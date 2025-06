Mafia serisinin merakla beklenen yeni oyunu Mafia: The Old Country'ye dair paylaşılan tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Sevilen Mafia serisi geçtiğimiz yıllarda Mafia 1 Remake ile tekrar adından söz ettirmiş ve oyuncular tarafından yeni oyun beklenilmeye başlanmıştı. Son olarak serinin yeni oyunu Mafia: The Old Country ile karşımıza çıkan ekip, etkileyici grafikleri ve oynanışıyla seriyi tekrar popülerleştirmeye kararlı.

Çıkış tarihinin de giderek yaklaşıyor olması ve yayımlanan yeni fragmanlarıyla birlikte biz de bu içeriğimizde Mafia: The Old Country'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Mafia: The Old Country yeni fragmanı

Mafia: The Old Country konusu

1900’lerin acımasız Sicilya'sında geçen karanlık bir mafya hikâyesi olan Mafia: The Old Country'de organize suçun kökenlerini gün yüzüne çıkar. Tehlikeli ve acımasız bir çağda geçen bu sürükleyici üçüncü şahıs aksiyon macerada, Enzo Favara olarak hayatta kalma savaşı ver ve Cosa Nostra'ya kendini kanıtla.

Enzo, daha iyi bir hayat uğruna her şeyi yapmaya hazırdır. Zorla çalıştırıldığı amansız bir çocukluğun ardından, Torrisi suç ailesinde onurlu bir yer edinmek için her şeyi göze alabilir. Cosa Nostra’ya ettiği yemin, beraberinde getirdiği tüm güç, cazibe ve zorluklarla birlikte ona şu yalın gerçeği acı bir şekilde hatırlatır: Aile fedakârlık ister.

Mafia: The Old Country çıkış tarihi

Serinin merakla beklenen yeni oyunu Mafia: The Old Country, tüm platformlar için 8 Ağustos 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

Mafia: The Old Country hangi platformlara çıkacak?

Mafia: The Old Country yalnızca yeni nesil platformlar için piyasaya sürülecek. Yani oyun PC, PS5 ve Xbox Series S/X üzerinden oynanabilecek.

Mafia: The Old Country fiyatı

Platform Fiyat Steam (PC) 49.99$ PlayStation Store (PS5) 1.909 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 1.949 TL

Mafia: The Old Country ön sipariş bonusu

Mafia: The Old Country Standard Edition ya da Deluxe Edition için ön sipariş vererek, benzersiz kozmetikler ve faydalı bir Tılsımın yanı sıra, dijital bonus materyaller de içeren Soldato Paketi'ne sahip olabilirsiniz.

Mafia: The Old Country Standart ve Deluxe Edition farkı ne?

Mafia: The Old Country'nin standart sürümünde yalnızca oyunun kendisi yer alırken, Deluxe Edition'da Padrino Paketi, Gatto Nero Paketi, Digital Art Book ve Original Soundtrack yer alıyor. Ekstra paketler oyun içerisinde kullanabileceğiniz silah ve aksesuarları içeriyor.

Mafia: The Old Country Türkçe mi?

Mafia: The Old Country her ne kadar 15 dil destekliyor olsa da bunlar arasında ne yazık ki Türkçe yer almıyor. Oyun İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Kastilya İspanyolcası, Çekçe, Japonca, Korece, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Latin Amerika İspanyolcası, Geleneksel Çince ve Ukraynaca dillerini destekleyecek.

Mafia: The Old Country sistem gereksinimleri

Minimum Önerilen İşlemci AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-9700K AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-12700K Ekran Kartı AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA RTX 2070 AMD Radeon RX 6950 XT

NVIDIA RTX 3080 Ti RAM 16 GB 32 GB Depolama 55 GB 55 GB İşletim Sistemi Windows 10/11 Windows 10/11