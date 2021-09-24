Küçük Çocuk, Mahkemeye Başvurarak ‘Aşı Olma Hakkı’ Kazandı

Hollanda'da yaşayan 12 yaşındaki bir erkek çocuk, babasının itirazına rağmen, mahkeme kararıyla COVID-19 aşısı yaptırabilecek.

Bir yandan pandemi devam ederken, bir yandan da COVID-19 aşısına yönelik tartışmalar ülkemizin yanı sıra dünya genelinde de devam ediyor. Toplum içerisinde bazen bir kutuplaşma sebebi olan aşı meselesi, bazen ise dayanışmaya ve ilginç gelişmelere sebep olabiliyor. Bu ilginç gelişmelerden birisi de Hollanda’nın Groningen kentinde yaşandı.

Hollanda’da, alınan kararla birlikte Temmuz ayından itibaren 12-17 yaş arası çocuklar ebeveyn onayı sonucunda COVID-19 aşısı yaptırabiliyorlar. Groningen kentinde yaşayan ve büyükannesinin akciğer kanserine yakalanması sebebiyle onun sağlığını riske atmamak için aşı olmak isteyen 12 yaşındaki erkek çocuk, anne ve babası ayrı olduğu için aşı izni konusunda sorun yaşadı. Annesinin izin verdiği fakat babasının aşı ve test konusunda izin vermediği çocuk mahkemeye başvurdu.

Çocuk aşı iznini mahkemeden aldı

Çocuğuna izin vermeyen baba, aşının yan etkileri ve uzun vadeli sonuçları konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine 12 yaşındaki çocuk aşı olabilmek için mahkemeye başvurdu. Groningen Mahkemesi, babanın itirazına rağmen Hollandalı çocuğun aşı olabileceğine yönelik karar verdi.

Mahkemenin yargıcı, çocukların COVID-19 virüsüne yetişkinlere göre daha az oranda ve daha hafif şiddetle yakalandığını fakat virüse yakalanan çocukların uzun süre hasta kalabildiklerini veya akciğerlerinin hastalığın sonuçlarından etkilenebildiği belirtti. Aşılıların hastalığı başkalarına bulaştırma riskinin aşısızlara nazaran daha az olduğunu söyleyen yargıç, çocuğun seçimini bu sebeple olumlu karşıladığını ifade etti. Hollandalı çocuk, temyiz kararını beklemeden aşı olabilecek.