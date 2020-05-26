Subaru Forester e-Boxer’ın Dikkat Çeken 11 Özelliği

Subaru'nun çıkardığı yeni Forester e-Boxer modelininin özelliklerine yakından bakıyoruz. İlk başta klasik bir SUV olarak görülen bu aracın farklılıklarına gelin birlikte göz atalım.

Subaru firmasının en yeni modellerinden olan, SUV kategorisinde tüm beklentileri karşılayan bir araç olarak tüketici ile buluşan Subaru Forester e-Boxer modeli, vadettikleri ve özellikleri ile göz dolduruyor.

Hybrid teknolojisi ve 1995 cc’lik motoru ile hem arazi koşullarında güçlü kalmayı hem de ekonomik bir aile aracı olmayı hedefleyen Subaru Forester e-Boxer’ın firmanın ilk elektrikli modeli olduğunu da belirterek dikkat çeken özelliklerini maddelendirdiğimiz listemize geçebiliriz.

Hybrid teknolojisi ile donatılmış bir SUV olması:

Elektrik ve yakıt teknolojisini birleştiren hybrid teknolojisi, içten yanmalı bir motorun elektrik gücü ile çalışan motorla birlikte çalışması anlamına gelir. Ayrıca şarj etmenize gerek yoktur, çünkü enerjiye ihtiyaç duyan elektrik motoru; bu enerjiyi hareket halinde iken içten yanmalı motordan alır. İlk aracın çalışmasında, kalkışta ve hızlanmada yani genel olarak en çok yakıt harcanan durumlarda elektrikli motor devreye girer. Merak edenler için hibrit arabaların çalışma sistemlerini burada anlatmıştık.

Hibrit teknoloji sayesinde daha sessiz, hem daha sağlam hem de çok daha ekonomik bir sürüş deneyimi elde edilir. Tabii tüm bu saydıklarımızın SUV ile birleşmiş olması Subaru Forester e-Boxer modelinin en dikkat çeken özellikleri arasına ilk sıradan giriş yapmasını sağlıyor. Şehir için 100 km’de 7,4 litre, şehir dışı ise 6,4 litre yakıt tüketiyor.

Simetrik dört çeker olması ve X-Mode sistemi:

X-Mode sistemi, kısaca kötü arazi koşullarında yolda kalmamak ayarlanmış durumda. Sürücü araç bir yere saplandığında gerekli modu ayarlayarak, aracı sağlandığı yerden çıkarabiliyor. Snow/Dirt modu ile derin karlı, çamurlu, çakıllı ve kaygan zeminlerden, D.Snow/Mud modu ile de lastiklerinin sıkışabileceği engebeli ve topraklı arazilerden rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

Aynı zamanda simetrik dört çeker bir model olan Subaru Forester e-Boxer modeli, prensip olarak en başta güvenliği hedeflemiş. Ayrıca yokuş iniş kontrolü de bulunan Subaru Forester e-Boxer ile kaygan yokuşlar sorun olmaktan çıkıyor.

SI-Drive:

Subaru akıllı sürüş sisteminin kısaltmasıdır. Intelligent mode ile çevre dostu, dengeli ve ekonomik bir sürüş deneyimi yaşatırken, Sport mode ile yüksek torklu, güçlü bir sürüş deneyimi yaşatan SI-Drive, gaz pedalının tepki süresini bile sürücünün tercih ettiği moda göre değiştirebiliyor.

Optimum yerden yüksekliği ve geniş iç hacmi:

Ön tamponu 20,2, arka tamponu 25,8, orta kısmı ise 20 derecelik açılarla konumlandırılmış Subaru Forester e-Boxer’ın yerden minimum kasa yüksekliği 220 mm olarak ayarlanmış. Bu sayede zeminde bulunan engellerden oluşacak hasar olabildiğince azaltılmış.

4625x1815x1730 mm kasa oranı ile geniş iç hacmi sunan Subaru Forester e-Boxer, yalnızca iç hacminin genişliği ile değil, koltuklar dikken 509 lt, koltuklar yatırılmışken 1071 litrelik bagaj hacmi ile de kullanıcıların yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Subaru Forester e-Boxer ile konfor:

Subaru Forester e-Boxer elektrikli ayarlanabilir sunroof’u, kolay binmek ve inmek için yan basamakları, iç kısımda bulunan geniş konsolları, Apple car sistemini desteklemesi, gelişmiş bilgi ekranı, geri dönüş kamerası, yan görüş kamerası ve 9 hoparlörlü Harman/Kardon premium ses sistemi ile tüm ihtiyaçları konforlu bir şekilde kullanıcısına sunuyor.

Subaru temel teknolojisi:

Subaru temel teknolojisi, ilk olarak düşük ağırlık merkezi ve düz tasarım ile stabilizasyonu arttırılmış Subaru Boxer motoru betimliyor. Ayrıca simetrik dört çeker sistemi ile daha iyi yol tutuşunu, yumuşak vites geçişleri için lineartronik şanzımanı ve aracın ekonomik olmasına rağmen gücünden ödün vermemesini sağlayan aktif tork dağılımını da Subaru temel teknolojileri içinde belirtmemiz gerekir.

