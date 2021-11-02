Daha önce Wall Street Journal ile paylaştığı belgelerle dünya gündemine oturan eski Facebook çalışanı Frances Haugen, bu kez de Mark Zuckerberg’ün CEO’luğu bırakması gerektiğini söyledi. Haugen, bunun Facebook’u daha güvenli yapacağını ifade etti.

Eski Facebook yöneticilerinden biri olan Frances Haugen, geçtiğimiz haftalarda tüm dünyayı çalkalayan bazı raporların ortaya çıkmasını sağlamıştı. Bu raporlara göre Facebook, güvenliği sağlamak yerine kâr etmeyi ön plana taşıyor, bazı siyasi kişilerle ilgili içerikleri platformda ön plana çıkarıyor ve insanların düşüncelerini etkileyecek birçok kötü faaliyet gerçekleştiriyordu.

Zaman zaman yeniden Facebook hakkında açık bir şekilde farklı bilgiler paylaşan Haugen, bugün yaptığı açıklamada ise Mark Zuckerberg’e bir çağrıda bulundu. Haugen, Mark Zuckerberg’ü artık Meta olarak adlandırılan şirketteki CEO'luk görevini bırakmaya davet etti. Kendisi, Zuckerberg’ün istifa etmesinin Facebook’u güvenlik açısından daha güçlü yapabileceğini öne sürüyor.

‘Facebook, kendini geliştirmek yerine daldan dala atlıyor’:

Bu açıklamalarının ardından Haugen, Facebook’un yeni girişimi hakkında da bazı açıklamalarda bulundu. Haugen, sızdırdığı belgelerin şirketin öncelikle sosyal medya platformlarıyla ilgili göze çarpan sorunları çözmeye odaklanması gerektiğine işaret ettiğini söyledi ve Facebook’un bunun yerine yeni bir milyarlarca dolarlık projeye atılmasını eleştirdi.

Facebook’un yeni ismine de çağrıda bulunarak “Facebook’ta ‘meta’ bir problem var” diyen Haugen, şirketin daha önce geliştirdiğinin üstünde durmadan tekrar ve tekrar yeni alanlara atıldığını ifade etti. Yine kendisinin sızdırdığı belgelere değinen muhbir, çok temel seviyede güvenlik sistemleri için daha fazla kaynak olması gerektiğinin açıkça ortada olduğunu söyledi.

Adını ani bir şekilde değiştiren Facebook’un bunu yapmasının nedeni de birçok kişiye göre son zamanlarda ortaya çıkan skandallardı. Fakat Zuckerberg, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada kendisine ve şirkete yöneltilen çoğu iddianın hiçbir anlam ifade etmediğini söylemişti. CEO’nun son açıklaması da şirketteki ad değişikliğinin skandallarla hiçbir ilgisi olmadığı yönündeydi.