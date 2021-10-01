Jant Diye Banyo Musluğu Gönderen Sözde Satıcıya Hapis

Bolu Gerede'de arabasına jant takımı almak isteyen Bayram Yılmaz isimli bir vatandaş, kargo şubesinden jant takımı yerine banyo musluğu teslim aldı. Soluğu mahkemede alan adam, açtığı davayı kazandı. Taner Kırıcıoğlu isimli satıcı, nitelikli dolandırıcılıktan hem hapis hem de para cezası aldı.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımızın bir gerçeği haline gelen e-ticaret, zaman zaman çeşitli dolandırıcılık olaylarına ev sahipliği yapabiliyor. Kimi vatandaşlar, haklarını arama yoluna gitmezken kimilerinin tam tersi adımlar atarak hakkını araması, internet üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışan sözüm ona satıcıların ceza almasını sağlıyor. Şimdi bu tür bir olay, Bolu Gerede'de yaşandı.

Bayram Yılmaz isimli bir vatandaş, aracı için dört adet jant almak istemişti. Bunun için de Taner Kırıcıoğlu isimli bir satıcı ile anlaşan vatandaş, 1.800 TL'lik jant takımı için 1.500 TL'ye anlaştı. Ürünü kargo şubesinden almaya giden adam, hayatının şokunu yaşadı. Zira Kırıcıoğlu, sattığı jant takımı yerine yalnızca musluk göndermişti. Bunun üzerine satıcıya ulaşmaya çalışan ancak dönüş alamayan Bayram Yılmaz, soluğu mahkemede aldı.

Satıcıya 3 yıl 4 ay hapis ile 2.500 TL para cezası verildi

"Sosyal medyadan arabam için jant konusunda biriyle anlaştık. 1.800 lira demişti, 1.500 liraya anlaştık. ‘Sana 200 lira kargodan indirimli fiyattan gönderirim’ dedi. Kargodan banyo musluğu geldi. Kargocuya gittim, küçük bir kutu vardı, açtım, şoke oldum. Bana dalga geçer gibi banyo musluğu göndermiş. Kargocu da ‘Ben bilmiyorum’ dedi. Ben de kargoyu geri gönderdim. Kargoyu ayrıca karşı ödemeli göstermiş. Telefonlarımı açmadı, beni de engelledi." ifadelerini kullanan Yılmaz'a sevindiren haber mahkemeden geldi. Hakkında açılan davanın duruşmasına katılmayan Taner Kırıcıoğlu'na, 3 yıl 4 ay hapis ile 2.500 TL idari para cezası verildi. Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu satıcıyı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan mahkum etti.

İnternet üzerinden alışveriş yapan vatandaşlara seslenen müşteki Bayram Yılmaz, "Böyle insanlara inanmayın, kanmayın. Mağdurum, kimse olmasın. 1.500 lirasında değilim ama insanlar mağdur olmasın. Emekçi adamım, kendisine inandım. Bunların işi bu. İnsanı çok güzel kandırıyorlar. Resmen benimle dalga geçildi, içime sindiremiyorum bu durumu. Giden parama mı yanayım, çok istediğim ve gönderilmeyen jantlara mı yanayım?" dedi.