iPhone 12: Özellikleri, Fiyatı, Tasarımı ve Çıkış Tarihi

Apple, Eylül 2020’de salgından dolayı online bir lansman düzenleyerek yeni akıllı telefon ailesi iPhone 12’yi tanıtacak. Tasarım açısından köklere dönmesini beklediğimiz iPhone 12, dört farklı modelle karşımıza çıkabilir. iPhone 12 fiyatı, özellikleri ve diğer tüm detaylarını sizler için derledik.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 11 ile Apple, turnayı gözünden vurdu. 3 farklı modele sahip olan iPhone 11 ailesinin başlangıç modeli, 2020’nin en çok satılan telefonu oldu. Her ne kadar yaşanan vergi zamları nedeniyle ülkemizdeki fiyatı 8000 bin TL’ye dayansa da iPhone 11’in başarısı, gözleri Apple’ın yeni oyuncağına çevirdi. Eylül ayında tanıtılacak iPhone 12; fiyatı, özellikleri ve tasarımına dair çoğu bilgi artık kesinleşti.

Karşımıza 4 farklı model ve iPhone 6 ile tarih olan köşeli keskin hatlara sahip tasarımla çıkması beklenen iPhone 12 ailesi, performans konusunda da çıtayı belirleyecek telefonlar arasında olacak. Tüm modellerde 5G teknolojisinin bulunacak olması, çekilen fotoğraflarda çığır açacak LIDAR teknolojisi gibi önemli detaylar var. Ancak kutu içeriği biraz can sıkıcı olabilir. Şimdi gelin, iPhone 12 hakkında bilinen her şeye yakından bakalım.

Bu kez 4 farklı iPhone görmeyi bekliyoruz:

iPhone 12

iPhone 12 Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Global teknoloji basını, Apple’ın iPhone modellerine ilişkin çok fazla bilgi paylaştı. En dikkat çekiçi detay ise Apple’ın bu yıl 3 değil, 4 farklı model ile karşımıza çıkacak olması. 2018’de iPhone XR, Xs ve Xs Max ile karşımıza çıkan Apple, ailenin en ucuz üyesini, fiyatını belli edecek bir şekilde “R” ile isimlendirmişti. iPhone 11 ile birlikte “R” serisi modeller tarih oldu.

Apple’ın iPhone 11 ile kanıtladığı marka stratejisini iPhone 12’de genişleterek sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle serinin ana modeli olacak iPhone 12 ile iPhone 12 Pro arasına bir geçiş modeli olacak iPhone 12 Max’i ekleyebilir. Henüz %100 doğruluk taşıyan bir bilgi değil . Ancak küresel ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda, insanlar için daha ulaşılabilir iPhone modellerinin sayısını artırmak mantıklı görünüyor.

iPhone 12 Max ile iPhone 12 Pro’nun boyutlar açısından aynı olacağını ve sadece alüminyum ve metal alaşım gövde, renkler, kamera gibi detaylarla farklılaşacaklarını belirtelim.

Kutu içeriği: "Şarj cihazı koymadık" demeyelim de "kablosuz iPhone" diyelim.

EarPods kablolu kulaklıkları ve standart kablolu şarj cihazı kutudan çıkmayabilir.

Apple’ın bunu “tamamen kablosuz iPhone” söylemiyle ifade etmesi bekleniyor.

iPhone 12’nin kutusundan bu kez şarj cihazı ve klasik EarPods kablolu kulaklıklarının çıkmayacağı iddiası gündem yaratmıştı. Bir başka deyişle iPhone 12’ler, kutusundan akıllı telefon çıktığına şükredeceğimiz bir içerikle gelebilir: Telefon + şarj kablosu.

Apple’ın neden kulaklık ve şarj cihazını kutudan çıkaracağı iddialarının dayanak noktası ise 5G ve ekran maliyetlerinin yüksek olması, bunun da fiyatı yükseltmesi. Dolayısıyla Apple, batan bir gemideymiş gibi kutu içeriğinden “fazlalıkları” atmaya çalışıyor olabilir. Ancak ne Apple batıyor ne de geminin ilerlemesini sağlayan tüketici düşünülüyor. Apple eğer kutu içeriğini söylendiği gibi sunarsa ciddi eleştirilerin hedefinde olacaktır.

