Dying Light serisinin yeni oyunu olan Dying Light: The Beast'e dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için bir içerikte derledik.

İlk kez geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve yeni oyun etkinliklerinde de tekrar karşımıza çıkan Dying Light: The Beast'ten yeni fragman yayımlandı ve oyunun çıkış tarihi de açıklandı.

Dying Light 2: Stay Human ile oyuncuların beğenisini kazanan ekip, yeni oyunda da aynı başarıyı yakalamak istiyor ve önceki oyunun Ultimate Edition'ını satın alanlara da önemli bir sürpriz yapacaklar.

Dying Light: The Beast yeni fragman

Dying Light: The Beast çıkış tarihi

Oyunculara yine zombilerle dolu bir dünya ve bitmek bilmeyen gerilim sunacak olan Dying Light: The Beast, yeni fragmandaki açıklamaya göre 22 Ağustos 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

Dying Light: The Beast konusu

Dying Light: The Beast, bir zamanlar popüler bir turistik mekân olan Castor Woods'un kıyamet sonrası hâlinde geçen, ana oyundan bağımsız olarak oynanabilen, heyecan dolu bir zombi macerası sunacak.

Oyuncular, 13 yıl boyunca üzerinde yapılan deneylere katlandıktan sonra kaçıyor ve intikam arzusuyla kendisini tutsak edenlerin peşine düşüyor. Bölge eskiden olduğu kadar kalabalık olmasa da burada hâlâ insanlar, fraksiyonlar ve de tabii ki bol bol dehşet var. Bazıları senden yardım isterken, diğerleri seni öldürmek isteyecek.

Dying Light: The Beast fiyatı

Dying Light: The Beast, yeni fragman ve çıkış tarihi açıklamasıyla birlikte ön siparişe de açılmış durumda. Oyunu şu andan itibaren ön sipariş verebilirsiniz.

Platform Fiyat Steam (PC) 44.99$ Epic Games (PC) 1.738 TL PlayStation Store (PS5) 2.275 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 2.269 TL

Dying Light: The Beast ön sipariş bonusu

Oyunu Standart Edition olsa bile ön sipariş verenler özel bir Hero of Harran paketini elde edebilecek. Paketin içeriğinde şunlar yer alıyor:

Nihai Afetzede Kıyafeti

Harran Savaş Bıçağı (+ Yükseltilebilir Şema)

Takipçi Arbaleti (+ Yükseltilebilir Şema)

Jade'in Hatırası Tabancası (+ Yükseltilebilir Şema)

Castor Woods Devriyesi

Dying Light: The Beast Standart ile Deluxe Edition farkı ne?

Standart Edition sadece ana oyuna erişim sağlarken, Deluxe Edition'da oyunun resmî müzikleri, duvar kâğıdı paketi ve oyun içi itemler olan Castor Woods Tourist Map ve Castor Woods Prepper Bundle yer alıyor.

Ayrıca belirtelim, eğer daha önce Dying Light 2: Stay Human'ın Ultimate Edition paketini satın aldıysanız Dying Light: The Beast'e ücretsiz bir şekilde sahip olabileceksiniz.

Dying Light: The Beast sistem gereksinimleri

Oyunun sistem gereksinimleri henüz açıklanmış değil ancak bu yıl çıkacağı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl çıkan AAA oyunlara benzer bir sistem gereksinimlerine sahip olması şaşırtıcı olmaz. Yine de açıklandığında sizler için güncelleyeceğiz.