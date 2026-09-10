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Makyajlı Volvo XC40, Tüm İhtişamıyla Resmen Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

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Volvo, sevilen kompakt SUV tipindeki otomobili XC40’ın yeni versiyonunu resmen tanıttı. Tasarımından kaputun altına kadar birçok alanda yenilikler var.

Makyajlı Volvo XC40, Tüm İhtişamıyla Resmen Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Volvo’nun uzun yıllardır yollarda buluna XC40 modeli, firmanın en sevilen otomobillerinden biriydi. Şimdi ise şirket, abileri XC60 ve XC90'daki güncellemelerin ardından nihayet XC40’ın da yenisini tanıttı.

2028 Volvo XC40 modeli, önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Sevilen formunu korurken modern dokunuşlar eklenmiş. Ön tarafta markanın imzası hâline gelen LED far tasarımı yenilenirken, daha şık bir ön ızgara ve şekillendirilmiş yeni bir kaput göze çarpıyor.

İçerikten Görseller

Makyajlı Volvo XC40, Tüm İhtişamıyla Resmen Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri
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Karşınızda yeni Volvo XC40

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Arka tarafta yapılan LED stop lambası güncellemeleri otomobilin arka kısmını modernize ederken genel siluet korunmuş durumda. Standart olarak 18 inç jantlarla gelen araçta opsiyonel olarak 19 ve tamamen yeni 20 inç jant seçenekleri sunuluyor.

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Volvo denince akla gelen ilk unsur olan güvenlik konusunda da XC40 önemli yetenekler kazanmış durumda. Aracın çevre görüş sistemi baştan aşağı yenilendi. Opsiyonel olarak sunulan 360 derece kamera artık 3 boyutlu (3D) görünüm desteği sunuyor; bu sayede dar park alanlarında ve sıkışık manevralarda sürücünün işi ciddi şekilde kolaylaşıyor. Güvenlik tarafındaki bir diğer yeni özellik ise "Kapı Açma Uyarısı" . Araç içindekiler kapıyı açmaya yeltendiğinde arkadan yaklaşan bisikletli veya tehlikeli bir cisim varsa sistem kullanıcıları anında uyarıyor. Ayrıca Volvo’nın yarı otonom sürüş asistanı Pilot Assist güncellenerek otomatik şerit değiştirme yeteneğine kavuşturuldu.

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Kaputun altına baktığımızda Volvo'nun güç aktarma organlarında sadeleşmeye gittiğini görüyoruz. 2028 Volvo XC40, hafif hibrit sistemiyle desteklenen 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motorla geliyor. Bu ünite 247 beygir güç ve 366 Nm tork üretiyor. Güç, 8 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleğe birden aktarılıyor.

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İç mekâna geldiğimizde markanın araçlarındaki benzer tasarımın devam ettiğini görüyoruz. Firmanın diğer yeni modellerinden aşina olduğumuz 11,2 inçlik dev multimedya ekranı XC40 kokpitine dahil edilmiş. Güncel Volvo işletim sistemini çalıştıran bu multimedya ekranı, Google'ın Gemini yapay zeka asistanı desteğiyle geliyor ve sürücüye doğru hafifçe açılı tutularak kullanım kolaylığı sağlıyor

Yenilenen Volvo XC40'ın üretimi bu yılın sonbahar aylarında başlayacak ve araç 2027'nin başlarında satışa sunulacak. Fiyatı henüz açıklanmadı.

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