Tasarım:

4 farklı model, 3 farklı boyut, 2 farklı çerçeve: iPhone 12: 5,4 inç ekran, alüminyum çerçeve iPhone 12 Max: 6,1 inç ekran, alüminyum çerçeve iPhone 12 Pro: 6,1 inç ekran, paslanmaz çelik çerçeve iPhone 12 Pro Max: 6,7 inç ekran, paslanmaz çelik çerçeve

Daha büyük lensler ve kare şeklinde arka kamera modülü

12 Pro ve Pro Max LIDAR sensörü nedeniyle 4 daireli kamera modülü

iPhone 12 ve 12 Max renkleri: Beyaz, siyah, yeşil, sarı, mor, kırmızı ve turuncu (yeni),

iPhone 12 Pro ve Pro Max renkleri: Uzay grisi, gece yeşili, altın, gümüş ve lacivert (yeni),

5G nedeniyle önceki modellere kıyasla daha geniş anten olukları (Netleşmedi),

iPhone 11 modellerinden ⅓ daha çentikler (Netleşmedi),

Tamperli camdan ön ve arka panel,

Yeni iPhone modellerinin en büyük tasarım değişikliği iPhone 6’dan bu yana karşımıza çıkan yuvarlak hatlara sahip çerçevelerin ortadan kaldırılması olacak. Paslanmaz çelikten üretilecek çerçeveler, herhangi bir bombeye sahip olmadan cihazın etrafını dolaşacak. Bu tasarım en son iPhone 4, 5 ve SE modellerinde karşımıza çıkmıştı. Yani Apple bir nevi geçmiş ile bugünü bir araya getirecek. Başlangıç modeli iPhone 12 ve geçiş modeli iPhone 12 Max'te ise alüminyum çerçeve kullanılacak.

iPhone 12 ailesinin arka kamera modülünde yeni nesil iPad Pro’da da bulunan bir teknoloji yer alacak. Bu teknolojiye kamera başlığı altında ayrıca değindik, ancak cihazların görünümünü de etkileyecek bir unsur. iPhone 12 ve 12 Max’te bulunması beklenmese de Pro ve Pro Max modellerinde 3 kameranın yanında LIDAR sensörü yer alacak.

Serinin başlangıç modelleri iPhone 12 ve 12 Max’in iPhone 11 ile aynı renk seçeneklerine ek olarak açık turuncu ile birlikte gelmesi bekleniyor. Benzer bir şekilde Apple, iPhone 11 Pro ve Pro Max ile sunduğu renk seçeneklerine bu kez laciverti ekleyebilir.

Ekran:

Boyutlar: iPhone 12: 5,4 inç iPhone 12 Max: 6,1 inç iPhone 12 Pro: 6,1 inç iPhone 12 Pro Max: 6,7 inç

Tüm modellerde OLED ekran paneli

iPhone 12 ve 12 Max için de 60 Hz yenileme hızı

iPhone 12 Pro ve Pro Max için 120 Hz yenileme hızı

Yüksek yenileme hızı ile enerji tüketimini dengeleyen LTPO teknolojisi (kesin değil),

Yenileme hızını Ayarlar menüsünden değiştirme imkanı

Apple’ın iPhone modellerinde 4 farklı seçenek, ancak ekran boyutlarında 3 farklı seçenek sunması akılları biraz karıştırabilir, hemen açıklayalım. Ailenin en küçük ekrana sahip üyesi iPhone 12, 5,4 inç ile ele avuca sığan ve çok da yüksek özelliklerde gözü olmayanlara hitap ediyor. iPhone 12 Max ve 12 Pro ise biraz daha büyük ekran tercih edenlere hitap ediyor, ancak bu iki cihaz arasında yenileme hızı farkı var. Eğer 120 Hz yenileme hızı talep ederseniz Pro’ya yönelmeniz gerekiyor.

iPhone 12 Pro Max ise tahmin edildiği üzere en büyük ekranlı iPhone olarak iOS 14 ile birlikte yeni iPad Pro’ya yakın bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yenileme hızı konusunun 2020’de Galaxy S20 ile popülerleştiğini fark eden Apple, aslında buna hazırlıklıydı. Çünkü 2020 model iPad Pro’nun ekranı zaten 120 Hz. Bu panelin iPhone 12 Pro ve Pro Max’e uyarlanmasını bekliyoruz.

