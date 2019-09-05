İnsanların Facebook’a genel olarak ne kadar güvendikleri bir muamma olsa da şirket, şimdi de arkadaşlık hizmeti sunacağını açıkladı. Facebook, bu hamlesiyle Tinder’in en büyük rakibi olacak.

Ülkemizde bir dönem ‘feysten yazma’ çağı yaşanmış olsa da günümüzde kimse Facebook’un ana platformuna güven duymuyor. Tanışmalar ve sohbetler de daha ziyade Instagram’a taşınmış durumda. Günümüzde artık ateşli emoji yollamak ve ‘dmden yürümek’ moda.

Facebook, dünyanın en büyük tanışma ve arkadaşlık uygulaması olan Tinder ile rekabet etmeye hazırlanıyor. ABD’de hizmete giren uygulama, ‘Facebook’un sahip olduğu bilgileri kullanarak en uygun eşleşmeleri oluşturacağı’ ifadesiyle tanıtıldı.

Facebook Dating ile artık kişiler Instagram gönderilerini de arkadaşlık profillerine ekleyebilecek ve takipçilerini ‘Secret Crush/Açılamadıklarım-Gizliden Sevdiğim’ kısmına ekleyebilecekler. Bu listede ayrıca Facebook arkadaşlarınız da yer alabilecek. Yıl sonuna kadar kullanıcılar, Facebook Dating profiline hangi fotoğraflarını ve paylaşımlarını ekleyebileceklerini seçebilme şansına erişecek.

Aslında ABD pazarı, bu özelliğin geldiği ilk pazar değil ancak firma için en önemli pazarlardan bir tanesi. Ayrıca bu uygulama ile birlikte Facebook, aile ya da arkadaşlık bağı olmayan kişileri de bir araya getirmiş olacak. Yine de verileri sık sık yanlış yönlendiren ve çalınmalarına engel olamayan Facebook’a aşk hayatınız konusunda güvenip güvenmemek size kalmış durumda. Facebook ayrıca arkadaşlarınızı, ailenizi ve iş arkadaşlarınız gibi grupları eşleşme profilinizden ayrı tutuyor.

Uygulamada ortak arkadaşınız olmayan insanları görmeyi/ortak arkadaşınız olmayan insanlara görünmeyi seçebiliyorsunuz. Ayrıca insanları uygulamaya girerken engelleyebiliyorsunuz. Eski sevgiliniz asla karşınıza çıkmasın istiyorsanız o işi Facebook hallediyor yani.

Facebook Dating uygulaması kişisel özellikleri temel alacak

Bu uygulamayı kullanmak opsiyonel, eğer kullanmıyorsanız kimsenin önüne bir alternatif olarak çıkmıyorsunuz. Bununla beraber yine de birini gizli sevdiğiniz olarak ekleyebiliyorsunuz. Bu hissiniz karşılıklıysa Facebook devreye girip ‘bak o da seni seviyor, e bir çay için’ modunda eşleşmeyi açıklıyor.

Bu hizmet ayrıca sizi aynı etkinliklere katıldığınız ve beraber zaman geçirdiğiniz insanlarla birlikte zaman geçirmek için teşvik ediyor ve iletişim sağlıyor.

Facebook Dating uygulaması size ortak arkadaşlar (isteğe bağlı), ortak gruplar (isteğe bağlı), ortak okullar ve başka değişkenlere dayanarak tavsiyelerde bulunuyor. Facebook zaten çok isabetli arkadaş tahminleriyle pek çok kişinin kuşkusunu uyandırıyordu. Facebook, bu uygulamada kişileri ‘tercihlere, ilgi alanlarına ve Facebook’ta yapılan diğer şeylere’ göre eşleştireceğini söylerken Facebook Dating ürün yöneticisi olan Nathan Sharp, sistemin detayları hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Facebook, bu noktada elindeki bilgileri kullanarak mukayeseli avantajı eline geçirmeyi planlıyor. Tinder’da istediğinizi yazabilirsiniz ancak Facebook sizin bir konuyla ilgili olup olmadığınızı gerçekten bilir. İşin içinde Facebook’un olması güven açısından sorun olsa da eşleşme kalitesi açısından çok daha üst seviyede olacaktır. Kaldı ki Facebook’un bir ilişkiye başlayan kullanıcının platformu tamamen terk etmesi gibi bir sorunu da yok.

Facebook Dating, sadece mesajlaşma ve GIF göndermeye izin verecek. Ayrıca ilk buluşmanızda güvenliğiniz için bir arkadaşınıza canlı konum bilgisi gönderebileceksiniz. Daha sonra da hikaye ekleme özelliği sisteme dahil edilecek.

Tamamen ücretsiz olan uygulama, şu anda ABD dışında Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Laos, Malezya, Meksika, Paraguay, Peru, Filipinler, Singapur, Surinam, Tayland, Uruguay ve Vietnam’da yayında.