Twitch, Dünyaca Ünlü Futbolcu Neymar Jr.'ı Banladı

PSG ve Brezilya'nın dünyaca ünlü yıldızı Neymar Jr.'ın Twitch kanalı banlandı. Neymar'ın Twitch'ten neden banlandığı henüz bilinmese de ünlü futbolcu yayınlara bir süre ara vermek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Özellikle oyunlar söz konusu olduğunda dünyanın en popüler canlı yayın servisi konumunda bulunan Twitch, bünyesinde pek çok popüler yayıncı barındırıyor. Twitch’teki belki de en ünlü yayıncı ise dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerce tanınan Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.

Pek çok futbol otoritesi tarafından CR7 ve Messi’nin hemen ardından dünyanın yetenekli üçüncü futbolcusu olarak gösterilen Neymar’ın Twitch kariyeri ne yazık ki fazla uzun sürmedi ve Twitch, yıldız futbolcunun kanalını banladı.

Neymar'ın Twitch'e geri dönüp dönmeyeceği bilinmiyor

Şu an için Neymar’ın Twitch’ten neden banlandığı bilinmiyor. Tahminler, Neymar’ın yayınlar sırasında müzik telifine takıldığı ve lisans ihlali gerçekleştirdiği için kanalının kapatıldığı yönünde. Yine de henüz bu konuda bir resmi açıklama yapılmış değil.

An itibarıyla Neymar’ın Twitch kanalına giriş yaptığınızda “Üzgünüz. Bir zaman makinesine sahip değilseniz bu içerik artık ulaşılamaz demektir.” uyarısıyla karşılaşıyorsunuz. Neymar’ın Twitch’e geri dönüp dönemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Streamerbans.com web sitesini ziyaret ettiğimizde Neymar’ın 13 saat önce banlandığını görüyoruz. Şu an için Neymar’ın kalıcı olarak mı yoksa geçici olarak mı ban yediği bilinmediğinden kanalın ne zaman açılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.