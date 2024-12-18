Uçak yolculuğunda hiç acil çıkış kapısı noktasında yolculuk ettiyseniz rahat bir yolculuğun tadını çıkarırken burada birtakım farklılıklara da dikkat etmiş olmalısınız. Mesela pencere gölgeliği gibi.

Normalde her yolcu tarafındaki pencere gölgelikleri, yukarıdan aşağı indirilerek kapanıyor. Ancak acil çıkış penceresinin gölgeliği tam tersi, aşağıdan yukarı çekilerek kapanıyor.

Bunun aslında çok özel bir sebebi var!

İniş ve kalkış esnasında yolculardan pencere gölgeliklerinin açılması istenir.

Bu durumun sebebi bir güvenlik önlemi olmasından kaynaklanır. Yolcuların gözlerinin dış dünyaya uyum sağlaması için yapılan bu uygulama, olası bir kaza durumunda insanların zorluk yaşamamaları için isteniyor.

Tabii bunun yanında olası bir kaza esnasında yine kabinin içinin görünmesi için de uçuş prosedürleri arasında bu uygulama yer alıyor. Aslında temelde tüm uygulamalar, aynı amaca hizmet ediyor: Yolcuların güvenliğinin sağlanması ve kolayca uçak dışına çıkabilmeleri.

Peki acil çıkış pencerelerindeki gölgeliklerin yukarı doğru kapanmasındaki amaç ne?

Amaç yine aynı: Güvenlik. Ani ve sert bir iniş darbesinde acil çıkışın gölgeliği, yukarı doğru kapandığı için kendi kendine açılabilme özelliğine sahiptir. Aksi bir durumda, normal pencere gölgelikleri gibi olursa açılması için özel bir efor gerekecek.

Uçakla çok sert bir iniş yapılır, pistin dışına, engebeli bir yere çıkılır ya da gövde üzerine bir iniş yapmak zorunda kalınırsa aşağı çekilerek kapatılan acil çıkış gölgeliği, ani bir darbe ile tamamen kapanabilir. Bu da dışarıdan içerinin görünmesini engelleyen bir durum olur.

Bunun yerine yukarı çekildiğinde kapanan gölgelikler, uçaklarda en ufak darbede hemen açılmasını sağlıyor.

İlginizi çekebilir: