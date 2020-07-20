Dünyanın en büyük isteğe bağlı içerik platformu Netflix, yayınladığı içerikler nedeniyle ciddi bir tartışmanın odak noktası. RTÜK ve Kültür Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından ülkemizdeki tüm orijinal dizi çekimlerini iptal eden Netflix’in, yakında Türkiye’den çekileceğine dair sağlam kaynaklara dayanan iddialar var. Biz de bu konuyu resmi Telegram kanalımız üzerinden takipçilerimize sorduk.

Nisan 2018. Netflix CEO’su Reed Hastings, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök ile yaptığı röportajda "Türkiye’yi konuşuyorsak öyle bir endişem yok. Biz Suudi Arabistan’da varız, Pakistan’da varız. Yani oralarda sorun çıkmayacak da Türkiye’de mi çıkacak? Böyle bir şey düşünemiyorum..." demişti. Tartışmalar o tarihten bu yana şiddetlenerek devam ediyor.

Üst düzey bir Netflix yetkilisinin RTÜK ve Kültür Bakanlığı ile bir görüşme yaptığı, bu görüşmenin ardından Netflix’in Türkiye’deki tüm orijinal dizi çekimlerini iptal ettiği ortaya çıkmıştı. Tartışmalarda masadan kalkan taraf olduğu söylenen Netflix, iddialara göre RTÜK’ün ülkemizde yayınlanan 40’a yakın içeriğe müdahale etme teklifini abartılı karşıladı. Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz hafta sonu kişisel kaynaklarına dayanarak Netflix’in Türkiye’den çekileceğini iddia etmişti.

Resmi Telegram kanalımız üzerinden “Netflix Türkiye’den çekilir mi?” sorusunu yönelttik:

Toplamda 3.400 kişinin görüş bildirdiği anketin sonuçlarına göre katılımcıların %51’i Netflix’in Türkiye’den çekileceğini düşünüyor, çekilmeyeceğini düşünenlerin oranı ise %49. Oranların birbirlerine yakın olması, tartışmaların izleyicileri de ciddi şekilde böldüğünü gösteriyor. Elbette görüş bildiren takipçilerimiz tartışmalarda izleyici tarafını temsil ettiğinden bu anketin kesin bir sonuca götürdüğünü söyleyemeyiz.

Netflix’in söz konusu iddialara açık bir yanıt vermemesi, RTÜK ya da Kültür Bakanlığı tarafından bir süredir resmi açıklamalar yapılmaması da beklentileri negatif yöne kaydırıyor. RTÜK cephesinden yapılan tek açıklama ise Netflix’in ülkemizde “gerilla marketing” yaptığına yönelik olmuştu. Bu açıklamaya göre platform ülkemizdeki tartışmaları bilerek çıkartıyor (Örn: Aşk 101’deki Osman karakteri), bu tartışmalar ile milyonlarca liralık tanıtım çalışmaları kadar etkili bir tanıtım gerçekleştiriyordu.

Netflix tartışmalarına yönelik gelişmeleri anbean aktarmaya devam edeceğiz. Gündemin en sıcak maddelerine ilişkin fikirlerinizi belirtmek, son dakika gelişmelerine anında ulaşmak için Telegram kanalımıza abone olabilirsiniz.