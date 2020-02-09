Premier League İçin Netflix Benzeri Yayın Platformu Gündemde

Dünyanın hali hazırda en değerli ligi olan İngiltere Premier Ligi için yeni bir yayın sistemi gündemde. Bu yeni sistem, futbol yayınlarında yeni bir devir başlatabilecek potansiyele sahip.

Netflix, çevrimiçi yayıncılık konusunda bir çığır açmıştı. Benzer bir yayın platformu, dünyanın en çok izlenen sporu olan futbolun geleceğinde de kendine bir yer edinebilir. Bu yeni sistemin başlangıç noktası ise İngiltere Premier Lig olacak.

Futbol, 22 kişinin bir topun peşinden koştuğu basit bir oyun olmaktan oldukça uzaklaştı. Artık milyarlarca doların döndüğü bir endüstri haline geldi. Bu endüstrinin can damarı ise yayın gelirleri durumunda.

Dünyanın en pahalı ligi ise İngiltere Premier Ligi. Bu ligdeki yayın gelirleri havuzu da diğer liglere kıyasla çok daha dengeli. Bu da takımların rekabet gücünü artırıyor. Ligin başında ise bir CEO, Richard Masters bulunuyor.

Masters’ın usta işi planı

Yeni Over The Top (OTT) yayın platformu fikri, İngiliz futbolunu Netflix benzeri bir sistemle yayınlamayı ve aradaki yayıncı kuruluşları devreden çıkarmayı temel alıyor. Sistemin ilk denemeleri 2022 yılında yapılabilir.

Masters, 2019-2022 arası dönem için yapılan yayın gelirleri anlaşmasında doğrudan müşteriye satış konusunda epey yatırım yaptıklarını ve uzmanlıklarını geliştirdiklerini söylüyor. Masters’a göre başka pazarlarda doğrudan ligi yayınlamayı düşündüklerini ancak stratejik olarak doğru bulmadıklarını söylüyor.

Yeni planda takımlar, doğrudan yayın platformu üzerinden gelir elde edecek. Bu gelir de aylık üyelik ücretlerinin muhtemelen izlenme oranına göre dağıtılmasıyla kulüplere dönecek. Sonuç olarak kulüpler daha fazla izlenme ve daha fazla tanınırlık avantajından faydalanacak. Seyirciler de maçları daha uygun fiyatlara izleme şansı bulacak.

Futbolun Ekonomisi: Maçlar para kazandırsın diye oynanır

Premier Lig, net bir şekilde dünyanın en büyük değere sahip ligidir. Ligin değeri son anlaşmalarda ise ciddi bir değer kaybına uğradı. İsveçli NENT, ligin İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’daki 6 yıllık yayın hakkını 2 milyar pounda satın aldı. Bu da bu ülkelerde yaşayan 27 milyon vatandaş için kişi başı 74 pound ediyor.

Öte yandan maçların yayınlandığı platformlara kişiler aylık ortalama 40-45 pound ödeme yapıyor. Bu rakamdan Premier Lig’in kasasına giren ise yalnızca 1,02 pound oluyor. Kanalın ise yayından 8-9 milyar pound kazanması bekleniyor.

200 milyon hanede aylık 10 pounda Premier Lig izlenmesi demek, ligin yıllık yayın gelirinin 3 milyar pounddan 24 milyara yükselmesi demek.

Fiyat politikası nasıl olacak? Futbolun geleceği OTT sistemlerinde mi?

Gelelim işin bir başka noktasına: Fiyat politikası. Teknik olarak 10 pound bir İngiliz için mühim bir para değil. Maç ve ek içerikler söz konusu olduğunda bu miktar, bir İngiliz için kabul edilebilir olsa da dünyanın kalanında durum aynı olmayacaktır. Fiyatlar da ona göre belirlenecektir.

Bir diğer alternatif ise Avrupa Ligi benzeri bir organizasyon kurulması. Yerel liglerin üstünde bir de UEFA Avrupa Premier Ligi gibi bir oluşum kurulması durumunda, basketboldaki Euroleague gibi bir yapı karşımıza çıkabilir.

Böyle bir yapının ortaya çıkması durumunda da yayın platformu genişleyebilir. Sadece yerel lig, yerel lig artı Avrupa Ligi, takıma özel paket gibi seçenekler de platformun daha fazla yayılmasını ve daha fazla gelir elde etmesini sağlayabilir.

Yeni sistemin kendi içinde de bazı eksikleri elbette olacaktır. Bir ligden bir yayın devine dönüşmek de hiç kolay değil. Yine de futbol, oldukça önemli ve büyük bir değişimin eşiğine gelmiş durumda.