Ülkemizde oldukça popüler olan tır simülasyonu ETS 2'nin güncel en iyi modlarından, fiyatı ve sistem gereksinimleri bilgisine kadar tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

ETS 2 özellikle de ülkemizde en çok oynanan oyunlardan biri. Hepimizin en az bir kez hayalini kurduğu tırcılık mesleğini doruklarına kadar yaşamamızı sağlayan oyun, yıllardır yeni DLC'lerle haritasını genişletmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de resmî olarak otobüs modunun geleceği duyurulan ETS 2'de bugüne kadar Türkiye'nin trakya bölgesi yer alıyor olsa da geri kalanı ne yazık ki eklenmemişti. Son güncellemenin tanıtımında yer alan Türkiye haritası da oyuna yakın gelecekte Türkiye'nin kalan kısmının geleceği iddialarını güçlendiriyor.

ETS 2 ne zaman çıktı?

ETS 2, SCS Software'in geliştirdiği esasında bir tırcılık simülasyonu. Oyun ilk olarak 18 Ekim 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Daha sonra 16 Nisan 2013'te Linux ve 29 Ocak 2015'te macOS için de yayımlandı ve o günden bugüne yepyeni DLC'ler almaya ve haritasını genişletmeye devam ediyor.

ETS 2 hangi platformlarda oynanabiliyor?

ETS 2, çıkışının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki PlayStation, Xbox veya Nintendo Switch gibi konsollar üzerinden oynanamıyor. Oyun yalnızca PC platformu için geliştirilmiş durumda ve Windows, Linux ve macOS üzerinden oynanabiliyor.

ETS 2 kaç TL?

ETS 2'yi satın almak istediğinizde başvurabileceğiniz tek yer elbette Steam. Daha öncelerde TL fiyatıyla oldukça uyguna alınabilen ETS 2, Steam ülkemizde dolar kuruna geçtiğinden beri 10.09$ fiyat etiketiyle satılıyor. Yani bugünkü kurla ETS 2 fiyatı 395 TL civarında.

ETS 2 sistem gereksinimleri

Minimum Önerilen İşlemci Intel Core i5-6400

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-9600

AMD Ryzen 5 3600 Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 660

AMD Radeon RX 460

Intel HD 630 NVIDIA GeForce GTX 1660

AMD Radeon RX 590 RAM 8 GB 12 GB Depolama 25 GB boş alan 25 GB boş alan İşletim Sistemi Windows 10 64-bit ve üzeri Windows 10 64-bit ve üzeri

ETS 2 DLC'leri neler?

ETS 2'de Türkiye var mı?

ETS 2'de hâlihazırda "Road to the Black Sea" DLC'si aracılığıyla Türkiye'nin Trakya bölgesi yer alıyor. Bu DLC, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'deki Karadeniz kıyısı boyunca uzanan bölgeleri kapsıyor. Bu DLC kapsamında İstanbul, Edirne ve Tekirdağ şehirleri oyunda yer almakta.

ETS 2'ye Türkiye gelecek mi?

Gelecekte Türkiye'nin geri kalan kısmını kapsayan bir DLC'nin gelip gelmeyeceği şimdilik belirsiz fakat geliştiricilerin son yayımladığı güncelleme tanıtımında Tuz Gölü ve çevresinin karayolları haritası yer alıyor. Bu da gelecek olan güncelleme veya DLC'lerde Türkiye'nin geri kalan kısımlarının yer alacağının bir göstergesi olarak yorumlanmış durumda.

ETS 2 nasıl modlanır?

ETS2'ye mod kurmanın iki temel yolu var. Steam Atölyesi üzerinden veya harici sitelerden indirilen.scs dosyalarını manuel olarak yüklemek.

Steam atölyesi üzerinden ETS 2 modlama

Steam'i açın ve oyun kütüphanenizden ETS 2'yi bulun.

Oyunun mağaza sayfasına gidin ve "Atölyeyi Ziyaret Et" seçeneğine tıklayın.

İstediğiniz modu bulun ve mod sayfasına giderek "Abone Ol" düğmesine tıklayın. Steam, modu otomatik olarak indirecek ve ETS2'de kullanılabilir hâle getirecek.

