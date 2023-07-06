Mark Zuckerberg, 6 Haziran gece yarısı kullanıma açılan Threads'in 10 milyon kullanıcıya sadece birkaç saatte ulaştığını açıkladı.

Elon Musk’ın Mark Zuckerberg’ü kafes dövüşüne davet ettiği günler ardımızda kaldı. Ancak bu kafes dövüşü, sanal ortama taşındı. Instagram, Twitter rakibi metin tabanlı sosyal medya platformu Threads’i 6 Haziran’da kullanıma açtı.

Platform, Türkiye saati ile sabaha karşı kullanıma açılmış olsa da yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Tabii yurt dışında diğer sosyal medya platformlarında da ana tartışma konusu oldu. Milyonların kayıt olduğu belliydi ancak net rakam, Mark Zuckerberg tarafından paylaşıldı.

Threads’e 7 saatte 10 milyon kişi kaydoldu:

Mark Zuckerberg, Threads’de paylaştığı bir Thread’de (evet, artık yeni kelime öbeğimiz bu) platforma kaydolan kullanıcı sayısını açıkladı. Threads’in kullanıma açıldığı ilk 7 saatinde 10 milyon kullanıcının platforma kaydolduğunu duyurdu.

Tabii bu büyük sayının ardında, platformun Instagram ile entegre bir şekilde çalışması da yatıyor. Sonuçta hiçbir kullanıcı platformda sıfırdan e-posta ve şifre oluşturarak kaydolmuyor. Instagram üzerinden uygulamaya yönlendiriliyor ve iş bitiyor. Bu da kayıt uğraşını azalttığından normalden çok daha fazla kişi uygulamaya katılabiliyor.