Performans:

Apple A14 Bionic işlemci yongası,

3,1 GHz’e kadar hızlanan ARM tabanlı işlemci çekirdekleri (Kesin değil),

iPhone 12 ve 12 Max için 4 GB RAM,

iPhone 12 Pro ve Pro Max için 6 GB RAM,

Apple’ın iPhone 11 ailesinde ve iPhone SE 2020’de kullandığı mobil işlemcisi A13 Bionic, zaten günümüzün en hızlı mobil işlemcilerinden birisiydi. Hatta iOS ile birlikte işlemcinin performansı daha da hissedilir olduğu için Android cephesindeki Exynos, Kirin ve Snapdragon’un son temsilcilerine ciddi şekilde kafa tutuyordu.

A14 Bionic ise en son Mart 2020’de ortaya çıkan bilgilere göre ARM tabanlı bir mobil işlemci olacak. Henüz kesin olmamakla birlikte işlemcinin 3,1 GHz’e kadar ulaşan hız sunacağı söyleniyor. Geçtiğimiz yıla oranla işlemci 400 MHz artış yapan Apple, yeni MacBook’ları için de ARM tabanlı Silicon adında bir işlemci geliştiriyor. Yeni iPhone modelleri, Apple’ın değişen işlemci politikalarını kanlı canlı görebileceğimiz ilk cihazlar olabilir. A14 Bionic hakkında şimdilik bilgilerimiz bununla sınırlı.

Batarya ve pil ömrü:

ProMotion teknolojisi (iPhone 12 Pro ve Pro Max, kesin değil)

iPhone 11’e kıyasla artırılmış batarya kapasiteleri

iPhone 12 için 2227 mAh; 12 Max ve 12 Pro için 2775 mAh; 12 Pro Max için 3687 mAh.

Apple’ın batarya konusunda ser verip sır vermediğini biliyoruz. iPhone modellerinde hiçbir zaman rakiplerinde olduğu kadar yüksek bataryalar bulunmadı. Zira iPhone cihazlarında pil yönetimini kolaylaştıran şey yazılım, yani işletim sisteminin cihaza özel olmasıydı. Android gibi tüm donanımlar ve cihazlarda düzgün çalışmak üzere tasarlanan işletim sistemleri, üzerine bir de arayüzler eklenince cihazların enerjisini daha hızlı tüketiyor.

iPhone 12 ailesinin batarya kapasiteleri hakkında net bir bilgi yok ve muhtemelen Eylül ayındaki lansmana dek böyle bir bilgi bulunmayacak. Ancak 120 Hz ekrana sahip Pro modelleri için ekran yenileme hızının fazla pil tüketmesini engelleyen bazı teknolojilerin geliştirildiği söyleniyor. Henüz kesin olmamakla birlikte bu teknolojiler için iPhone 12’yi pas geçip 2021’i beklemek zorunda kalabiliriz. Öyle ya da böyle Apple’ın hem 5G desteği hem de yeni nesil ekranlarıyla daha yüksek pil kapasitesi ile karşımıza çıkacağı kesin.

İşletim sistemi ve arayüz: iOS 14 ile fabrikadan çıkacak ilk telefon iPhone 12 olacak

iOS 14

iPhone 12, Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda tanıttığı ve beta testleri devam eden iOS 14’e sahip şekilde kutudan çıkacak. Bir işletim sisteminin ilk açılışta yüklü gelmesi ya da sonra dan güncelleme ile yüklenmesi konusunda iPhone ailesi arasında uçurum bulunmuyor. Ancak iOS 14’ün hem Android’den aldığı hem de kullanıcı dostu yeni özellikleri iPhone 12’de bütünsel olarak karşımıza çıkacak.

