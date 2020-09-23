Bir Twitter kullanıcısının PlayStation 5'ten tweet attığını iddia ettiği bir tweet, kısa sürede viral oldu. 200 binden fazla beğeni alan tweet, on binlerce kez paylaşıldı.

Japon teknoloji devi Sony, kasım ayı itibarıyla yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i tüm dünyada piyasaya sürmeye hazırlanıyor ancak şirket, yeni konsolu için bağıra bağıra tanıtımlar yapmak yerine bir görünüp bir ortadan kaybolmayı tercih ediyor. Sony’nin bu politikası, oyunseverlerin PS5 için kendi heyecanlarını kendilerinin yaratmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Daytona adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan tweet, kısa sürede viral hale geldi ve an itibarıyla 200 binden fazla beğeni, 22 binden fazla retweet almış durumda. “Siz hala ‘iPhone için Twitter’ mı kullanıyorsunuz?” yazılı tweeti bu denli geniş kitlelere ulaştıran şey ise paylaşıldığı cihaz için ‘SONY PlayStation 5 için Twitter’ yazıyor olması.

SONY PlayStation 5 için Twitter'dan gönderilen tweet

PlayStation 5 henüz piyasaya sürülmediğinden kesin konuşmak için henüz erken ancak Daytona’nın söz konusu tweeti ile ilgili tahminler; tweetin gerçekten bir PlayStation 5’ten atılmadığı, Twitter’ın üçüncü parti bir yazılım aracılığı ile yanıltılarak böyle bir ‘gönderilen cihaz metni’ ortaya çıkarıldığı yönünde.

Geçtiğimiz hafta PlayStation 5 ile ilgili merak edilen açıklamayı nihayet gerçekleştiren Sony, PS5’in çıkış tarihini 12 Kasım (Türkiye için 19 Kasım) olarak açıklamıştı. İki ayrı versiyon olarak karşımıza çıkacak olan PlayStation 5’in standart versiyonu 499,99 euro, disk sürücüsüz Digital Edition versiyonu 399,99 euro fiyat etiketine sahip olacak.