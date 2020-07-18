Cüneyt Özdemir, Netflix'in Türkiye'den Çekileceğini Açıkladı

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Twitter hesabından son dakika olarak aktardığı gelişmeye göre Netflix ile hükûmet arasındaki pazarlık restleşmeyle bitti. Özdemir, paylaşımında "Dünyada Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye mi olacak?” dedi.

İlk sezonu geçtiğimiz nisan ayında yayınlanan Netflix dizisi Aşk 101, yayınlandığı günden beri tartışmaların odak noktası hâline geldi. Dizideki Osman karakterinin ilk başta eşcinsel olarak düşünüldüğü iddiaları birçok kesimi öfkelendirirken, Netflix ile hükûmet arasında tartışmalara yol açtığı dahi söylendi.

Şimdiyse iki taraf arasında bir süredir devam eden görüşmelere dair önemli bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Cüneyt Özdemir tarafından ortaya atılan iddialara göre Netflix ile hükûmet arasındaki pazarlık restleşmeyle sona erdi.

Netflix’i yasaklayan ilk ülke Türkiye mi olacak?

Paylaşımı Twitter hesabından yapan Cüneyt Özdemir, attığı tweette “Netflix ve Ak Parti arasındaki pazarlık restleşmeyle bitti. Ak Parti’nin eşcinsellik sansürüne Netflix rest çekti. Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu. Sansürü kabul etmedi. Dünyada Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye mi olacak?” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde Cüneyt Özdemir’in YouTube üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayına katılan Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Netflix’e yayınlanan Aşk 101 adlı dizideki Osman karakterinin başta eşcinsel olarak kaleme alındığını belirtmişti.

Konuşmasında “Bu normal bir şey gibi görünebilir” diyen Ünal, “Kişilerin eşcinsel kimliği başka bir şeydir, kamu ahlakına uyması başka bir şeydir” sözleriyle eşcinselliğin göz önünde tutulmaması gerektiğini ima etmişti.

Hükûmet ile Netflix arasında devam eden görüşmelerin şu anda ne aşamada olduğu bilinmiyor, ancak gazeteci Cüneyt Özdemir’in ortaya attığı iddialara bakılacak olursa Netflix’in ülkemizde kapanma ihtimali bulunuyor. Peki sizce Netflix, bu olayların ardından Türkiye'den tamamen çekilme kararı alabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.