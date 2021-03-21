16. Makinistanbul bu yıl 23-24-25 Mart'ta, epgik.com üzerinden katılımcılar ile buluşacak. Türkiye'nin en büyük makine mühendisliği etkinliği olan Makinistanbul, bu yıl da öğrencileri sektördeki en önde gelen şirketlerle bir araya getirmeye devam edecek.

Makinistanbul, öğrencileri sektörün lider şirketleriyle pek çok interaktif aktivitede buluşturarak öğrencilere gelecek planlamalarında yardımcı olmayı amaçlıyor. 15 senedir İTÜ EPGİK tarafından Gümüşsuyu Kampüsü'nde gerçekleştirilen Makinistanbul; sektörün en trend konularının konuşulacağı panelleri, stajlarla ilgili en doğru bilgiyi alabileceğiniz insan kaynakları oturumları, kendinizi deneme ve ufkunuzu açma şansı bulacağınız case studyleri, samimi ve son derece interaktif teatalkları, iş hayatına atılmadan önce mülakat deneyimi yaşamanıza imkan verecek mülakat simülasyonları ile katılmak isteyen herkes için bir web tarayıcı uzaklığında olacak.

Bunların yanında birbirinden güzel çekilişler de katılımcıları bekliyor. Hem sektörü hem de kendinizi daha iyi tanımak ve iş hayatı başlamadan önce kendinizi bir adım ileri taşımak için 23-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Makinistanbul etkinliğine buradan kayıt olabilirsiniz. Ayrıca etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için de epgik.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.