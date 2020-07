Türkiye'nin son günlerdeki bir numaralı gündemi olan Netflix'le ilgili yeni bir açıklama geldi. Mahir Ünal, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla kafa karışıklığını gidermeye çalıştı. İşte Ünal'ın açıklamalarının detayları.

Türkiye, son birkaç gündür ilginç bir konuya kilitlenmiş durumda. Her şey Türkiye'nin yakından takip edilen gazetecilerinden bir tanesi olan Cüneyt Özdemir'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla başladı. Özdemir, yaptığı açıklamalarda Netflix'in Türkiye'den çekileceğini iddia etmişti ve bu durum, ülkemizdeki Netflix hayranları tarafından büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı.

Cüneyt Özdemir'in açıklamalarına göre Netflix, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile RTÜK'le bir görüşmede bulunmuştu. Netflix'in dizilerindeki eşcinsellik temasından rahatsız olduğunu dile getiren yetkililer, Netflix yetkililerine bu durumun üstesinden gelmelerini istemişlerdi. Ancak Netflix, Özdemir'in iddialarına göre sansüre karşı gelmiş ve masadan kalkmıştı. Şimdi bu olayla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Cüneyt Özdemir, dün gerçekleştirdiği bir canlı yayın sırasında iddialarının detaylarına değindi. Netflix ile hükümet anlaşmazlığının sadece birkaç yapım üzerinden olmadığını ifade eden Özdemir, aralarında La Casa de Papel gibi popüler dizilerin de olduğu 40'tan fazla içerik üzerinde anlaşmazlık olduğunu açıkladı. Özdemir'e göre ülkemizdeki yetkililer, Netflix'ten eşcinsellik içeren her şeyi kaldırmasını istemişlerdi.

Netflix Türkiye, konuyla ilgili olarak sessiz kalmayı tercih etti. Ancak kısa bir süre önce bir RTÜK yetkilisi, Türkiye'nin gündemini sarsan bu olayla ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklama da Netflix'in Türkiye'den çekilip çekilmeyeceği ile ilgili net bir şey göstermiyordu. Şimdiyse Türk siyasetinin önemli isimlerinden Mahir Ünal, konuyla ilgili bir açıklama yaparak zihinlerdeki karışıklığı gidermeye çalıştı.

Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?

Mahir Ünal, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şu cümlelere yer verdi; "NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum."

Mahir Ünal, Netflix'le ilgili olarak ilk kez bir açıklamada bulunmadı. Öyle ki Ünal, geçtiğimiz dönemlerde katıldığı bir programda da şu cümleleri kurmuştu: "Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı. İlgili yapımcı şirket de bu tepkilere hassasiyet gösterdi. Biz bu dijital platforma karşı değiliz ki. Bunu dile getirmek nasıl antidemokratik olarak lanse ediliyor anlayamıyorum. Sadece RTÜK dizi yapımcılarıyla senaryo aşamasında hassasiyetleri ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur?"