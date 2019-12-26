Makine Öğrenmesi Gen Düzenlemesi Yapmayı Başardı

Bilim insanları, yapay zekayı kullanarak gen düzenlemesi yapmayı başardı. Bu sayede artık hangi genomun hangi durumların ortaya çıkmasında etkili olduğuna yönelik çalışmalar daha da hızlanacak.

Büyük veri çağında yaşıyoruz ve içinde bulunduğumuz bu dönemde yapay zeka, bilim insanları için oldukça önemli bir müttefik olduğunu defalarca kanıtladı. Son olarak biyologlar, yapay zekanın da yardımıyla çok sayıda genomdan oluşan gen dizilerini düzenlemeyi başardı. Araştırmacılar Justin B. Kinney ve Ammar Tareen, gelişmiş makine öğrenmesi algoritmaları için bir yöntem geliştirdi.

Bu algoritmalar ANN, yani yapay sinir ağları olarak adlandırılıyor. Sistem, insan beynindeki nöronlardan ilham alıyor. Bu sistemler ileri düzey yapay zeka ağlarının da temelini oluşturuyor.

Tareen ve Kinney gibi araştırmacılar, ANN’leri kullanarak MPRA adlı deneysel yöntemde elde ettikleri verileri analiz ediyor. Bu yöntemde DNA inceleniyor ve elde edilen veriler kullanılarak gen düzenlemesinden hangi genlerin sorumlu olduğu belirlenmeye çalışılıyor.

Hücreler her zaman proteinlere ihtiyaç duymuyor. Hücreler, bunun yerine ara ara ihtiyaç duydukça protein sentezliyor. Bu düzenleme yapısı bozulunca hastalıklar ortaya çıkıyor.

Gen terapisi için önemli atılım

Araştırmacılardan Kinney’e göre bu mekanizmayı anlamak, moleküler terapilerin geliştirilmesi için oldukça önemli rol oynayacak. İki araştırmacı son çalışmalarında biyologlar ile yapay zekanın çalışma prensibi arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldırdı. Yarattıkları kişiselleştirilmiş ANN, biyolojide genler hakkındaki genel konseptleri temel alarak oluşturuldu. Böylece makine öğrenmesi, bir anlamda biyolog gibi öğrenmeye zorlandı.

Bu çalışma sayesinde endüstriyel yapay zekalar da bilim için kullanılabilecek. Yeni yöntemin çalıştığının açıklanmasıyla birlikte Kinney’in laboratuvarı araştırmalarını pek çok farklı biyolojik sisteme uygulayacak. Bu sistemlere insanlarda hastalıklara neden olan anahtar genler de dahil olacak.

Sonuçların resmi duyurusu Vancouver, Kanada’daki 1. Bilgisayarlı Biyolojide Makine Öğrenmesi Konferansı’nda açıklandı. 13 Aralık’ta açıklanana çalışma bioRxiv sunucusu üzerinden de yayınlandı.