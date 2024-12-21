Malezya, 2014 yılında kaybolan ve bir daha haber alınamayan "MH370" sefer sayılı uçak için yeniden arama çalışması yapacak. Arama çalışmaları, 15 bin kilometrekarelik bir alanda gerçekleşecek.

Size havacılık tarihinin en gizemli olayını sorsak, Malezya Havayolları'na ait "MH370" sefer sayılı yolcu uçağının kaybolması olayını söylersiniz. Bu olayı unutmak pek de mümkün değil ancak yine de hatırlatalım; 227 yolcu ve 12 mürettebat taşıyan Boeing 777 tipi uçak, 8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken ortadan kayboldu. Olayın üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen uçağın enkazına ulaşılamadı.

Kaybolan uçak, 2018 yılına kadar kesintisiz bir şekilde arandı. Üstelik sadece Malezya hükûmeti değil, uluslararası ekipler çalışmalar yaptı. Ancak iz bulamayan yetkililer, 2018 yılında çalışmayı sonlandırdılar. İşte gelen son haberler, Malezya hükûmetinin yeniden çalışmaya başlayacağını gözler önüne serdi.

O yıllarda arama çalışmaları yapan bir şirket, bu kez 15 bin kilometrekarelik bir alanda çalışacak

MH370 sefer sayılı uçağı arama çalışmaları, 2018 yılına kadar olay üzerine çalışan "Ocean Infinity" isimli bir şirket tarafından üstlenilecek. Malezya hükûmeti ile 18 aylık bir anlaşma yapan firma, bu süreçte 15 bin kilometrekarelik alanda tarama yapacak. Aramalar, büyük oranda deniz tabanında gerçekleştirilecek. Ocean Infinity, çalışmaların başarılı olması hâlinde 70 milyon dolar alacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine hiçbir sonuca ulaşılamaz ise herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Uluslararası kamuoyu bu meseleyi çoktan unutmuş olsa da uçakta bulunan yolcular ile mürettebatın yakınları, yaşananları hiçbir zaman unutamayacaklar. Artık pek çok kişinin hiçbir umudu kalmamış durumda ancak enkazın bulunması, havacılık tarihinin en gizemli olayının çözülmesini sağlamış olacak. Bakalım önümüzdeki 18 ayda neler yaşanacak....