Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'da BLD 4.0 isimli bir video paylaştı. Belediye yönetimini dijital ortama taşıyacak proje, bir yatırımın önce Ankaralılara sorulması üzerine kurulu. "Ankara'yı birlikte yönetmek ister misiniz?" sloganlı proje, çok konuşulacak gibi görünüyor.

Göreve başladığı ilk günden beri önemli işler yapan ve Türkiye genelinde büyük bir hayran kitlesi edinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'da "BLD 4.0" başlıklı bir video paylaştı. "Hazırsak, başlayalım" açıklamasıyla paylaşılan bu video, Ankara için yeni bir dönemin başladığını gözler önüne seriyor.

Vatandaşın görüşlerine önem vererek adımlar atan Mansur Yavaş tarafından paylaşılan video, Netflix temasıyla hazırlanmış. Seçim döneminden kalma bazı ses kayıtları ile başlayan video, Yavaş ve ekibinin BLD 4.0 projesinin tanıtımını yapıyor. Peki bu proje tam olarak ne oluyor? Ankaralıları nasıl bir yenilik bekliyor?

BLD 4.0 videosunda yer alan bilgilere göre Ankaralılar, bundan sonra yaşadıkları şehrin yatırımlarını kendileri belirleyecek. Videoda da açıkça görülebileceği üzere hazırlanan projeler, önce internet üzerinden Ankaralıların beğenisine sunulacak, vatandaştan onay aldığı takdirde hayata geçirilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, BLD 4.0 dönemini "Ankara'yı birlikte yönetmek ister misiniz?" sloganıyla organize etmiş.

Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden beri yenilikçi fikirleri önemsediğini göstermişti. Ayrıca oluşturulan eski ve atıl durumdaki otobüslerin tamamen elektrikli dönüşümü gibi projeleri de hayata geçiren belediye, Ankaralıların beğenisini kazanmıştı. BLD 4.0 ise Mansur Yavaş'ın en çok konuşulan projelerinden biri olacak gibi görünüyor.

İşte Mansur Yavaş'ın paylaştığı BLD 4.0 videosu