Peki ne demek bu bütünsel? iPhone 12, eğer söylendiği gibi Apple’ın 3,1 GHz hıza sahip A14 Bionic işlemcisi ile gelirse iOS 14 sayesinde bu deneyimi kat ve kat artıracak. Eski iPhone modellerinin bataryaları nedeniyle bir süre sonra zorlanacakları görevler için iPhone 12 en ideal cihaz konumuna gelecek.

Kamera:

iPhone 12 ve 12 Max: Geniş ve ultra geniş açılı çift arka kamera, Sharp ve O-film sensörleri, Smart HDR ve gece modu.

iPhone 12 Pro ve Pro Max: Geniş, ultra geniş ve telefoto lenslerle 3’lü arka kamera, LG sensörleri, LIDAR sensör ile 3 boyutlu tarama, 3x optik zoom, ToF sensörü

120 ve 240 FPS’de 4K çözünürlüklü video kaydı,

Geliştirilmiş Smart HDR ve gece modu,

iPhone 12 modellerinin sensör çözünürlükleri konusunda henüz netleşen bir detay yok. Ancak Apple’ın yüksel değil, stabil şekilde çalışmaya elverişli çözünürlükleri sevdiğini biliyoruz. Bu nedenle rakipleri 48, 64, 108 MP çözünürlüklere çıkarken Apple, iPhone 11 ailesinde 12 MP maksimimum çözünürlükle karşımıza çıkmıştı. İyi bir kameranın sadece MP değeri ile ilişkili olmadığını da buradan anlayabiliriz. iPhone 12’de de muhtemelen çok yüksek çözünürlükler değil, bunun yerine daha gelişmiş yazılım desteği göreceğiz.

LG tarafından üretileceği söylenen iPhone 12 Pro ve Pro Max’in 3’lü arka kameraları aynı çözünürlüğe sahip olsalar da farklı amaçlar için kullanılacaklar. Geniş, ultra geniş ve telefoto olarak görmeyi beklediğimiz bu kamera kurulumu, iPhone 12 ve 12 Max’te sadece geniş ve ultra geniş lenslerle karşımıza çıkacak. Tüm bunlara ek olarak Smart HDR, gelişmiş gece modu gibi yazılım desteği ile mümkün olan özellikleri de göreceğiz.

iPhone 12 Pro ve Pro Max’te karşımıza çıkması beklenen LIDAR sensörün ise akıllı telefon sektöründe yeni bir deneme olduğunu belirtelim. Apple’ın daha önce iPad Pro’da kullandığı bu sensör, kızılötesi ışınlarla kameranın görüş açısındaki nesneleri 3 boyutlu olarak taramamıza imkan tanıyor. Çoğu son kullanıcının günlük hayatta ihtiyaç duymayacağı bir özellik olsa da LIDAR ile birlikte geliştirilecek artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları, yüksek doğrulukta, hatasıza yakın çalışabilir.

Video konusunda ise son sözümüzü, iPhone 12’leri deneyimledikten sonra YouTube kanalımızdaki incelem videosunda söyleyeceğiz. Yine de 120 ila 240 FPS ile 4K çözünürlükte videolar kaydetmenin mümkün olacağı söyleniyor. iPhone 11 ailesinde yüksek çözünürlüklü videoları ultra geniş açılı lenslerle kaydedebiliyor, video hiç donmadan kayıt esnasında geniş açılı lense geçiş yapabiliyorduk.

iPhone 12 ve iPhone 12 Max özellikleri

Ekran: iPhone 12: 5,4 inç Super Retina OLED panel iPhone 12 Max: 6,1 inç Super Retina OLED panel

