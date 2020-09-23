Maneater'ın Yeni Nesil Konsollar İçin Yenileneceği Duyuruldu

Maneater adlı oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yenilenecek. Oyunun yenilenmiş versiyonu bilgisayara gelecek yıl çıkacak.

Blindside Interactive ve Tripware Interactive, açık dünya bir aksiyon rol yapma oyunu olan Maneater’ı bu yılın başlarında piyasaya sürmüştü. Genel olarak oyuncuların ve eleştirmenlerin övgüsünü alan yapım, yeni konsollar için yenilenecek.

Oyun hem Xbox Series X ve S, hem de PlayStation 5 için çıkış tarihlerinde yenilenmiş olarak mağazalarda yerini alacak. Microsoft’un konsolu 10 Kasım’da, Sony’nin konsolu da 12 Kasım’da piyasaya çıkacak.

4K çözünürlükte insan yeme keyfi

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarda Maneater 4K desteği sunacak ancak Xbox Series S’te bu desteğin olacağı kesin değil. Ayrıca ışın izleme desteği, yeni aydınlatma efektleri ve saniyede 60 kare görüntü veren gelişmiş performans da oyunun yenilenen performansında bulunan özellikler arasında olacak.

Oyunun yeni nesil konsollara getirilecek olan özelliklerinin de 2021 yılında yapımın PC versiyonuna geleceği ifade ediliyor. Bu yenilikler bilgisayar versiyonunda ücretsiz bir güncelleme ile gelecek.

Ek olarak, Maneater’a PS4 ve Xbox One konsollarında sahip olanlar, yeni nesil konsolları aldıklarında da oyunun yeni konsol versiyonuna ücretsiz olarak sahip olabilecek. Yani oyunu bugünkü konsollar için satın almış olanların tekrar masraf yapması gerekmeyecek.

Daha gerçekçi grafikler

Bir açıklama yapan Tripware Interactive CEO’su John Gibson, oyuncuların yeni nesil güçlü konsollarda ölümcül bir köpek balığı olmanın heyecanını yaşamaları için sabırsızlandıklarını açıkladı. Gibson, yeni nesil Maneater’ın ışın izleme, yumuşak geçişli 4K 60 FPS ile hiç olmadığı kadar harika gözüktüğünü, oyuna gelecekte yeni özellikler de ekleyeceklerini açıkladı.

Maneater şu anda PlayStation 4, Xbox One ve PC’de oynanabiliyor. Oyunun bir Nintendo Switch versiyonu da geliştirilmesine rağmen herhangi bir çıkış tarihi bulunmuyor. Maneater, ilginç bir oyun olarak daha uzun süre bizimle olacak gibi duruyor.