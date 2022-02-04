Günümüzde farklı sektörlerde hizmet veren ve oldukça popüler olan markaların Orta Çağ'dan ilham alınan tasarımlarını sizlere derledik. Toplamda 10 adet tasarımın bulunduğu listemize bakınca sanatçının detaylara yer vermekten hoşlandığını görüyoruz.

Sanatçıların etrafta görmeye alışık olduğumuz eşyaları, markaları, manzaraları ve daha nicelerini kendilerine göre yorumlamasıyla birbirinden güzel tasarımlar karşımıza çıkıyor. Bunun hem yerli hem de yabancı örneklerini sizlerle daha önce paylaşmıştık. Şimdi de başka bir sanatçının popüler markalara yaptığı dokunuşları sizlere derledik.

Ilya Stallone isimli tasarımcının elinden çıkan eserler bizleri tarihin önceki dönemlerine, Orta Çağ'a kadar götürüyor. Aralarında Starbucks, Burger King, Audi ve Microsoft gibi farklı isimlerin bulunduğu şirketlerin logolarını, Orta Çağ anlayışıyla yorumlayan sanatçının tasarımlarına gelin yakından bakalım.

Popüler markaların Orta Çağ'a uygun logolar:

Artık o kadar da iddialı olmayan Puma logosu:

Puma'nın paylaşıma verdiği cevap:

Anlamlandırmakta zorlandığımız fakat yine de gözümüze hoş gelen Lacoste logosu:

Daha isabetli olamazdı dediğimiz Windows logosu:

Windows'un yaptığı paylaşım: Bu gerçekten bizi 1400'lere götürüyor

Starbucks'ın 1970'lerde kullandığı logosunu andırmıyor değil:

Logolar basit ve akılda kalıcı olur, fakat bunu görünce keşke Instagram da bu kadar uğraşsaymış dedik:

Firefox logosuna, güncel hâlini unutturan Orta Çağ dokunuşu:

'Bu Whopper ikimiz için fazla küçük' temalı Burger King logosu:

Burger King'in yaptığı paylaşım: Teşekkürler, onaylanmak üzere yönetime iletildi

Audi logosunun günümüzdeki sadeliğini koruyan Orta Çağ yorumu:

Audi'nin yaptığı paylaşım:

Güncelinden fazla bir farkı olmasa da eski olduğunu hissettiren Playboy logosu:

Youtube'un, platformun amacını da aktaran logo tasarımı:

Bonus: Sanatçı, Twitter'ı bu logoyla selamladı:

Bu logoların çoğunun şimdiki hallerinden daha iyi olduğunu düşünüyorsanız bu konuda yalnız olmadığınızı belirtelim. Sanatçının Instagram ve Twitter adreslerine ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.