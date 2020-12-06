Makyajlanan Subaru XV Türkiye'ye Geldi

Subaru, geçtiğimiz aylarda güncelleyip makyajladığı XV'yi farklı ülkelerde satışa sunmaya devam ediyor. Araç ülkemize de giriş yaptı.

Subaru XV, yaz aylarında adeta evrim geçirmiş ve pek çok yeni özellik kazanmıştı. Araca bu dönemde direksiyondan kumandalı şanzıman, daha güçlü LED farlar, koyu renkli stop lambaları gibi özellikler eklenmişti. Arka çarpışma önleyici frenleme sistemi gibi teknolojiler de aracın gelişmesini sağlamıştı.

Son olarak da bu ay araç ön tampon tasarımı ve jantlar açısından da makyajlanarak daha yeni bir görünüme kavuştu. Gun Metal ızgaraya sahip olan daha büyük ızgara firmanın geleneksel yapısına da uyum sağlayacak şekilde geliştiriliyor.

Daha sportif daha güçlü görüntü

Yeni tasarımda değişen jantlar da araca daha sportif bir hava katıyor. Tampon büyüse de jantların 17 inçlik boyutunda bir değişiklik bulunmuyor. Jantlara ek olarak geliştirilen süspansiyon da daha iyi yol tutuş ve sürüş konforu sağlıyor.

Subaru XV ülkemizde de satışa çıktı. Otomobilin 1.6i Xtreme versiyonunun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 359.954 TL, Xclusive versiyonunun fiyatı ise 399.355 TL olarak açıklandı. Türkiye'de otomobil yalnızca bu iki paketle satışa sürüldü.

Her iki sistemde de Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ve Lineartronic olarak adlandırılan ve sürekli olarak değişerek tüketim/performans artışı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca otomobillerde EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi, yan ve perde hava yastıkları, diz sürücü hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, X-Mode ve AktifTork Yönlendirme özellikleri de standart olarak geliyor.

Subaru Global Platform'dan gelen ilk otomobil

Subaru XV, teknoloji ve konfor anlamında Apple Car Play fonksiyonuyla geliyor. 8 inçlik dokunmatik eğlence-bilgi ekranına sahip olan araçta 6,3 inçlik bir de bilgi ekranı yer alıyor. Bu özellikler her iki pakette de standart olarak sunuluyor.

Sağlamlık ve verimlilik olarak geliştirilen ve tamamen yeni bir sistem olan Subaru Global Platform üzerinde geliştirilen ilk model Subaru XV olmuştu. Firma böylece en güvenli otomobil firması olma amacını gerçekleştirmek için bir adım daha atmış oldu.