijital platformlar, hesap paylaşımı konusunda daha katı adımlar atıyor. Farklı adreslerden tek abonelik kullanımı giderek zorlaşıyor. Bu sürece şimdi de YouTube, Premium Aile planına getirdiği yeni kısıtlamalarla dahil oldu.

YouTube, aynı evde yaşamayanların ortak Premium Aile hesabı kullanımını engellemeye hazırlanıyor. Şirket, aile planında yer alan üyelerin aynı adreste yaşayıp yaşamadığını daha sıkı şekilde denetlemeye başladı.

YouTube Premium Aile planı aylık ücret karşılığında reklamsız YouTube ve YouTube Music erişiminin beş kişiye kadar paylaşılmasına izin veriyordu. Premium Aile planındaki bu kişilerin aynı evde yaşıyor olması şart. Şimdiye kadar bu kural çok da sıkı uygulanmıyordu ama YouTube artık işi biraz daha ciddiye alıyor.

“Premium üyeliğiniz duraklatılacak” e-postaları gönderilmeye başlandı

Bazı kullanıcıların gelen kutusuna “YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak” başlıklı e-postalar düşmeye başladı. Bu e-postalarda, aile planındaki üyelerin plan yöneticisiyle aynı adreste oturmadığı tespit edilirse 14 gün içinde Premium ayrıcalıklarının iptal edileceği söyleniyor. Doğrulama yapmayan kullanıcılar aile grubunda kalmaya devam edecek ama YouTube’u reklamsız izleyemeyecek.

YouTube’un attığı bu adım aslında çok da yeni değil. Netflix, Disney Plus ve Hulu gibi platformlar da bir süredir hesap paylaşımını kısıtlıyor. Netflix bu işe başladığında kullanıcılar tepki göstermişti ama sonrasında abone sayısı arttı. Görünüşe göre YouTube da benzer bir sonuç bekliyor.

YouTube Premium Aile planı artık sadece aynı evde yaşayan kullanıcılar için geçerli olacak. Henüz herkes için uygulanmaya başlamasa da ilerleyen dönemde bu kısıtlamaların yaygınlaşması bekleniyor.