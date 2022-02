Mark Zuckerberg'in Kız Kardeşi Kripto Para Şarkısı Söyledi

Mark Zuckerberg'in kız kardeşi, Twitter hesabından yayınladığı videoyla gündem oldu. Adele'in sevilen şarkısı Hello'nun sözlerini kripto piyasasına uygun olarak değiştiren Randi, bazı takipçilerine eğlenceli anlar yaşatırken bazılarını ise düşündürdü.

Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde Facebook çalışanlarına ‘Metamates’ lakabını taktığı ‘Meta, Metamates, Me’ mottosunu duyurmasıyla gündem olmuştu. Şirketin adını değiştirmesinin ardından çalışma sistemiyle ilgili de değişiklikler yapmaya devam eden Mark Zuckerberg, bu defa kız kardeşiyle gündeme geldi.

Randi Zuckerberg, Twitter hesabından şarkı söylediği bir video paylaştı. Videonun başında herkes Randi’nin Adele’in sevilen şarkısı Hello’yu seslendirdiğini düşünüyordu ancak ‘ufak’ bir farkla. Randi, şarkının sözlerini kripto piyasasına uygun olarak değiştirmişti. Video kısa sürede yüzlerce beğeni aldı ve takipçileri tarafından oldukça eğlenceli bulundu.

İşte Randi’nin o paylaşımı:

Randi'nin Adele'in şarkısının melodisini kullanarak söylediği sözlerden bazılarınde şöyle diyor:

"Hello, it’s me, would you like to learn exchanging cryptocurrency?"

Merhaba, benim, kripto para birimini değiştirmeyi öğrenmek ister misiniz?

"We’ll go over everything, cause you’ve got coins from different blockchains and want to do some trading."

Her şeyi gözden geçireceğiz, çünkü farklı blok zincirlerinden paralarınız var ve biraz ticaret yapmak istiyorsunuz.

Videoda şarkının orjinal videosuyla benzer olacak şekilde sepya bir efekt kullanılmış. Randi, bu videodan önce yine benzer bir parodi videoyu 2007 yılında Pussycat Dolls'un bir şarkısına yapmıştı ancak o günden beri ilk defa tekrar böyle bir videoyla karşımıza çıkıyor. Randi Zuckerberg'in bir kripto fanatiği olduğu zaten bilinen bir gerçekti ancak Randi aynı zamanda bir yazar ve canlandırma yapımcısı. Aynı zamanda Twitter ve Youtube'dan da çok sayıda açıklayıcı içerik paylaşımı yapmaya devam ediyor.

Randi'nin takipçileri tarafından çok sayıda beğenilen ve kripto dünyasına eğlence kattığı söylendi. Şarkının sözlerinde kripto para taraftarlarının büyük ilgisini gören web3'ün hızlandırıcısı HUG'a da övgüye yer verilmiş. Ancak şarkının başka bir kısmında ise "Bankacıların web2'yi itmesine ihtiyacı yok, artık yüzleş" diyen Randi, sanıyoruz ki bazı sıkıntılarını da dile getirmek istemiş. Aynı zamanda Randi videoyu paylaşırken üzerine "Özür dilerim Adele" yazmayı da ihmal etmemiş.