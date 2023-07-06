Twitter rakibi Threads'in kullanıma açılması şerefine Mark Zuckerberg, Twitter'daki 11 yıllık sessizliğini bozdu.

Tüm dünya Elon Musk ve Mark Zuckerberg’ün kafes dövüşü yapmak üzere anlaştığını konuşurken 6 Temmuz’da bu dövüş, dijital dünyada başladı. Instagram’ın Twitter rakibi platformu Threads, kullanıma açıldı.

Platform, saatler içinde 10 milyonu aşkın kullanıcıya ev sahipliği yapmayı başarırken ilk açıldığı dakikalarda da tarihi bir olay yaşandı. On bir yıldır Twitter hesabından paylaşım yapmayan Mark Zuckerberg, platformun hizmete açıldığı dakikalarda sessizliğini bir “meme” ile bozdu.

Mark Zuckerberg’ün 11 yıl sonra Twitter’dan yaptığı ilk paylaşım:

Olaydan uzak olanlar için bu paylaşımı özetlemek gerekirse Threads ve Twitter, tamamen aynı temel konsepti taşıyor: Metin tabanlı paylaşım platformu olmak. İki Örümcek Adam da burada iki aynı amaçlı platformu temsil ediyor.

Mark Zuckerberg, Twitter’daki son paylaşımını 18 Ocak 2012’de yapmıştı. Bu tarihten önce düzenli olarak paylaşım yaptığı son zaman ise 2009 idi.

Bu kavga nasıl bir anda gündeme geldi?

Tabii bu noktada Threads’in neden bir anda bu kadar popülerleşebildiğini de açıklamamız gerekiyor. Twitter, hayatı boyunca neredeyse kafa kafaya hiçbir rakibe sahip olmadı. Son aylarda Twitter’da alınan kararlar ve platformun botlarla dolu olması, kullanıcıları gerçek anlamda bezdirmişti.

Haliyle Twitter’a bir rakip, hem de büyük bir şirketten bir rakip gelince bu uygulamaya olan talep de kısa sürede on milyonlara ulaştı.

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