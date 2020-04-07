Facebook Android'de Tek Elle Kullanım Kolaylaştı

Facebook, özellikle mobil uygulamasının kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni güncelleme ile Facebook’un Android uygulamasının arayüzü kullanıcıların tek elle kullanımını kolaylaştıracak şekilde iyileştirildi.

Facebook, Android uygulamasının tasarımında cesur güncellemeler yapmaktan pek çekinmiyor. Şirket, özellikle kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve tek elle kullanımı kolaylaştırmak için radikal değişikliklere başvurabiliyor.

Bu yıl başında haber akışında En Son ve Görülen Gönderiler kısmına daha kolay ulaşım sağlamak için sekmeli bir haber akışı arayüzüne geçiş yapan Facebook, şimdi de uygulamanın özellikle büyük ekranlı telefonlarda rahatlıkla kullanılmasını sağlayacak bir güncelleme yayınlandı.

Facebook Android uygulamasına yayınlanan yeni güncelleme ile beraber Ana Sayfa, Arkadaşlar, Market ve Bildirimler gibi sekmeler, ekranın alt kısmına yerleştirilmiş görünüyor. Sekmelerin ekranın alt kısmına taşınması kullanıcıların uygulamayı tek elle kullanmasını kolaylaştıracak.

Sosyal medya uygulamalarında Facebook kullanıcıları tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, güncellemenin bir test olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte kendi yaptığımız testlerde bir değişikliğe rastlamadık. Muhtemelen Facebook, arayüz değişikliğini bölgesel olarak yavaş yavaş sunuyor. Güncellemenin size de ulaşıp ulaşmadığını Play Store'dan kontrol edebilirsiniz.