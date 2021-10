Mahkeme salonunda cezanızı bekleyen bir sanıksınız ve ciddiyetle hakkınızda çıkacak kararı bekliyorsunuz ve cezanız bir süreliğine denize girememek oluyor. Ne yapardınız?

Adaleti sağlamak kimi zaman zor kararlar almayı gerektirebilir. Vicdanen sorumluluğu kesinlikle büyük bir görev. Türkiye'de ve başka ülkelerde bazı yargıçlar bu sorumluluğu, tuhaf ve hatta komik sayılabilecek cezalar vererek yerine getirmişler.

İşte dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden mahkemelerce verilmiş 10 ceza!

Çocuk bir daha böyle bir şey yapmayacaktır.

Reşit olmayan bir genç, babasının arabasını alıp kaza yaptıktan sonra bir de üstüne polise yanlış bilgi verir. Gence, çocuk koruma kanunu gereğince dava açılır ve Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava görülür. Dava sonucunda çocuğa hayatı boyunca unutamayacağı bir ceza verilir: 5 yıl boyunca internet kafeye girememe.

Tabana kuvvet artık!

Bir kadın, birgün taksiye biner ve tam 50 kilometre yol yapar. Fakat taksi ücretini ödemeden kayıplara karışır. Dolayısıyla taksici kadını dava eder ve davanın yargıcı kadının tam da hakettiği bir ceza verir. Kadın 48 saat gibi kısa sayılabilecek bir sürede tam 50 kilometre yürümek zorundadır.

Keşke ''Ben bir çöpüm!'' diye de bağırsaymış!

Yavru bir köpeği balkonundan aşağıya atan bir adama siz olsanız ne ceza verirdiniz? Bu dava karşısında kalan bir yargıç, yaşattığını yaşamadan ölme mantığıyla hareket etmiş olacak ki adama, bütün bir gününü dolu bir çöp kutusunda geçirmesine karar vermiş. Daha beter bir ceza da verilebilirdi belki ama yine adama iyi bir ders olmuş olabilir.

Yargıcın mizah yönü oldukça kuvvetliymiş.

Bir genç, bunun galiba mizahi bir tarafı da olduğunu düşünerek Hz. İsa anıtının üzerine spreyle şeytanın sayısı olarak bilinen 666 yazdı. Fakat yargıcın da mizahi yönü oldukça gelişmiş olacak ki gence bunun karşılığında bütün gün, 'Bu aptal hareket için özür dilerim' pankartı asılı bir eşekle gezmesini isteyerek eğlenceli bir ceza vermiş oldu.

Teyzelerin içinde her zaman düğüne gidecek enerji vardır.

77 yaşındaki bir teyze, hastalandığı için elektrik faturasını ödeyemez ve birisinden yardım alarak sayaç üzerinde mührü koparıp elektriğini kullanmaya devam eder. Elektrik şirketi de bunun üzerine dava açar. Mahkeme heyeti ise teyzeye denetimli serbestlik kapsamında oldukça tuhaf bir ceza olan, 5 ay düğüne gitmeme cezasını verir. Teyze ise bu ceza karşısında 'Düğünlere gitmeme cezası vermişler. Zaten benim bu yaştan sonra düğüne gidecek halim mi var ki?’ olmuş.

Ev hapsinin başka bir versiyonu!

Güzel ülkemin Afyon'unda, 'ne alaka?' diye sorgulayabileceğiniz bir mahkeme kararı çıktı. Yaralama suçundan yargılanan sanık, 2 ay 15 gün hapis cezası aldı fakat sonrasında sanığın bu cezası yanında eşi olmadan, lokanta, çay bahçesi, kafe, internet kafe ve benzeri eğlence mekanlarına gidememesine, aynı zamanda spor müsabakalarını halka açık yerlerde izlemekten men edilmesine çevrildi.

Sanat toplum için midir?

Almanya'da yaşayan Avusturyalı bir sanatçı, eski model Mercedes marka kırmızı kamyoneti, kentin 300. yıl kutlamaları için ilginç bir sanat eseri haline getirince trafik polisleri tarafından 30 Euro cezaya çarptırıldı. Cezanın sebebi sanat eserinin park edilmemesi gereken bir yere yerleştirilmesi.

Adamın üzülsem mi sevinsem mi diye kararsızlık yaşayabileceği bir ceza verilmiş.

Şanlıurfa'daki bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan adam, iş güvenliğini tam sağlamaması nedeniyle bir işçinin ölümünde asli kusurlu olarak görünür. Dolayısıyla kalıp ustası, taksirle yani özensizlikle ölüme neden olma suçundan yargılandığı mahkemede 6 ay süreyle inşaat kalıpçılığı işinden men edildi.

Yargıcın mizah yönünün gelişmişliğini gösteren bir başka karar!

Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişiye deniz yasağı getirildi. Yargılandığı mahkemenin kararınca, denize yaklaşmama cezası alan sanık, belirlenen süre içerisinde denizin bulunduğu hiçbir alana giremedi.

''Atlara özgürlük!'' sloganı tadında bir ceza!

Erzurum'da yaşanan ilginç bir olaya yargıç da ilginç bir ceza vermiş. Bir adam, ağabeyine ait at arabasıyla gittiği yerdeki korkuluk demirlerini çalmak suçundan yargılanmış. Mahkeme de buna karşılık, sanığa 7 ay 23 gün hapis cezası vermiş fakat ceza, 'at arabası kullanmaktan yasaklanma' şeklinde çevrilmiş. Sanık cezası sebebiyle 3 ay 26 gün at arabası kullanamadı.