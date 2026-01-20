ARC Raiders'ın Yeni Rakibi Marathon'un Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Destiny ile adından sıkça söz ettiren ve uzun süredir yeni oyunları üzerinde çalışan Bungie, Marathon'u nihayet ön siparişe açtı. İşte oyuna dair bilmeniz gereken tüm detaylar!

Bungie'nin efsanevi bilim kurgu evrenine geri dönüşünü müjdeleyen, uzun süredir merakla beklenen ve nihayet çıkış tarihi netleşen Marathon, 1990'ların kült klasiği ile aynı evreni paylaşsa da tamamen yeni bir kimlikle, PvPvE (Oyuncu vs Oyuncu vs Çevre) odaklı bir "extraction shooter" olarak karşımıza çıkıyor.

Tau Ceti IV gezegeninin gizemli ve tehlikeli atmosferinde, "Runner" adı verilen sibernetik paralı askerler olarak hayatta kalma mücadelesi vereceğimiz bu yapım, Bungie'nin Destiny 2'den sonraki en büyük hamlesi. Gerek sanat tasarımı gerekse gerilim dolu oynanış yapısıyla dikkat çeken Marathon'a dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Marathon fragmanı

Marathon konusu

Marathon, 2850 yılında geçiyor ve oyuncuları Tau Ceti IV gezegenindeki kayıp bir koloniye götürüyor. Bir zamanlar 30.000 ruhu barındıran devasa bir koloni gemisi olan UESC Marathon, artık gezegenin yüzeyinde sessizliğe gömülmüş durumda. Oyuncular olarak bizler, "Runner" (Koşucu) adı verilen sibernetik paralı askerleri kontrol ediyoruz.

Amacımız bu terk edilmiş koloninin kalıntıları arasında, yapay zekâların kontrolündeki bölgelere sızmak, değerli uzaylı eserlerini, teknolojileri ve ganimetleri toplamak ve sağ salim "tahliye" (extract) olmaktır ancak bu sırada sadece gezegenin düşman faunası ve yapay zekâ savunma sistemleriyle değil, aynı ganimetin peşindeki diğer oyuncu ekipleriyle de mücadele etmek zorundayız. Hikâye, oyuncuların eylemleriyle şekillenen, sürekli gelişen bir anlatıya sahip.

Marathon nasıl bir oyun?

Marathon, birinci şahıs bakış açısına sahip bir "extraction shooter" oyunudur. Temel oynanış döngüsü şu şekildedir:

Giriş ve Keşif : Tek başınıza veya üç kişilik ekipler halinde haritaya iniş yaparsınız.

: Tek başınıza veya üç kişilik ekipler halinde haritaya iniş yaparsınız. Risk ve Ödül : Ne kadar derine inerseniz o kadar değerli ganimetler bulursunuz ancak hayatta kalma şansınız o kadar azalır.

: Ne kadar derine inerseniz o kadar değerli ganimetler bulursunuz ancak hayatta kalma şansınız o kadar azalır. Kalıcı Ölüm Riski : Eğer görev sırasında ölürseniz, üzerinizdeki tüm topladığınız ganimetleri ve o görev için yanınıza aldığınız ekipmanları kaybedersiniz.

: Eğer görev sırasında ölürseniz, üzerinizdeki tüm topladığınız ganimetleri ve o görev için yanınıza aldığınız ekipmanları kaybedersiniz. Özelleştirilebilir Sınıflar: Oyunda farklı yeteneklere sahip "Runner" gövdeleri bulunur. Bu sibernetik bedenleri kendi oyun tarzınıza göre modifiye edebilir, hız, dayanıklılık veya ateş gücü üzerine yoğunlaşabilirsiniz.

Destiny'den tanıdığımız o tok vuruş hissi, burada çok daha gerilimli ve stratejik bir yapıya bürünmüş durumda. Oksijen seviyeniz, mühimmatınız ve yaralanmalarınız sürekli takip etmeniz gereken hayati parametreler.

Marathon çıkış tarihi

Bungie tarafından yapılan en güncel duyuruya göre Marathon'un resmî çıkış tarihi 5 Mart 2026 olarak belirlenmiş durumda.

Oyun, ilk duyurulduğunda 2025 yılı hedeflenmişti ancak geliştirici ekip, oyunun cilalanması ve alfa testlerinden gelen geri bildirimlerin işlenmesi adına tarihi 2026'nın ilk çeyreğine çekmişti.

Marathon hangi platformlarda var?

Marathon, yeni nesil konsollar ve PC için çıkacak ve platformlar arası oynama ile çapraz kaydetmeyi tam destekleyecek.

PlayStation 5

Xbox Series X / S

PC

Marathon fiyatı ne kadar?

Platform Fiyat PlayStation 5 1.499 TL Xbox Series X / S 1.499 TL PC 27.99$

Marathon sistem gereksinimleri