Oyunu başlatın ve ana menüdeki "Mod Yöneticisi" sekmesine gidin. İndirdiğiniz modu sol pencereden sağdaki "Aktif Modlar" listesine taşıyın ve değişiklikleri onaylayın.

Harici siteler üzerinden ETS 2 modlama

Modu (genellikle.scs formatında) güvenilir bir üçüncü parti siteden indirin. Popüler siteler arasında ets2.lt, Truckymods, SCS Forums ve Nexus Mods bulunmakta.

İndirdiğiniz.scs dosyasını bilgisayarınızdaki "Belgeler\Euro Truck Simulator 2\mod" klasörüne yapıştırın. Eğer "mod" klasörü yoksa kendiniz oluşturun.

Oyunu başlatın ve ana menüdeki "Mod Yöneticisi" sekmesine gidin. Modu sol pencereden sağdaki "Aktif Modlar" listesine taşıyın ve değişiklikleri onaylayın.

ETS 2 nasıl online oynanır?

ETS 2, standart olarak tek oyunculu bir deneyim sunsa da topluluk tarafından geliştirilen modlar sayesinde çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Hatta SCS Software'in kendi "Convoy" modu da bu deneyimi daha da zenginleştiriyor.

Online mod seçenekleri: Convoy ve TruckersMP

Convoy Modu : SCS Software tarafından resmî olarak sunulan bu özellik, sekiz oyuncuya kadar bir tır kervanı oluşturarak aynı yolları ve hava koşullarını paylaşmanıza olanak tanıyor. Senkronizasyon sistemi, herkesin aynı günün saatini ve trafik düzenlerini deneyimlemesini sağlayarak uyumlu bir paylaşılan dünya yaratıyor. Convoy modu sayesinde arkadaşlarınızla sürüş sırasında sohbet edebilir, rotaları koordine edebilir ve hatta zorlu durumlarda birbirlerinize yardım edebilirsiniz.

: SCS Software tarafından resmî olarak sunulan bu özellik, sekiz oyuncuya kadar bir tır kervanı oluşturarak aynı yolları ve hava koşullarını paylaşmanıza olanak tanıyor. Senkronizasyon sistemi, herkesin aynı günün saatini ve trafik düzenlerini deneyimlemesini sağlayarak uyumlu bir paylaşılan dünya yaratıyor. Convoy modu sayesinde arkadaşlarınızla sürüş sırasında sohbet edebilir, rotaları koordine edebilir ve hatta zorlu durumlarda birbirlerinize yardım edebilirsiniz. TruckersMP: Oyunun aktif topluluğu tarafından geliştirilen bu mod, binlerce oyuncunun aynı anda Avrupa yollarında tır sürmesine olanak tanıyan devasa bir online platform sunuyor. TruckersMP, daha geniş bir açık dünya deneyimi sunuyor ve genellikle daha sıkı trafik kuralları ve hız limitleri uyguluyor.

ETS 2 hileleri

Oyunun başlangıcında paranızın yetersiz olduğunu düşünüyor ve banka kredisi ile uğraşmak istemiyorsanız hile kullanarak şirketinizi başlangıç için daha büyük hâle getirebilirsiniz.

Para Hilesi : Oyunun kayıt dosyasını (genellikle Belgeler\Euro Truck Simulator 2\save\1 klasöründeki game.sii dosyası) bir metin düzenleyici ile açarak money_account satırındaki değeri değiştirerek istediğiniz para miktarını elde edebilirsiniz.

: Oyunun kayıt dosyasını (genellikle Belgeler\Euro Truck Simulator 2\save\1 klasöründeki game.sii dosyası) bir metin düzenleyici ile açarak money_account satırındaki değeri değiştirerek istediğiniz para miktarını elde edebilirsiniz. Ücretsiz Yakıt : Her zaman olmasa da kimi durumlarda yakıt ikmalinden sonra oyunu kaydedip çıkmak ve tekrar yüklemek, yakıt ücretinin alınmamasını sağlayabiliyor.

