Honor, yeni yapay zekâ odaklı işletim sistemi MagicOS 9.0'ı, Magic7 amiral gemisi serisinin duyurulmasına bir hafta kala tanıttı.
Dünyanın ilk "tüm senaryolara göre kişiselleştirilmiş yapay zekâ işletim sistemi" olarak lanse edilen bu sistem, Yoyo adlı sesli asistanın yani AI Agent'ın daha derin bir entegrasyonunu sunmayı amaçlıyor.
Honor'un yapay zekâsı neler yapabilecek?
MagicOS 9.0, Android 15 tabanlı bir işletim sistemi ve Honor'un geliştirdiği tescilli dil modeli MagicLM'yi kullanarak çeşitli uygulamalarla uyumlu çalışacak. Şirket, bu sistemin doğal dili anlayabileceğini, çevreyi algılayacağını ve kullanıcı alışkanlıklarından öğrenerek bağlamsal farkındalığı sağlayacağını iddia ediyor.
Bu sayede uygulamalar arasında daha akıllı etkileşimler sağlanacak ve sistem, örneğin bir insan asistan gibi kullanıcı adına kahve siparişi verebilecek. Kullanıcı yalnızca ödeme onayı vermekle yetinecek.
MagicOS 9.0'da kullanılan yeni 3B parametre modeli, önceki 7B cihaz üstü modele göre daha düşük parametrelerle çalışmasına rağmen %80 daha az güç tüketimi, %77 daha hızlı yükleme süresi ve %500 daha hızlı kelime üretim hızı sunuyor. Bununla birlikte depolama alanında 1,8 GB ve RAM kullanımında 1,6 GB'lık bir azalma da sağlanmış durumda.
Sistem, güvenlik açısından da önemli yenilikler getiriyor. MagicOS 9.0, yapay zekâ destekli dolandırıcılık tespiti için AI Deepfake Detection özelliğini içeriyor ve bu sayede kullanıcıları dijital dolandırıcılıklara karşı koruyor.
MagicOS 9.0 hangi telefonlara gelecek?
Honor, yaklaşık üç düzine telefonunun bu yeni güncellemeyi alacağını doğruladı ancak bu güncellemeler ilk olarak Çin pazarına sunulacak.
MagicOS 9.0'ın 2025'in başlarında uluslararası kullanıma sunulması bekleniyor ve bu dönem yaklaştığında küresel dağıtım hakkında daha fazla bilgi verilecek.
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