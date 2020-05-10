Mafia'nın Resmi Twitter Hesabı Hayata Döndü

Yaklaşık iki yıldır herhangi bir şey yazmayan Mafia'nın resmi Twitter hesabı geri dönerek uzun bir aradan sonra ilk kez tweet attı. Tweetin, oyunun remastered versiyonunun hazırlıklarının yapıldığı söylentileri ayyuka çıkmışken gelmesi dikkat çekti.

Bir zamanların hayli popüler oyunlarından olan Mafia serisinin resmi Twitter hesabı yaklaşık 2 yıldır hiçbir şey paylaşmıyordu. Mafia 2'nin remastered versiyonunun yayına hazırlandığı söylentilerinin internettte hızla yayıldığı ve oyun severlerin heyecanlandığı bir dönemde büyük bir sürpriz yaşandı ve resmi hesaptan ilk kez yeni bir tweet atıldı. Remastered oyunun geleceğini doğrular nitelikte olduğu düşünülen tweet tek bir kelimeden oluşuyor: 'Family' (Aile).

Geçtiğimiz nisan ayının başlarında, Kore Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi, Mafia 2: Definitive Edition'ı sızdırmıştı ancak oyunun yapımcısı ve dağıtımcısı olan Take-Two şirketinden hâlâ bir açıklama gelmiş değil. Orijinal Mafia 2 oyunu 2010 yılında Xbox 360, PS3 ve PC için piyasaya sürülmüştü. 2020 yılının oyunun ilk çıkışının 10. yılı olduğu düşünüldüğünde, bu yılın remaster ya da remake bir oyun için bir hayli uygun olduğu görülüyor.

İşte Mafia'nın resmi Twitter hesabından atılan o tweet:

Mafia 2, Mafia 3'ten daha olumlu değerlendirmeler almıştı. Mafia 3, serinin en zayıf halkası olarak görülürken Mafia 2 GameSpot'taki değerlendirmede 10 üzerinden 8.5 almıştı. 2016'da yayınlanan Mafia 3'ün GameSpot'taki notuysa 10 üzerinden 6.

Take-Two'nun Mafia 2'nin remastered versiyonunu şu andaki konsollardansa bir sonraki nesil Xbox Series X ve PS5 sistemlerine sakladığı düşünülebilir. Her iki konsolun da bu yıl sonbahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Mafia 2'nin 10 yıl önce çalıştığı konsolların gücü düşünüldüğünde, yeni nesil konsolların gelişmişliği oyunu çok daha etkileyici hale getirebilir. Resmi açıklama gelene kadar serinin Twitter hesabından yapılacak güncellemeleri takip etmekle yetineceğiz gibi görünüyor.

Yakın zamanda ortaya atılan bir iddiaya göre son iki Mafia oyunu, yeniden yayınlanmak için sırada bekliyor. PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarına yeniden çıkacak olan oyunlar; Mafia 2: Definitive Edition, Mafia 3: Definitive Edition adı altında çıkacak.