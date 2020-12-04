Subaru'nun geçtiğimiz ocak ayında tanıttığı elektrikli otomobiline benzer bir otomobilin resmi olmayan render görüntüleri paylaşıldı. Otomobilin 'Evoltis' ismiyle piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Japon otomobil üreticisi Subaru, elektrikli otomobiller konusunda biraz yavaş kaldı diyebiliriz. Şirket günümüzde hibrit otomobil modellerini müşterilerine sunsa da tam elektrikli bir modeli henüz piyasaya sürmüş değil. Fakat şirket, 2035 yılından itibaren yalnızca elektrikli modeller çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

Subaru'nun hedefine ulaşmasındaki ilk adım olacak olan modelse önümüzdeki yıl tanıtılacak. InsideEvs tarafından aktarılan bilgilere göre bu model, 'Evoltis' ismiyle piyasaya sürülecek. Subaru-Toyota ortaklığındaki Toyota, bu modelin gelişimi üzerinde bir role sahip olacak.

Subaru Evoltis EV Crossover'ının render görüntüleri paylaşıldı:

Subaru'nun yeni otomobili hakkında şu anda hiçbir bilgiye sahip olmasak da otomobilin resmi olmayan render görüntüleri paylaşıldı. Render görüntülerinde, geçtiğimiz ocak ayında Subaru'nun tanıtmış olduğu elektrikli konsept aracına oldukça benziyordu. Bu model, Toyota RAV4 Prime ve Tesla Cybertruck ikilisinin çocuğu gibi gözüküyordu.

Subaru ve Toyota ortaklığı aslında Subaru'nun yeni elektrikli otomobili için fazlasıyla önemli bir konumda. Zira Toyota'nın RAV4 Prime modeli, Subaru'nun render görüntülerinde yer alan otomobil modeliyle hemen hemen aynı boya sahip. Ayrıca RAV4 Prime bir hibrit model olduğundan dolayı RAV4'deki platformun elektrikli bir platforma dönüştürülmesi sağlanabilir.

Subaru, yeni elektrikli otomobilini gizli tutmak konusunda bugüne kadar oldukça iyi bir iş çıkardı. Yeni otomobilin prototipini dahi sokaklarda göremedik. Elektrikli otomobil dünyasının yeni bir isme daha sahip olması rekabeti de artıracaktır. Bakalım Subaru, elektrikli otomobil dünyasına nasıl bir güç getirecek?