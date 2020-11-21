İngiliz futbolunun en büyük takımlarından olan Manchester United, siber saldırı kurbanı oldu. Kulüp bu saldırıyı “sofistike bir operasyon” olarak tanımladı.

Son yıllarda pek çok farklı kurum ve kuruluş siber saldırıların kurbanı olmuştu. Bunların arasına son olarak, İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United katıldı. Kulüp saldırıyı doğruladı.

Kırmızı Şeytanlar, Cuma günü yaptığı açıklamada ortaya çıkan sorunları en düşük seviyede tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca ekibin West Bromwich Albion ile oynayacağı karşılaşmanın da bu saldırıdan etkilenmeyeceği ifade edildi.

Manchester United, siber güvenliğine güveniyor

Külüpten yapılan açıklamada, sistemlerine bir siber saldırı yapıldığı doğrulandı. Ayrıca kulübün hızla harekete geçtiği ve şu anda uzman danışmanlar ile birlikte saldırının incelendiği, devam eden rahatsızlığın minimum seviyeye indirildiği ifade edildi.

Kırmızı Şeytanlar ayrıca bu saldırının siber suçlular tarafından yapılmış sofistike bir operasyon olduğunu ancak kulübün bu tür durumlar için daha önceden üzerinde çalıştığı geniş protokoller ve prosedürler bulunduğunu da açıkladı.

Kulüp yönetimi açıklamasında, “Siber savunmamız saldırıyı tanımladı ve etkilenen sistemleri, hasarı kısıtlamak ve veri korumak için kapattı. Kulüp medya kanalları, websitemiz ve uygulamamız da dahil olmak üzere, etkilenmedi ve şu anda taraftarlarımız ya da müşterilerimizle ilgili bir kişisel veri sızıntısı keşfetmedik.” dedi.

Maçlar etkilenmeyecek

Açıklamada, kulübün maçlarını oynadığı Old Trafford stadyumunda West Bromwich Albion’a karşı yapılacak olan maçta kullanılacak sistemlerin güvenli ve çalışır halde olduğu da belirtildi. Yani bu saldırı maçın durumunu herhangi bir şekilde etklilemeyecek.

Br kulüp sözcüsü, bu tür saldırıların her geçen gün daha da yaygın hale geldiğini ve sürekli olarak olası saldırılara karşı hazırlık yapmak gerektiğini ifade etti. Manchester United her ne kadar son yıllarda beklenen performansı gösterememiş olsa da günümüz futbolundaki en büyük markalardan biri olarak biliniyor. Dünyanın dört bir yanından taraftarları bulunan kulübün çok ciddi sayıda üyesi de bulunuyor.