Instagram, Twitter rakibi sosyal medya platformu Threads yayınlandı. Peki Threads nasıl indirilir, hangi özellikleri sunuyor, Twitter ile arasındaki farklar neler?

Facebook ve Instagram’ın ana şirketi Meta’nın çok uzun yıllardır geliştirdiği, bir ara iptal ettiği ve bir türlü karşımıza tam bir ürün şeklinde sunamadığı ve Twitter’a rakip etmeyi planladığı ‘Threads’ uygulaması, nihayet tüm dünyada kullanıma sunuldu.

Instagram'a bağlı bir yan uygulama olarak kullanıma açılan platform; tıpkı Instagram'daki gibi gönderiler yayınlamanıza izin veriyor, ancak bunu Twitter'daki gibi yazı formatıyla paylaşım yapmanıza yarıyor. Yine Twitter'daki gibi yazılı gönderileri yeniden paylaşma (retweet etme), yanıtlama, beğenme gibi temel işlevler de sunuluyor.

Instagram Threads indir:

Yukarıdaki butonlar aracılığı ile uygulamanın hem App Store hem de Google Play Store sayfalarına ulaşabilir; iPhone, iPad Android telefon ya da tabletlere Threads uygulamasını indirebilirsiniz.

Threads profili nasıl açılır?

Uygulamayı indirdikten ve açtıktan sonra en alttaki Instagram ile giriş yap butonuna tıklıyoruz. Ardından dilersek tüm bilgilerimizi Instagram profilinden çekebilir, dilersek elle doldurabiliriz. Profil oluşturma işleminin ardından uygulama, Instagram'da takip ettiğiniz herkesi takip etme imkanı da sunuyor, dilersek bu aşamayı da atlayabiliriz. İşte bu kadar, artık Threads kullanıcısı oldunuz.

Threads özellikleri:

Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma

Instagram'daki kullanıcı adını koruyarak kullanabilme

Yazılı formatta paylaşım yapma imkanı (Tweet atma)

Maksimum 500 karakter sınırı,

Yapılan paylaşıma fotoğraf ya da video ekleyebilme (Medya desteği)

Yapılan paylaşımı Instagram Hikayeler'de paylaşabilme

Zincir oluşturabilme

Paylaşımları beğenebilme (Insragram'daki kalp ikonu burada da karşımıza çıkıyor)

Paylaşımları yeniden paylaşabilme (Retweet)

Paylaşımlara yorumda bulunabilme (Reply)

Başka bir kullanıcıyı paylaşıma etiketleyebilme (@mention)

Twitter'da olup Threads'te olmayan özellikler:

Tarayıcı ya da masaüstü web sürümü bulumuyor

Hashtag (#) ile paylaşım yapılamıyor

Gündem akışı yok

TweetDeck benzeri, birden çok akış oluşturmaya izin veren herhangi bir ekstra aracı bulunmuyor

Threads platformu, Twitter'ın en ciddi rakibi oldu bile

Uzun yıllardır neredeyse tamamen rakipsiz bir şekilde kendi alanında krallığını sürdüren Twitter, artık bir rakibe kavuşuyor. Instagram, Twitter rakibi metin tabanlı sosyal medya platformu “Threads”i uygulama mağazalarına yükledi.

Twitter'ın Elon Musk yönetiminde yaşadığı ağır kayıplar, bugüne dek bulunan alternatiflerini zaman zaman yükselişe geçirmişti. Ancak Twitter'dan diğer platformlara yapılan kitlesel göçler; diğer platformların yoğun talebi karşılayamaması sebebiyle çoğu zaman yarıda kesildi.

Threads ise sosyal medya tarihinde ilk defa alanında tek mikroblog türünde Twitter'a alternatif oldu. Gücünü Instagram'dan alan Threads; doğrudan Instagram kullanıcı adlarını kullanarak kolaylıkla erişebileceğiniz bir platform.

Eğer Instagram'ın arama bölümüne 'Threads' yazarsanız, giriş biletinizi alabilirsiniz:

Instagram'ın Keşfet sekmesindeki arama bölümünde 'threads' aramasını yaptığınızda arama çubuğunun yanında bir bilet ikonu beliriyor. Bu ikona tıkladığınızda, Instagram kullanıcı adınıza özel oluşturulan Threads kartınız karşınıza çıkıyor:

Threads'in web sitesi de açıldı: Threads.net

Ancak şu an platformun tarayıcı üzerinden erişebileceğiniz bir versiyonu bulunmuyor. Sadece mobil uygulaması aracılığı ile giriş yaparak kullanabiliyorsunuz. Bu da Twitter'a karşı en büyük eksiklerden birisi olarak sayılabilir. Zira masaüstü deneyimi sunmadığı için Twitter'ı özellikle masaüstü web tarayıcılarından kullananlar, Threads uygulamasını kullanamayacaklar. Threads'in masaüstü sürümünün ne zaman yayınlanacağı da henüz netlik kazanmadı.

Threads, hangi kullanıcı verilerini toplayacak?

Threads’in App Store’daki sayfasında yer alan toplanabilecek veriler bölümünde konumdan “hassas bilgilere” pek çok veri türü listelendi. Bu durum, Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından bile paylaşıldı, Elon Musk'tan gelen cevapla olay Twitter'da daha da fazla kullanıcıya ulaştı.

"Tüm 'Thread'leriniz bizim"

"Evet"

App Store’un sunduğu bilgilere göre Threads’in toplayacağı veriler şunlar olacak:

Sağlık & fitness

Finansal bilgi

Kişi bilgileri Adres E-posta adresi İsim Telefon numarası Diğer iletişim bilgileri

Kullanıcı içeriği Fotoğraflar/videolar Oynanış içeriği Diğer kullanıcı içerikleri

Göz atma geçmişi

Kullanım verileri Ürün etkileşimi Reklam verileri Diğer kullanım verileri

Tanılar Hata verileri Performans verileri Diğer tanı verileri

Satın alımlar

Konum

Rehberdeki kişiler

Arama geçmişi

Kimlik tanıtıcılar

Hassas bilgiler

Threads’in rakibi olacağı Twitter ne kadar veri topluyor?

Twitter’ın App Store sayfasına baktığımızda, Threads’e göre çok daha az veri toplandığını açıkça görebiliyoruz.