: Her zaman olmasa da kimi durumlarda yakıt ikmalinden sonra oyunu kaydedip çıkmak ve tekrar yüklemek, yakıt ücretinin alınmamasını sağlayabiliyor. Modlar: Modlar da gerektiğinde hile için kullanılabilir. Bunun için üretilen para hilesi veya sonsuz yakıt gibi modlar mevcut. "No Damage" modları ise tırınızın ve yükünüzün hasar almasını engelleyerek tamir masraflarını ortadan kaldırır.

ETS 2 başlangıç için en iyi tır

Oyunun başlangıcında bütçe kısıtlıyken uygun fiyatlı ancak yeterli performans sunan tırlar tercih edilebilir. DAF XD ve DAF 2021 gibi modeller, daha uygun fiyatlı seçenekler olarak görülse de Renault T de başlangıç için ekonomik ve güçlü bir alternatif olabilir.

Volvo FH : Genellikle oyundaki en güçlü beygir gücü ve tork değerlerine sahip tır olarak kabul edilir. 750 hp ve 3550 Nm tork değerleriyle ağır yükler için idealdir. Başlangıçta birkaç işten sonra gerekli krediyi çekerek bu tıra sahip olabilirsiniz.

: Genellikle oyundaki en güçlü beygir gücü ve tork değerlerine sahip tır olarak kabul edilir. 750 hp ve 3550 Nm tork değerleriyle ağır yükler için idealdir. Başlangıçta birkaç işten sonra gerekli krediyi çekerek bu tıra sahip olabilirsiniz. Scania S: Yüksek performansının yanı sıra oyundaki en dengeli tırlardan biri olarak bilinir, bu da uzun yolculuklarda konfor ve kontrol sağlar. Scania S Electric modeli de 610 beygir gücüne kadar çıkabilen güçlü bir elektrikli seçenektir.

Yüksek performansının yanı sıra oyundaki en dengeli tırlardan biri olarak bilinir, bu da uzun yolculuklarda konfor ve kontrol sağlar. Scania S Electric modeli de 610 beygir gücüne kadar çıkabilen güçlü bir elektrikli seçenektir. Mercedes-Benz New Actros : Şaşırtıcı derecede uygun fiyatlı başlangıç modelleri sunarken, 625 beygir gücüne kadar çıkabilen güçlü motorlara ve lüks bir dış görünüme sahiptir.

: Şaşırtıcı derecede uygun fiyatlı başlangıç modelleri sunarken, 625 beygir gücüne kadar çıkabilen güçlü motorlara ve lüks bir dış görünüme sahiptir. MAN TGX Euro 6 ve MAN TG3 TGX: Orta seviye yükseltmeler için en iyi seçeneklerden bazılarına sahip olan bu tırlarda 640 beygir gücüne kadar güçlü motorlar yer alıyor.

ETS 2 en iyi tır hangisi?

ETS 2 en iyi tır seçimi için oyuncunun kişisel tercihlerine, oyun tarzına ve önceliklerine dikkat etmemiz gerekli. Her tır markası ve modeli, kendine özgü özellikler sunuyor. Yine de tır seçimi yaparken dikkat edebileceğiniz yöntemler şu şekilde:

Beygir Gücü (Horsepower) ve Tork : Ağır yükleri taşımak ve dik yokuşlarda performans göstermek için yüksek beygir gücü ve tork önemlidir.

: Ağır yükleri taşımak ve dik yokuşlarda performans göstermek için yüksek beygir gücü ve tork önemlidir. Vites Sayısı ve Diferansiyel Oranı : Daha fazla vites, farklı hızlarda ve yüklerde daha iyi performans sağlar. Diferansiyel oranı ise tırın çekiş gücünü ve yakıt verimliliğini etkiler.

: Daha fazla vites, farklı hızlarda ve yüklerde daha iyi performans sağlar. Diferansiyel oranı ise tırın çekiş gücünü ve yakıt verimliliğini etkiler. Görüş Açısı ve Manevra Kabiliyeti: Şehir içi sürüşlerde ve dar alanlarda manevra yaparken iyi görüş açıları ve kolay manevra kabiliyeti avantaj sağlar.