İşlemci: Apple A14 3,1 GHz’e kadar

Apple A14 3,1 GHz’e kadar RAM: 4 GB

4 GB Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 12 MP, henüz kesinleşmedi

12 MP, henüz kesinleşmedi Arka Kamera: Geniş: Çözünürlük netleşmedi Ultra geniş: Çözünürlük netleşmedi Smart HDR Gece modu

Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning İşletim Sistemi: iOS 14

iOS 14 Batarya: iPhone 12: 2227 mAh, henüz kesinleşmedi iPhone 12 Max: 2775 mAh, henüz kesinleşmedi



iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max özellikleri:

Ekran: iPhone 12 Pro: 6,1 inç Super Retina OLED panel iPhone 12 Pro Max: 6,7 inç Super Retina OLED panel

İşlemci: Apple A14 3,1 GHz’e kadar

Apple A14 3,1 GHz’e kadar RAM: 6 GB

6 GB Depolama Alanı : 128 GB, 256 GB ya da 512 GB

: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB Ön Kamera: 12 MP, henüz kesinleşmedi

12 MP, henüz kesinleşmedi Arka Kamera: Geniş: Çözünürlük netleşmedi Ultra geniş: Çözünürlük netleşmedi Telefoto: Çözünürlük netleşmedi LIDAR sensör ToF Smart HDR Gece modu

Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning İşletim Sistemi: iOS 14

iOS 14 Batarya: iPhone 12 Pro: 2775 mAh, henüz kesinleşmedi iPhone 12 Pro Max: 3687 mAh, henüz kesinleşmedi



iPhone 12 muhtemel yurt dışı fiyatı:

iPhone 12: 649 ABD doları+

iPhone 12 Max: 749 ABD doları+

iPhone 12 Pro: 999 ABD doları+

iPhone 12 Pro Max: 1099 ABD doları+

Yukarıdaki tabloya baktığımızda Apple’ın fiyat politikasını geçtiğimiz yıllara benzer bir çizgide tuttuğunu görmek mümkün. iPhone X ile başlayan 999 dolarlık ana model anlayışı, artık iPhone Pro’lar ile devam ediyor. Apple satışları artırmak için iPhone 11’de de uyguladığı gibi serinin ana modelini en uygun fiyatlı model haline getirecek gibi görünüyor. Ancak bu fiyatlar, mevcut vergilerden dolayı Türkiye’ye istediğimiz gibi yansımayabilir.

iPhone 12 muhtemel Türkiye fiyatı:

iPhone 12: Kur karşılığı ~4.450 TL, vergiler dahil ~8750 TL

iPhone 12 Max: Kur karşılığı ~5.140 TL, vergiler dahil ~10.100 TL

iPhone 12 Pro: Kur karşılığı ~6.858 TL, vergiler dahil ~13.485 TL

iPhone 12 Pro Max:Kur karşılığı ~7.544, vergiler dahil ~14.835 TL

Yukarıdaki fiyatları doğrudan ABD’deki beklenen satış fiyatları üzerinden, Türkiye’deki mevcut vergi politikalarına göre hesapladık. Ülkemizde %1 Kültür Bakanlığı ve %10 TRT paylarına ek olarak 1500 TL ve üzeri telefonlardan %50 ÖTV ile %18 KDV alınıyor.

Tüm bu vergiler, firmanın kendi belirlediği ana fiyat üzerinden değil, birbirlerine eklenik şekilde hesaplanıyor. Mevcut durumda iPhone 11 Pro Max’in Apple tarafından 13.199 TL (64 GB) ile 16.349 TL (512 GB) fiyatlarla satıldığını düşünürsek, iPhone 12 fiyatı için ulaştığımız rakamlara ortalama gözüyle bakabiliriz. Yani fiyatlar net olarak bu çizgide olmasa bile yaklaşık yukarıdaki şekilde olacak.

Eylül 2020’ye dek vergi politikalarındaki olası değişimler telefonların fiyatını aşağıya ya da yukarıya çekebilir. Yine de konuyu sizler için takip edecek, iPhone 12 fiyatı hakkındaki tüm detayları aktaracağız.

Kaynaklar: PhoneArena, Tom's Guide