Subaru e-Boxer motor ve yeni güç ünitesi:

Lityum iyon bataryadan güç alan Subaru Forester e-Boxer yeni güç ünitesi ve genel tasarımı ile tamamen stabilizasyonu amaçlamış. Kullanıcılarının asla titreşim, ses ve konforsuz bir sürüş deneyimi yaşamasını istemeyen marka, ürettiği bu modelleme ile amacına ulaşmış gibi görünüyor.

e-Boxer 4 silindirli 2.0 motoru ve elektrikli motoru ve pili aracın merkez hattı boyunca uzunlamasına yerleştirerek stabil bir denge oluşturan Subaru Forester e-Boxer modelinin konforlu bir sürüş deneyimini amaçladığı aşikar.

Güçlendirilmiş şasi:

İlk intiba için önemli gördüğümüz bu kısmı eklemeden geçemezdik. Yeni ekonomik modellerin bazılarında bizi üzen bu durumu da düşünen Subaru Forester e-Boxer bir çarpışma anında kabine minimum hasar verecek şekilde tasarlanmış. Yüksek gerilimli çelik halka paneller ile desteklenen şasi her yönden gelecek darbeye en iyi reaksiyonu verecek şekilde güçlendirilmiş.

Arka çarpışma önleyici frenleme ve otomatik uzun far fonksiyonu:

Adından anlaşılacağı gibi araç geri vites konumunda iken aracın arkasında bulunan engelleri tespit etmek için yerleştirilmiş 4 adet sonar sensör kullanan otomatik frenleme sistemi. Öncelikle ses ile sürücüyü uyaran sistem, sürücünün riayet etmediği ya da çarpışmanın olacağını önceden kestirip, olası bir kazayı engellemek için otomatik devreye giriyor.

Sürücünün yolu daha iyi görebilmesi için geceleri uzun farı otomatik olarak devreye sokan bu sistem, yalnızca uzun farları devreye sokmakla kalmıyor; görüşü ve güvenliği maksimum düzeyde tutmak için aynı zamanda otomatik olarak ayarlıyor.

Subaru Forester - EyeSight sürüş destek teknolojisi:

Yolu bir çift stereo kamera ile takip eden bu sistem diğer otomobiller, yayalar, bisikletler ve hayvanlar ile girebileceğiniz potansiyel tehlikeleri tespit ederek sürücüyü uyarıyor. Eğer ani bir tehlike tespit ederse de uyarı kısmını atlayıp sürücü yerine frenleyebiliyor.

Aynı zamanda dengeli sürüş için sürücü hız limitini aştığı zaman, şerit ihlali yaptığında ya da önündeki araç hareket ettiği zaman hareket etmediğinde de uyarı veren bu teknoloji ile araç sürmek çok daha konforlu bir hale geliyor.

Yüz tanıma teknolojisi:

Sürücünün özel bir kamera ile dikkati dağıldığını ya da yorgun olduğunu tespit ettiği an devreye giren uyarı sisteminin adıdır. Kısacası yazının başında da belirttiğimiz gibi prensip olarak güvenliği en üst düzeyde tutan Subaru Forester e-boxer modelinde akla gelebilecek tüm şeyler var.

Elbette ki tüm özellikleri buraya eklemedik, yalnızca Subaru Forester e-Boxer’ın dikkat çeken özeliklerini maddelendirdiğimiz bu yazımızda her sürücüye göre kendilerini otomatik ayarlayan yan aynalarından ve koltuklarından tutun otomatik klima ayarlarına kadar birçok özelliğin de belirtildiği Subaru’nun kendi sitesinden detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Subaru Forester e-Boxer fiyatı:

2.0i e-Xtra: 461.704 TL

2.0i e-Xtreme: 472.112 TL

2.0i e-Xclusive: 490.325 TL

Subaru Forester e-Boxer 461.704 liradan başlayan anahtar teslim fiyatı ile sizce alınır mı? Modelin gözümüze çarpan tüm dikkat çeken özellikleri ve atladığımızı düşündüğünüz ya da göremediğiniz ve olmasını istediğiniz ekstra özellikleri paragrafın başında sorduğumuz sorunun cevabı ile aşağıda bulunan yorumlar kısmında belirtmenizi heyecanla bekliyoruz.

Gelişen teknoloji ile bu sektörde daha ne yenilikler göreceğimiz bilinmez. Yeni çıkan her araçta dikkat ettiğimiz bir şey varsa o da güvenliğin her zaman ön planda tutulması ve tüm geliştirmelerin bu perspektiften başlanarak yapılması. Yine de tüm bu kontrol mekanizmasına rağmen aracın tek yöneticisinin siz olduğunu unutmayın, tedbiri elden bırakmayın.