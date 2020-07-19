Netflix’in Türkiye’de çektiği dizileri iptal etmesiyle ortaya çıkan gerginlikler, platformun ülkemizden çekilmeye hazırlandığı iddialarını da beraberinde getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, RTÜK ve Netflix arasında yapılan görüşmelerin detayları ortaya çıktı. Bir RTÜK yetkilisi iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Hakan: Muhafız, Atiye ve Aşk 101 ile Türkiye’de orijinal diziler çekmeye başlayan Netflix, RTÜK düzenlemeleri nedeniyle zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle Aşk 101 dizisi daha yayınlanmadan ortaya atılan kaynaksız “eşcinsel dizi karakteri” iddialarıyla başlayan bu süreç, bu iddia asılsız çıkınca son bulmadı. Aksine tüm tartışmalar, “eşcinsel” dizi karakterleri üzerine dönmeye devam ediyor.

Babam ve Oğlum gibi sinema filmleri ve reyting rekorları kıran televizyon dizilerinin yönetmeni Çağan Irmak’ın Netflix için çektiği dizi, platform tarafından ani bir kararla iptal edilmişti. Üstelik bu iptal kararı, dizinin ilk set gününde gelmiş ve tüm çalışmalar aniden durdurulmuştu. Netflix’in Atiye ve Aşk 101 dizilerini de askıya alması, RTÜK’e karşı çekilen bir rest olarak yorumlandı.

Netflix yetkililerinin geçtiğimiz hafta Ankara’da Kültür Bakanlığı ve RTÜK yetkilileri ile görüştüğü, bu görüşmenin ardından projeleri askıya aldığı ortaya çıktı. T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, tartışmalara ilişkin tüm taraflar ile görüşmeler yaparak konunun en güncel detaylarını aktardı.

Netflix’e 4 soru yöneltildi, net bir yanıt yok:

Bu dizi ve diğer diziler Kültür Bakanlığı ile anlaşmazlık sonucu mu iptal edildi?

Anlaşmazlık tam olarak nedir?

Netflix artık Türk projesi yapmayacak mı?

Bu tür sorun yaşanan başka ülke oldu mu?

Nebil’in yönelttiği bu sorular karşısında Netflix “Bu konularla ilgili bir açıklama yapma kararı alırsak sizi bilgilendireceğiz. Teşekkürler." yanıtı vermekle yetindi. Ancak platformun üst düzey bir yetkilisinin geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve RTÜK ile görüşme yapmak için randevu talep ettiği, bu görüşmenin gerçekleştiği belirtiliyor.

Yapılan görüşmede Netflix’in yeni bir dizisinin daha önceden bakanlığa gönderdiği ilk bölümü üzerinde konuşulduğu, dizide eşcinsel bir karakter olduğu ve bakanlığın bunu sorun etmediği iddiası var. Ancak daha sonra sürece dahil olan RTÜK’ün söz konusu karakterin diziden çıkarılması için Netflix’e talepte bulunduğu; bu talebin kabul edildiği söyleniyor. Bu dizinin de Çağan Irmak’ın yönettiği Şimdiki Aklım Olsaydı adında dördüncü Netflix Türkiye dizisi olduğu belirtiliyor.

Netflix’in iptal edilen Türk dizisi için bakanlıktan maddi destek istendi:

Türkiye’de bir dizi ya da film çekecek ekibin maddi desteğe ihtiyaç duymaları halinde Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurabilecekleri destek programları mevcut. Ulaşılan bilgilere göre Şimdiki Aklım Olsaydı isimli dizinin ekibi de maddi destek için bakanlığa başvuruda bulundu. Ancak bu desteğe başvuran her ekibin dizi ya da filmin içeriği hakkında bakanlığa -senaryo ile birlikte- bilgi vermesi şartı bulunuyor.

Bir başka deyişle Netflix, Türkiye’de çekeceği bir dizi ya da filmin senaryosunu, pilot sahne ya da bölümlerini bakanlığa göndermedi. Bunu maddi destek için dizi ekibi yaptı. Nebil’e göre dizi ekibi bu sayede Netflix’i daha düşük bir bütçeye ikna edebilecekti. Netflix de maliyetleri düşük olan bir projeyi seve seve kabul edecekti. Nitekim öyle de oldu. Senaryo Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu. Proje kabul edildi.

İsmini vermek istemeyen RTÜK yetkilisinden açıklama:

Füsun Sarp Nebil’in ulaştığı ismini açıklamak istemeyen RTÜK yetkilisi, Netflix ile yapılan görüşmenin detaylarını paylaştı. Yetkili, toplantının normal geçtiğini belirtti, ancak Netflix’in RTÜK’ü Türkiye’de bir pazarlama aracı olarak kullandığı , tartışma yaratarak maliyetsiz şekilde projelerini Türkiye’deki kullanıcılara duyurduğunu kaydetti. Yetkilinin açıklamaları şu şekildeydi;

"Toplantı normal geçti. Ancak, Netflix "guerrilla marketing" uyguluyor herhalde. Şöyle bir olay oldu; Aşk 101 isimli dizi çekilirken, yani daha ilk bölümü yayına bile alınmamışken, RTÜK ile LGBT yüzünden çekişme haberleri yayıldı. RTÜK yayınlanmamış bir diziye karışmaz. Senaryoyu önceden de bilmiyor. Ama kimse bunu sorgulamadı. Herkes de beklenti oluştu. Sonra dizi yayınlandı ve baktık herhangi bir eşcinsel rol yok.

"Eskiden bazı şarkıcılar bunu yapardı "RTÜK tarafından yasaklanan klip" diye hiç yasaklanmamış klibi pazara sunarlardı. Şimdi Netflix aynı yola başvurmuş gözüküyor. Yani Netflix beklenti yaratarak film ve dizilerini pazarlamayı tercih ediyor. Şu anda belki masraf kısma, belki prodüksiyon ekibiyle anlaşmama gibi başka bir nedenle diziyi iptal etmiş olabilirler. Ama bunu böyle sunma yerine, RTÜK diyerek dikkati başka yere çekiyorlar."

RTÜK'ün Netflix'ten pek çok yabancı yapımda yer alan bazı sahnelerin silinmesini istediği iddia edildi:

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in açıkladığı yeni bilgilere göre RTÜK, Netflix'ten yayında olan yabancı dizilerde yer alan ve sakıncalı olarak nitelendirdiği pek çok sahnenin silinmesini istedi. Özdemir'e göre Netflix, RÜTK'ün bu talebini fazla bularak masadan kalkan taraf oldu. Dizi ve filmleri sayısı 40'ı buluyordu ve aralarında La Casa de Papel gibi Türkiye'de fazlasıyla popüler olan yapımlar da vardı.

Netflix tartışmaları bir süre daha gündemin en önemli maddelerinden birisi olacağa benziyor. Süreci yakından takip eden Cüneyt Özdemir’in açıkladığı Türkiye’den çekilme haberi ile birlikte Fatih Altaylı ve Füsun Sarp Nebil de olayın detaylarını kamuoyuna aktardı. Konuyu bizler de yakından takip edip tüm gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.